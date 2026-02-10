Kacpra Tomasiaka i Igę Świątek wiele łączy. Tenisistka komentuje sukces skoczka

Kacper Tomasiak zdobył srebro na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

To pierwszy medal dla Polski, a młody skoczek ma już coś wspólnego z Igą Świątek.

Oboje odnieśli wielki sukces w wieku 19 lat i mają tego samego sponsora.

Jakie inne podobieństwa łączą tych utalentowanych sportowców?

Kacper Tomasiak wywalczył srebro na olimpijskiej skoczni normalnej w Predazzo i w Polsce wybuchła prawdziwa "Tomasiakomania"! 19-latkowi nie udało się jeszcze nigdy stanąć na podium konkursu Pucharu Świata, ale wskoczył na nie w najważniejszej imprezie - igrzyskach olimpijskich.

Adam Małysz nie mógł uwierzyć w sukces Tomasiaka. Zaskakujące porównanie

Podobnie było z Igą Świątek, która też w wieku 19 lat odniosła pierwszy ogromny sukces, triumfując w rozgrywanym przez pandemię jesienią Roland Garros 2020. Wcześniej o Polce mówiło się, że to ogromny talent, ale pierwszy turniej w głównych cyklu Iga zdobyła właśnie w Paryżu. Zanim wygrała jakikolwiek turniej WTA, została mistrzynią turnieju Wielkiego Szlema.

Jeszcze nie ochłonęliśmy po medalu Kacpra Tomasiaka, a tu taka wiadomość! Niebywałe

Igę Świątek i Kacpra Tomasiaka łączy coś jeszcze. Mają tego samego sponsora. "Brawooo Kacper Tomasiak. Team Oshee" - napisała mistrzyni Wimbledonu zaraz po olimpijskim sukcesie polskiego skoczka na skoczni w Predazzo. Właśnie producent napojów Oshee jest sponsorem zarówno Kacpra Tomasiaka jak i Igi Świątek, która w wolnym czasie w trakcie turnieju WTA w Dausze śledzi uważnie rywalizację na Igrzyskach Mediolan-Cortina 2026. Bardzo przeżyła potworny upadek Lindsey Vonn, z którą się przyjaźni. Teraz cieszyła się ze srebrnego medalu rodaka - Kacpra Tomasiaka.

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Dausze rozegra we wtorek ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu. Jej rywalką będzie Indonezyjka Janice Tjen.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

16