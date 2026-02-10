WTA Doha PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne w Katarze robią wrażenie!

Iga Świątek walczy o czwarty triumf w prestiżowym turnieju WTA Doha 2026.

Pula nagród w Katarze robi wrażenie, a zwyciężczyni może liczyć na fortunę.

Ile dokładnie zarobiła Iga Świątek i jakie są pełne premie w tegorocznym turnieju? Sprawdź!

Iga Świątek walczy w turnieju WTA Doha 2026. Do 2. rundy awansowały w Katarze też Magda Linette i Magdalena Fręch. Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6). Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i nie pasowały jego podopiecznej tak jak w poprzednich latach.

Ile zarobiła Iga Świątek w WTA Doha 2026?

Jeszcze trzy lata temu turniej WTA Doha był zawodami rangi WTA 500 (zamieniał się rangą co rok z WTA w Dubaju), więc pula nagród była mniejsza. Iga Świątek zarobiła wtedy za wygranie zawodów w Katarze 120,1 tys. dolarów. Teraz premie w Katarze są dużo wyższe. Mistrzyni WTA Doha 2026 zarobi 665 000 dolarów czyli ok. 2,36 mln złotych. Poniżej lista premii w WTA Doha 2026.

WTA Doha 2026 PREMIE Nagrody pieniężne w Dausze

1. runda - 18 300 dolarów

2. runda - 26 000 dolarów

3. runda - 49 250 dolarów

1/4 finału - 98 500 dolarów

1/2 finału - 197 000 dolarów

finalistka - 385 001 dolarów

zwyciężczyni - 665 000 dolarów

