2026-01-29 13:08

Czy Serena Williams wróci na kort? Spekulacje na ten temat rozgorzały na nowo po tym, jak 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w niejednoznaczny sposób wypowiedziała się o swojej przyszłości. Oliwy do ognia dolewa fakt, że Amerykanka ponownie figuruje na liście zawodniczek objętych ścisłym nadzorem antydopingowym, co zdaniem ekspertów jest jednoznacznym sygnałem.

Tajemnicze słowa legendy tenisa

Serena Williams, która ostatni mecz rozegrała podczas US Open w 2022 roku, gościła w środę w amerykańskim programie telewizyjnym „Today”. Zapytana wprost o możliwy powrót do cyklu WTA, nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi, czym zaskoczyła kibiców i ekspertów na całym świecie.

- Bawię się i cieszę życiem. To nie jest kwestia „tak” czy „nie”. Nie wiem, po prostu zobaczę, co się stanie - przyznała tajemniczo Williams.

Gdy prowadzący dopytał o jej powrót do systemu kontroli Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA), była liderka światowego rankingu ucięła temat.

- Czy wróciłam? Nie wiedziałam, czy jestem poza programem. Słuchajcie, nie mogę o tym mówić - stwierdziła.

Jej obecna postawa stoi w sprzeczności z reakcją z początku grudnia. Gdy media poinformowały o jej powrocie na listę ITIA, Williams stanowczo zaprzeczyła plotkom. „O mój Boże. NIE wracam” – pisała wówczas na platformie X.

Ekspert nie ma wątpliwości. "Nikt by tego nie zrobił"

Sprawę skomentował Jim Courier, były lider rankingu ATP, a obecnie ceniony komentator. Podkreślił on, jak restrykcyjne i uciążliwe jest dla sportowców znalezienie się na liście kontroli antydopingowej. Wymaga to m.in. stałego informowania o miejscu swojego pobytu.

- Nikt, kto nie zamierza grać w tenisa zawodowo, nie wpisze się na tę listę, zwłaszcza ktoś z tak dużym doświadczeniem jak Serena – powiedział były amerykański tenisista.

Courier jest przekonany, że to zapowiedź powrotu.

- Serena zaprzeczyła, ale myślę, że jeśli nie dozna kontuzji, nie ma wątpliwości, że w pewnym momencie znowu gdzieś zagra. Czy to będzie mikst w US Open, debel z siostrą gdzie indziej, czy singiel – tylko ona wie – dodał.

Przykładem sportowej długowieczności jest starsza siostra Sereny, 45-letnia Venus Williams, która wciąż jest aktywną zawodniczką i wzięła udział w tegorocznym Australian Open.

