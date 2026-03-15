Miami Open DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami!

Michał Chojecki
2026-03-15 21:06

Iga Świątek pierwszy mecz w Miami Open zagra z Magdą Linette albo z Warwarą Graczewą! Za nami losowanie. Jest już drabinka Miami Open w turnieju kobiet i w 2. rundzie możemy mieć pojedynek dwóch Polek. Magdalena Fręch w 1. rundzie zagra z McCartney Kessler. Sprawdź, jak wygląda drabinka Igi Świątek w Miami Open. Poniżej zapis relacji na żywo z losowania.

Iga Świątek

i

Autor: EPA/ PAP

Iga Świątek kontra Magda Linette w 2. rundzie Miami Open? Taki scenariusz jest bardzo możliwy! Jeżeli Linette w 1. rundzie pokona pochodzącą z Rosji a reprezentującą od niedawna Francję Warwarę Graczewę (nr 58), to będziemy mieli starcie dwóch Polek. Magdalena Fręch w 1. rundzie zmierzy się z Amerykanką McCartney Kessler (nr 51). Poniżej drabinka w turnieju kobiet. Drabinkę mężczyzn poznamy w poniedziałek wieczorem.

Iga Świątek przeniosła się już z Kalifornii na Florydę, gdzie rusza Miami Open. Polka po przykrej porażce 2:6, 6:4, 4:6 z Eliną Switoliną w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells i stracie pozycji wiceliderki rankingu WTA potrzebowała pewnie trochę czasu na odpoczynek, ale czasu na adaptację do warunków na Florydzie dużo nie ma. A te są zupełnie inne niż na pustyni w Kalifornii. W Miami korty są szybsze niż w Indian Wells. Jest też dużo wyższa wilgotność.

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 roku w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). Rok temu nasza najlepsza tenisistka przeżyła w tym turnieju bardzo bolesne rozczarowanie. Odpadła z Miami Open w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z rewelacyjną Alexandrą Ealą. Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w czwartek lub w piątek.

Na żywo

Losowanie Miami Open 2026

Drabinkę Miami Open w turnieju mężczyzn poznamy w poniedziałek 

A tak wygląda droga Igi Świątek do finału 

W półfinale Iga może trafić na Coco Gauff czy Amandę Anisimovą. Jelena Rybakina jest w połowie drabinki z Aryną Sabalenką (górna połowa)

Potencjalne rywalki Igi Świątek w 4. rundzie to m.in. Karolina Muchova i Clara Tauson. A w ćwierćfinale Mirra Andriejewa, Victoria Mboko i Anna Kalinska

Iga już w 3. rundzie Miami Open może wpaść na Alexandre Ealę. To właśnie młoda Filipinka wyeliminowała ją z tego turnieju rok temu

Magdalena Fręch w 1. rundzie z McCartney Kessler

Magda Linette oczywiście w 1. rundzie z Warwarą Graczewą

Dolna połowa drabinki. Są w niej wszystkie trzy Polki

Iga Świątek w 2. rundzie Miami Open z... Magdą Linette albo Warwarą Graczewą!

Tak jak rok temu podobno nie będzie ceremonii losowania. Po prostu wkrótce pojawi się PDF z turniejową drabinką.

Witamy w relacji na żywo z losowania Miami Open 2026. Dziś poznamy drabinkę kobiet. Drabinka mężczyzn jutro.

MIAMI OPEN
IGA ŚWIĄTEK