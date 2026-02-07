WTA Doha: Z kim gra Iga Świątek? Drabinka już jest, za nami losowanie!

Iga Świątek od kilku dni jest już w Katarze, gdzie rusza turnieju WTA 1000 w Dausze. W latach 2022, 2023 i 2024 Polka spisywała się tam fenomenalnie, triumfując w imprezie i zgarniając efektowne złote sokoły - nagrody dla zwyciężczyni.

Za nami ceremonia losowania. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie i zagra z Soraną Cirsteą (Rumunia) albo Janice Tjen (Indonezja). Magda Linette w 1. rundzie zmierzy się z kwalifikantką. W kwalifikacjach walczą Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa. Poniżej relacja na żywo z ceremonii losowania i drabinka.

Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6). Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i nie pasowały jego podopiecznej tak jak w poprzednich latach.

- Korty były wciąż bardzo wolne, ale wcześniej to była szybsza piłka, a teraz była bardzo wolna. I widać było właściwie w miarę postępu turnieju, że dobrze radziły sobie tam zawodniczki grające płasko jak np. Ostapenko i Anisimova. Czuliśmy, że musimy coś zmienić, bo te topspiny Igi, które normalnie tak dobrze tam działały, teraz miały bardzo mały wpływ. Dlatego trzeba było zmienić jej grę. Ostatecznie jednak osiągnęła półfinał i przegrała z Ostapenko, z którą nie ma dobrego bilansu. To na pewno nie był zły wynik, ale jednak oczekiwania były bardzo wysokie - stwierdził Fissette w belgijskim podcaście Dubbelspel.

Z rywalizacji w turnieju WTA w Dausze wycofały się m.in. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Maddison Keys czy Belinda Bencic. Kontuzjowane są Naomi Osaka i Marta Kostiuk. Pod nieobecność białoruskiej liderki rankingu Świątek rozstawiona będzie z numerem 1. Pierwszy mecz rozegra w 2. rundzie, na początku przyszłego tygodnia. Tytułu broni Amanda Anisimova.

Na żywo Losowanie WTA Doha 2026 A tu połowa drabinki z Igą Świątek. W 3. rundzie może trafić na Kasatkinę, Mertens albo Pawluczenkową. Potencjalny ćwierćfinał z Paolini, Noskovą czy Sakkari A tu część drabinki z Igą. Magda Linette z kwalifikantką pic.twitter.com/j4zPYF0A8l — Michał Chojecki (@chechaouen) February 6, 2026 Magda Linette zagra z kwalifikantką. Potem może wpaść na Mirrę Andriejewą (w 2. rundzie) Tutaj cała drabinka WTA Doha Cała drabinka WTA Doha pic.twitter.com/bjdwLMZqUh — Michał Chojecki (@chechaouen) February 6, 2026 Iga w 2. rundzie może trafić na Soranę Cirstee. Tyle, że Rumunka gra dziś w półfinale turnieju w Kluż-Napoce. Zatem tutaj możliwa jest rezygnacja z gry Ciekawy mecz w 1. rundzie. Wracająca po kolejnej przerwie Qinwen Zheng zagra z Sofią Kenin Jelena Ostapenko z Paulą Badosą. A dobra wiadomość jest taka, że Łotyszka jest bardzo daleko w drabince od Igi Świątek. Dopiero w finale mogą się spotkać Iga Świątek z Janice Tjen albo z Soraną Cirsteą w 2. rundzie WTA Doha A tak wygląda potencjalny układ ćwierćfinałów na podstawie rozstawień. Iga w ćwiartce z Jasmine Paolini Projected quarter-final line-up in Doha WTA 1000



💪🏻#qatartotalenergiesopen pic.twitter.com/k8w1ZDjDFs — Lukasinho (@LukasFCB321) February 6, 2026 Według informacji na stronie WTA ceremonia zacznie się dokładnie o godz. 14 czasu lokalnego czyli o godz. 12 czasu polskiego. Czekamy... Witamy w relacji na żywo z losowania drabinki turnieju WTA 1000 w Doha. Początek ceremonii o godzinie 12 polskiego czasu.

