Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Plany startowe

Po Australian Open Iga Świątek planuje intensywny powrót na kort.

Polska tenisistka zagra w turnieju WTA Doha, gdzie trzykrotnie triumfowała.

Warunki w Katarze sprzyjają jej stylowi gry, jednak rok temu napotkała trudności.

Czy Iga Świątek odzyska formę i ponownie zdominuje korty w Dosze? Sprawdź datę jej pierwszego meczu!

Iga Świątek nie za sobą udanego początku sezonu. Po dwóch porażkach w singlu w United Cup Polka odpadła z Australian Open w ćwierćfinale, przegrywając 5:7, 1:6 z Jeleną Rybakiną, późniejszą triumfatorką. Niestety znów potwierdziło się, że w starciach z rywalkami z czołówki obecnie brakuje jej argumentów. Z siedmiu ostatnich meczów z zawodniczkami z Top-10 rankingu wygrała tylko jeden.

- Wiem, co muszę poprawić i to w zasadzie te same rzeczy, o których myślałam już przed turniejem. Po prostu będę dalej robić swoje i mam nadzieję, że w następnym turnieju uda mi się to wszystko w swojej grze poukładać - stwierdziła Iga Świątek. - Jest kilka rzeczy technicznych, które są dla mnie dość trudne do zmiany w płynny sposób. Pracuję nad nimi na treningach, ale potem przychodzą mecze i wracam do starych schematów. Są to rzeczy, które mogę zmienić, żeby grać lepiej i postaram się to zrobić w najbliższych tygodniach czy miesiącach - dodała, zdradzając, że planuje rezygnację z gry w niektórych turniejach WTA 1000, żeby poświęcić więcej czasu na spokojny trening.

Iga Świątek zagra w turnieju WTA Doha

Iga Świątek kolejny turniej zagra w Katarze, co potwierdziła TVP Sport jej menedżerka. Już 8 lutego zacznie się turniej WTA Doha. To dla Polki wyjątkowy turniej, bo triumfowała tam w latach 2022, 2023 i 2024, zgarniając efektowne złote sokoły - nagrody dla zwyciężczyni. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami.

Rok temu jednak Iga Świątek odpadła z turnieju w Dausze w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją zmorą Jeleną Ostapenko. Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i mniej pasowały jego podopiecznej niż w poprzednich latach.

Korty były wciąż bardzo wolne, ale kiedyś to była szybsza piłka, a teraz była bardzo wolna. I widać było właściwie w miarę postępu turnieju, że dobrze radziły sobie tam zawodniczki grające płasko jak np. Ostapenko i Anisimova. Czuliśmy, że musimy coś zmienić, bo te topspiny, które normalnie tak dobrze tam działały, teraz miały bardzo mały wpływ. Dlatego trzeba było zmienić jej grę. Ostatecznie jednak osiągnęła półfinał i przegrała z Ostapenko, z którą nie ma dobrego bilansu. To na pewno nie był zły wynik, ale jednak oczekiwania były bardzo wysokie - stwierdził Wim Fissette w belgijskim podcaście Dubbelspel.

Kiedy gra Iga Świątek w turnieju WTA Doha

Turniej WTA Doha 2026 zacznie się 8 lutego, ale Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w 2. rundzie. Transmisja TV z turnieju na antenie Canal+ Sport 2.

