WTA Doha: Magda Linette w drugiej rundzie. Teraz zagra z gwiazdą

Magda Linette, 39. w światowym rankingu, bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie z notowaną na 61. pozycji Sonay Kartal, która do turnieju awansowała przez kwalifikacje. W pierwszym secie jedno przełamanie wystarczyło jej do zwycięstwa 6:4. W drugiej partii sytuacja się odwróciła i to Brytyjka przejęła inicjatywę na korcie. Dwukrotnie wygrała gema przy serwisie rywalki, sama tracąc przy tym podanie tylko raz. Doprowadziła tym samym do decydującej odsłony.

W trzecim secie ponownie to Magda Linette dyktowała warunki i chociaż niżej notowana tenisistka zdołała w połowie partii odrobić stratę przełamania, to Polka wygrała kolejnego gema przy serwisie rywalki, a później wykorzystała już pierwszą piłkę meczową przy swoim podaniu. Był to pierwszy pojedynek tych tenisistek.

Iga Świątek zachwyciła na imprezie w Katarze! Zjawiskowa kreacja! [ZDJĘCIA]

Kolejną rywalką Magdy Linette będzie rozstawiona z numerem piątym Rosjanka Mirra Andriejewa.

Wcześniej w niedzielę do 2. rundy, również po trzysetowym boju, awansowała Magdalena Fręch. Łodzianka pokonała rozstawioną z numerem 13. Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6:3, 4:6, 7:6 (9-7).

Od drugiej rundy do rywalizacji przystąpi wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek. Triumfatorka tego turnieju w latach 2022-24 we wtorek zmierzy się z Indonezyjką Janice Tjen lub Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

Wynik 1. rundy WTA Doha: Magda Linette (Polska) - Sonay Kartal (W. Brytania) 6:4, 3:6, 6:3.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie