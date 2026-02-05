Nagła decyzja Aryny Sabalenki! Iga Świątek nowym numerem 1!

Aryna Sabalenka rezygnuje z udziału w turnieju WTA 1000 w Dausze.

Iga Świątek, dzięki tej decyzji, zostanie rozstawiona z numerem 1.

Co stoi za niespodziewaną decyzją Sabalenki i jak wpłynie to na rywalizację?

Arna Sabalenka jako powód rezygnacji z gry w turnieju WTA w Dausze podała zmiany terminarza startów. Przerwę między Australia Open a imprezą w Katarze w tym roku skuroczono z dwóch do jednego tygodnia. Dlatego poza Białorusinką z występu w Dausze zrezygnowały m.in. Jessica Pegula, Maddison Keys czy Marta Kostiuk. Iga Świątek rozstawiona będzie z numerem 1 jako najwyżej notowana zawodniczka w drabince. Losowanie w piątek o godzinie 12 polskiego czasu. Tytułu bronić będzie Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka rok temu odpadła z turnieju WTA w Dausze już po pierwszym meczu (przegrała 6:3, 3:6, 6:7) z Jekateriną Aleksandrową i nie ukrywała, że nie pasują jej wolne korty w Katarze. W latach 2023 i 2024 rezygnowała z gry w tym turnieju, wypoczywając po triumfach w Australian Open. Teraz znów wycofała się z tej imprezy i do gry wróci w rozpoczynającym się zaraz potem turnieju WTA w Dubaju.

Iga Świątek triumfowała w Katarze w latach 2022, 2023 i 2024, zgarniając efektowne złote sokoły - nagrody dla zwyciężczyni. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria Igi Świątek w Dausze została przerwana. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją zmorą Jeleną Ostapenko. Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i mniej pasowały jego podopiecznej niż w poprzednich latach.

- Korty były wciąż bardzo wolne, ale kiedyś to była szybsza piłka, a teraz była bardzo wolna. I widać było właściwie w miarę postępu turnieju, że dobrze radziły sobie tam zawodniczki grające płasko jak np. Ostapenko i Anisimova. Czuliśmy, że musimy coś zmienić, bo te topspiny, które normalnie tak dobrze tam działały, teraz miały bardzo mały wpływ. Dlatego trzeba było zmienić jej grę. Ostatecznie jednak osiągnęła półfinał i przegrała z Ostapenko, z którą nie ma dobrego bilansu. To na pewno nie był zły wynik, ale jednak oczekiwania były bardzo wysokie - stwierdził Wim Fissette w belgijskim podcaście Dubbelspel.

Kiedy gra Iga Świątek w turnieju WTA Doha?

Turniej WTA Doha 2026 zacznie się 8 lutego, ale Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w 2. rundzie. Transmisja TV z turnieju na antenie Canal+ Sport 2.

