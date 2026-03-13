Iga Świątek odpadła z Indian Wells! Porażka z Eliną Switoliną po trzech setach walki! RELACJA NA ŻYWO

Na żywo Iga Świątek - Elina Switolina 2:6, 6:4, 4:6 KONIEC. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z INDIAN WELLS. Polka przegrała w ćwierćfinale 2:6, 6:4, 4:6 z Eliną Switoliną 0-40 As serwisowy Switoliny i są piłki meczowe 0-30 Niecelny return Polki 0-15 Nieudana akcja Igi przy siatce 2:6, 6:4, 4:5 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci serwis i jest blisko porażki. Na koniec znów popełniła błąd. Duży aut po jej zagraniu 30-40 Długa wymiana. Na koniec świetny forhend Igi! 15-40 Autowy forhend Igi. Są breakpointy 15-30 Błąd Polki, bekhend w siatkę 15-15 15-0 Znów wymiana bekhend na bekhend. Switolina chciała zmienić rytm i zagrała slajsa ale w siatkę 2:6, 6:4, 4:4 Gem Switolina. Ukrainka wyrównała. Łatwo obroniła podanie 15-40 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki 0-40 Kolejny błąd Igi. Teraz bekhend w siatkę 0-30 A teraz za długi forhend Polki 0-15 Niecelny return Świątek 2:6, 6:4, 4:3 Gem Świątek. W ostatniej wymianie Iga była w defensywie, ale Ukrainka popełniała błąd 40-30 Skuteczny smecz Polki 30-30 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Polka na koniec zagrała w siatkę 30-15 Po agresywnym returnie rywalki Iga odegrała w aut 30-0 Polka błysnęła teraz dobrą defensywą i doczekała się błędu rywalki 15-0 Ale forhend Igi! Mocny i dokładny 2:6, 6:4, 3:3 Gem Switolina. Mamy znów remis w trzecim secie 30-40 30-30 A teraz as serwisowy Ukrainki 30-15 Podwójny błąd serwisowy Switoliny 15-15 Switolina zagrała w taśmę i Iga łatwo skończyła punkt 0-15 Autowy return Igi po dobrym serwisie rywalki 2:6, 6:4, 3:2 Gem Świątek. Podanie obronione. Iga wraca na prowadzenie w decydującym secie 40-30 Najpierw mocny serwis Igi a potem pewny bekhend w otwartą część kortu 30-30 Ciekawa wymiana. Niestety na koniec Iga zagrała ramą rakiety 30-15 Iga wywierała presję. Rywalka zagrała w końcu w aut 15-15 Długa wymiana. Niestety pierwsza pomyliła się Polka. Zagrała w siatkę 15-0 Niecelny return Switoliny 2:6, 6:4, 2:2 Gem Switolina. Ukrainka łatwo i szybko obroniła serwis. Iga teraz popełniała błędy 0-40 A teraz bekhend w siatkę Igi 0-30 Autowy bekhend Polki 0-15 Ładna akcja przy siatce Switoliny 2:6, 6:4, 2:1 Gem Świątek. "JAZDA!" - krzyknęła donośnie Iga po dobrym serwisie, którym skończyła gema 40-30 Seria dobrych forhendów Igi, którymi otwierała sobie kort 30-30 2:6, 6:4, 1:1 Gem Switolina. Mamy remis w trzecim secie 30-30 Po returnie Igi rywalka odegrała daleko w aut 15-30 Najpierw mocny return Igi, a potem jej bekhend po crossie 0-30 Ukrainka łatwo skończyła punkt po dobrym serwisie 0-15 As serwisowy Switoliny 2:6, 6:4, 1:0 Gem Świątek. Iga obroniła podanie w gemie otwierającym trzeciego seta. Na koniec błąd rywalki 40-30 Ukrainka przejęła inicjatywę i skończyła punkt mocnym i płaskim forhendem 40-15 Błąd Switoliny 30-15 Mocny forhend Ukrainki po za krótkim zagraniu Polki 30-0 Niecelny bekhend Switoliny 15-0 Dobry serwis a potem mocny forhend w otwarty już kort Początek trzeciego seta. Serwuje Iga 2:6, 6:4 JAZDA! GEM I SET IGA ŚWIATEK! Polka wygrywa drugą partię! Przed nami trzeci set! 40-15 Iga ma piłki setowe. Po zagraniu rywalki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut 30-15 Teraz za długi return Polki 30-0 Świetny return Igi, w samą końcową linię 15-0 Podwójny błąd serwisowy Switoliny 2:6, 5:4 Gem Świątek. Bardzo ważny gem. Iga obroniła podanie i wraca na prowadzenie w secie 40-30 Dobry kick-serwis Igi i niecelny return