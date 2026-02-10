Kacpra Tomasiaka i Igę Świątek wiele łączy. Tenisistka komentuje sukces skoczka

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-02-10 9:18

Kacper Tomasiak rozwiązał polski worek z medalami na Igrzyskach Mediolan-Cortina 2026, a z gratulacjami natychmiast pośpieszyła Iga Świątek. Co łączy młodego skoczka narciarskiego i naszą utytułowaną tenisistkę?

Iga Świątek, Kacper Tomasiak

i

Autor: Michał Ch/ Canva.com
  • Kacper Tomasiak zdobył srebro na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.
  • To pierwszy medal dla Polski, a młody skoczek ma już coś wspólnego z Igą Świątek.
  • Oboje odnieśli wielki sukces w wieku 19 lat i mają tego samego sponsora.
  • Jakie inne podobieństwa łączą tych utalentowanych sportowców?

Kacper Tomasiak wywalczył srebro na olimpijskiej skoczni normalnej w Predazzo i w Polsce wybuchła prawdziwa "Tomasiakomania"! 19-latkowi nie udało się jeszcze nigdy stanąć na podium konkursu Pucharu Świata, ale wskoczył na nie w najważniejszej imprezie - igrzyskach olimpijskich.

Adam Małysz nie mógł uwierzyć w sukces Tomasiaka. Zaskakujące porównanie

Podobnie było z Igą Świątek, która też w wieku 19 lat odniosła pierwszy ogromny sukces, triumfując w rozgrywanym przez pandemię jesienią Roland Garros 2020. Wcześniej o Polce mówiło się, że to ogromny talent, ale pierwszy turniej w głównych cyklu Iga zdobyła właśnie w Paryżu. Zanim wygrała jakikolwiek turniej WTA, została mistrzynią turnieju Wielkiego Szlema.

Jeszcze nie ochłonęliśmy po medalu Kacpra Tomasiaka, a tu taka wiadomość! Niebywałe

Igę Świątek i Kacpra Tomasiaka łączy coś jeszcze. Mają tego samego sponsora. "Brawooo Kacper Tomasiak. Team Oshee" - napisała mistrzyni Wimbledonu zaraz po olimpijskim sukcesie polskiego skoczka na skoczni w Predazzo. Właśnie producent napojów Oshee jest sponsorem zarówno Kacpra Tomasiaka jak i Igi Świątek, która w wolnym czasie w trakcie turnieju WTA w Dausze śledzi uważnie rywalizację na Igrzyskach Mediolan-Cortina 2026. Bardzo przeżyła potworny upadek Lindsey Vonn, z którą się przyjaźni. Teraz cieszyła się ze srebrnego medalu rodaka - Kacpra Tomasiaka.

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Dausze rozegra we wtorek ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu. Jej rywalką będzie Indonezyjka Janice Tjen.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
Kacper Tomasiak odebrał medal IO
Galeria zdjęć 16
Adam Małysz zapytany o zwolnienie trenera polskich skoczków. Co dalej z Maciusiakiem?
Kacper Tomasiak
IGA ŚWIĄTEK