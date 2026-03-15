Miami Open DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami!

Iga Świątek kontra Magda Linette w 2. rundzie Miami Open? Taki scenariusz jest bardzo możliwy! Jeżeli Linette w 1. rundzie pokona pochodzącą z Rosji a reprezentującą od niedawna Francję Warwarę Graczewę (nr 58), to będziemy mieli starcie dwóch Polek. Magdalena Fręch w 1. rundzie zmierzy się z Amerykanką McCartney Kessler (nr 51). Poniżej drabinka w turnieju kobiet. Drabinkę mężczyzn poznamy w poniedziałek wieczorem.

Iga Świątek przeniosła się już z Kalifornii na Florydę, gdzie rusza Miami Open. Polka po przykrej porażce 2:6, 6:4, 4:6 z Eliną Switoliną w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells i stracie pozycji wiceliderki rankingu WTA potrzebowała pewnie trochę czasu na odpoczynek, ale czasu na adaptację do warunków na Florydzie dużo nie ma. A te są zupełnie inne niż na pustyni w Kalifornii. W Miami korty są szybsze niż w Indian Wells. Jest też dużo wyższa wilgotność.

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 roku w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). Rok temu nasza najlepsza tenisistka przeżyła w tym turnieju bardzo bolesne rozczarowanie. Odpadła z Miami Open w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z rewelacyjną Alexandrą Ealą. Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w czwartek lub w piątek.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

A tak wygląda droga Igi Świątek do finału Drabinka Igi Świątek 🇵🇱 w WTA Miami:



R1: bye



R2: Linette🇵🇱/Gracheva🇫🇷



R3: Eala🇵🇭/Siegemund🇩🇪/Marcinko🇭🇷



R4: Muchova🇨🇿/Tauson🇩🇰/Siniakova🇨🇿



QF: Andrevva/Mboko🇨🇦/Kalinskaya



SF: Anisimova🇺🇸/Gauff🇺🇸/Bencic🇨🇭



F: Sabalenka/Rybakina🇰🇿/Pegula🇺🇸 pic.twitter.com/HIJnW6GmCf — Madziol (@madziol127) March 15, 2026 W półfinale Iga może trafić na Coco Gauff czy Amandę Anisimovą. Jelena Rybakina jest w połowie drabinki z Aryną Sabalenką (górna połowa) Potencjalne rywalki Igi Świątek w 4. rundzie to m.in. Karolina Muchova i Clara Tauson. A w ćwierćfinale Mirra Andriejewa, Victoria Mboko i Anna Kalinska Iga już w 3. rundzie Miami Open może wpaść na Alexandre Ealę. To właśnie młoda Filipinka wyeliminowała ją z tego turnieju rok temu Magdalena Fręch w 1. rundzie z McCartney Kessler Magda Linette oczywiście w 1. rundzie z Warwarą Graczewą Dolna połowa drabinki. Są w niej wszystkie trzy Polki Dolna połowa drabinki Miami Open, ta z Igą i obiema Magdami. Blisko Igi jest Eala... pic.twitter.com/Xg52Y5D5lJ — Michał Chojecki (@chechaouen) March 15, 2026 Iga Świątek w 2. rundzie Miami Open z... Magdą Linette albo Warwarą Graczewą! Tak jak rok temu podobno nie będzie ceremonii losowania. Po prostu wkrótce pojawi się PDF z turniejową drabinką. Witamy w relacji na żywo z losowania Miami Open 2026. Dziś poznamy drabinkę kobiet. Drabinka mężczyzn jutro.