rywalki 30-30 Autowy forhend Polki 30-15 Świetny bekhend Polki 15-15 2:6, 4:4 Mieliśmy problemy techniczne, za które przepraszamy. A Iga Świątek roztrwoniła przewagę w secie i jest 2:6, 4:4 40-40 Oj szkoda... Switolina ruszyła do siatki, a Iga miała sporo czasu, żeby ją minąć. Zagrała w siatkę 40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki 30-30 Błąd Ukrainki, zagrała w siatkę 15-30 Niecelny return Świątek 15-15 Kapitalny forhend Igi, moc i precyzja 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 2:6, 4:1 Gem Świątek. Błyskawiczny gem wygrany do zera przez Igę, która znakomicie teraz serwowała 40-0 Iga świetnie teraz serwuje i szybko wygrywa punkty 30-0 Znów dobry serwis a potem pewny forhend w otwarty kort 15-0 Dobry pierwszy serwis Igi 2:6, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Na koniec widowiska wymiana. Górą Iga, która popisała się dokładnym zagraniem Iga znów ma breakpointa po mocnym forhendzie. Wcześniej ładnie zepchnęła rywalkę do defensywy, otwierając kort 40-40 Niestety już jest równowaga 40-30 Dobry serwis Ukrainki 40-15 A teraz znakomity bekhend Polki i są breakpointy 30-15 Świetna kontra Igi. Ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę 15-15 0-15 Po głębokim zagraniu Switoliny Iga odegrała w siatkę 2:6, 2:1 Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga przegoniła rywalkę po korcie. Switolina pod presją zagrała w siatkę 40-30 Błąd Igi. Zagrała w siatkę 40-15 Świetne bekhendy Igi. Jednym otworzyła sobie kort, kolejnym skończyła punkt 30-15 Kolejny podwójny błąd serwisowy Igi 30-0 Dłuższa wymiana. Iga wywierała presję. Elina zagrała w końcu daleko w aut 15-0 Pewny forhend Igi ale kluczowy był dobry kick-serwis 2:6, 1:1 Gem Switolina. Mamy już remis w drugim secie 30-40 Znów autowy return Igi 30-30 A teraz as serwisowy Switoliny 30-15 Podwójny błąd serwisowy Ukrainki 15-15 Mocny ale autowy return Polki 15-0 Dobry bekhend po linii Igi 2:6, 1:0 Gem Świątek. Podanie obronione, choć te podwójne błędy serwisowe martwią 40-30 Znów skuteczny kick-serwis Igi 30-30 Autowy return Switoliny po dobrym kick-serwisie Igi 15-30 Niesamowite. Znów podwójny błąd serwisowy Igi 15-15 Teraz dobry serwis Polki 0-15 Iga znów zaczyna seta od podwójnego błędu serwisowego Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek Polka wraca na kort Iga korzysta z przerwy toaletowej 2:6 GEM I SET ELINA SWITOLINA. Ukrainka zgarnia pierwszego seta. Zakończyła go kolejnym asem. Igra Świątek niestety gorzej serwuje i popełnia sporo błędów 15-40 As serwisowy Switoliny i są już piłki setowe 15-30 Najpierw dobry return Igi, a po chwili niestety jej błąd 15-15 Ukrainka zagrała w siatkę po returnie Polki 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 2:5 Gem Świątek. No wreszcie! Iga po raz pierwszy dzisiaj obroniła serwis Przewaga Świątek. As serwisowy Igi 40-40 Duży aut po forhendzie Igi. Za dużo tych błędów 40-30 Znów dobry serwis 30-30 Mocny pierwszy serwis Igi, skuteczny 15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę po krótszym returnie rywalki 15-0 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut 1:5 Gem Switolina. Na koniec niecelny return Igi. Przewaga Switolina. Return Igi w siatkę Równowaga. Niecelny return Igi Iga ma szansę na przełamanie po mocnym forhendzie pod końcową linię Równowaga po błędzie tenisistki z Odessy Przewaga Switolina 40-40 Błąd Switoliny. Kort już miała praktycznie otwarty, ale zagrała w aut 30-40 Minimalnie niecelny bekhend Polki 30-30 Teraz return Igi był za długi 30-15 Znów kapitalny return Świątek 15-15 Bardzo dobry return Polki 0-15 Return Igi w siatkę 1:4 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomity return Ukrainki. Polka jeszcze w tym meczu nie zdołała wygrać gema przy własnym podaniu Iga znów broni breakpointa. Po jej za krótkim zagraniu rywalka łatwo skończyła punkt 40-40 Intensywna wymiana bekhend na bekhend a potem spokojny forhend Igi w otwarty już kort 30-40 Iga ruszyła do siatki i znów została łatwo minięta. Broni breakpointa 30-30 Iga pod presją zagrała w aut 30-15 Błąd Igi, za długi bekhend 30-0 Autowy forhend Ukrainki 15-0 As serwisowy Polki 1:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema znakomity return Igi, która zgarnia pierwszego dzisiaj gema 40-15 Return Igi w siatkę 40-0 Świetny return a po chwili dokładny bekhend Polki. Są breakpointy 30-0 Podwójny błąd serwisowy Switoliny 15-0 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 0:3 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec gema Iga znów popełniła podwójny błąd serwisowy. Już czwarty dzisiaj Switolina ma znów breakpointa. Iga ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę 40-40 Dokładny drugi serwis Igi 30-40 As serwisowy Igi 15-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Znów broni breakpointów 15-30 Po mocnym returnie Ukrainki Polka odegrała za końcową linię 15-15 Teraz dobry pierwszy serwis Świątek 0-15 Już trzeci dzisiaj podwójny błąd serwisowy Igi 0:2 Gem Switolina. Ukrainka poszła za ciosem. Obroniła serwis. Na koniec błąd Igi, forhend w siatkę Przewaga Switolina. Dobry serwis Ukrainki 40-40 Iga ruszyła do siatki, a rywalka pod presją popełniła błąd 30-40 Dobry return Igi ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki. Efektowny forhend zagrany w pełnym biegu 30-30 A teraz autowy bekhend Polki 30-15 Za długi return Igi 30-0 Błąd Switoliny 15-0 Szybka i intensywna wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki 0:1 Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Dwa breakpointy Iga obroniła. Przy drugim minimalnie przestrzeliła z forhendu 30-40 Znów dobry serwis Polki 15-40 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi. Po chwili jej ładny bekhend wzdłuż linii 0-40 Znów podwójny błąd serwisowy Polki i są breakpointy 0-30 Mocny return Switoliny pod nogi Świątek 0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Elina Switolina właśnie pojawiły się na korcie W Indian Wells dzisiaj bardzo upalnie. Teraz jest ok. 34 stopni Noskova właśnie pokonała Gibson 6:2, 4:6, 6:2 i zagra w półfinale z Sabalenką. A najważniejsza wiadomość jest taka, że Iga Świątek ok. godziny 23.00-23.05 pojawi się na korcie! Iga Świątek wyjdzie na kort po zakończeniu meczu Noskova - Gibson. A w tym spotkaniu o godz. 22.20 zaczął się trzeci set. Zatem Polka przed godziną 23 pewnie nie zacznie. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Początek spotkania nie przed godziną 22.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Noskova - Gibson.

Odśwież relację

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Grały ze sobą pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki, która jedynej porażki doznała w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6, 2:6). Ostatnio panie zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5. 31-letnia Switolina zajmuje 9. miejsce w rankingu. Znana jest z dużej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do ćwierćfinału Indian Wells wywalczyła, pokonując Katerinę Siniakovą (6:1, 1:1 krecz Czeszki).

Świątek - Switolina NA ŻYWO. Relacja live z Indian Wells

- Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince, która w tym sezonie prezentuje się świetnie. W Australian Open doszła do półfinału, a w turnieju WTA 1000 w Dubaju do finału. Rok zaczęła od triumfu w WTA 250 w Auckland.