Iga Świątek odpadła z Indian Wells! Porażka z Eliną Switoliną po trzech setach walki! RELACJA NA ŻYWO

Michał Chojecki
2026-03-13 1:30

Iga Świątek przegrała z Eliną Switoliną 2:6, 6:4, 4:6 i odpadła z turnieju w Indian Wells w ćwierćfinale. Polka zagrała dużo słabiej niż dzień wcześniej z Karoliną Muchovą (6:2, 6:0). Gorzej serwowała, popełniała też więcej błędów. Mimo to kiedy doprowadziła do trzeciego seta, wydawało się, że uda jej się pokonać Ukrainkę. Niestety, w końcówce zabrakło dokładności i dobrych decyzji w kluczowych momentach. Poniżej relacja na żywo.

Iga Świątek - Elina Switolina RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w Indian Wells

Autor: EPA/ PAP
Iga Świątek - Elina Switolina

2:6, 6:4, 4:6

KONIEC. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z INDIAN WELLS. Polka przegrała w ćwierćfinale 2:6, 6:4, 4:6 z Eliną Switoliną

0-40 As serwisowy Switoliny i są piłki meczowe

0-30 Niecelny return Polki

0-15 Nieudana akcja Igi przy siatce

2:6, 6:4, 4:5

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci serwis i jest blisko porażki. Na koniec znów popełniła błąd. Duży aut po jej zagraniu

30-40 Długa wymiana. Na koniec świetny forhend Igi!

15-40 Autowy forhend Igi. Są breakpointy

15-30 Błąd Polki, bekhend w siatkę

15-15

15-0 Znów wymiana bekhend na bekhend. Switolina chciała zmienić rytm i zagrała slajsa ale w siatkę

2:6, 6:4, 4:4

Gem Switolina. Ukrainka wyrównała. Łatwo obroniła podanie

15-40 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki

0-40 Kolejny błąd Igi. Teraz bekhend w siatkę

0-30 A teraz za długi forhend Polki

0-15 Niecelny return Świątek

2:6, 6:4, 4:3

Gem Świątek. W ostatniej wymianie Iga była w defensywie, ale Ukrainka popełniała błąd

40-30 Skuteczny smecz Polki

30-30 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Polka na koniec zagrała w siatkę

30-15 Po agresywnym returnie rywalki Iga odegrała w aut

30-0 Polka błysnęła teraz dobrą defensywą i doczekała się błędu rywalki

15-0 Ale forhend Igi! Mocny i dokładny

2:6, 6:4, 3:3

Gem Switolina. Mamy znów remis w trzecim secie

30-40

30-30 A teraz as serwisowy Ukrainki

30-15 Podwójny błąd serwisowy Switoliny

15-15 Switolina zagrała w taśmę i Iga łatwo skończyła punkt

0-15 Autowy return Igi po dobrym serwisie rywalki

2:6, 6:4, 3:2

Gem Świątek. Podanie obronione. Iga wraca na prowadzenie w decydującym secie

40-30 Najpierw mocny serwis Igi a potem pewny bekhend w otwartą część kortu

30-30 Ciekawa wymiana. Niestety na koniec Iga zagrała ramą rakiety

30-15 Iga wywierała presję. Rywalka zagrała w końcu w aut

15-15 Długa wymiana. Niestety pierwsza pomyliła się Polka. Zagrała w siatkę

15-0 Niecelny return Switoliny

2:6, 6:4, 2:2

Gem Switolina. Ukrainka łatwo i szybko obroniła serwis. Iga teraz popełniała błędy

0-40 A teraz bekhend w siatkę Igi

0-30 Autowy bekhend Polki

0-15 Ładna akcja przy siatce Switoliny

2:6, 6:4, 2:1

Gem Świątek. "JAZDA!" - krzyknęła donośnie Iga po dobrym serwisie, którym skończyła gema

40-30 Seria dobrych forhendów Igi, którymi otwierała sobie kort

30-30

2:6, 6:4, 1:1

Gem Switolina. Mamy remis w trzecim secie

30-30 Po returnie Igi rywalka odegrała daleko w aut

15-30 Najpierw mocny return Igi, a potem jej bekhend po crossie

0-30 Ukrainka łatwo skończyła punkt po dobrym serwisie

0-15 As serwisowy Switoliny

2:6, 6:4, 1:0

Gem Świątek. Iga obroniła podanie w gemie otwierającym trzeciego seta. Na koniec błąd rywalki

40-30 Ukrainka przejęła inicjatywę i skończyła punkt mocnym i płaskim forhendem

40-15 Błąd Switoliny

30-15 Mocny forhend Ukrainki po za krótkim zagraniu Polki

30-0 Niecelny bekhend Switoliny

15-0 Dobry serwis a potem mocny forhend w otwarty już kort

Początek trzeciego seta. Serwuje Iga

2:6, 6:4

JAZDA! GEM I SET IGA ŚWIATEK! Polka wygrywa drugą partię! Przed nami trzeci set!

40-15 Iga ma piłki setowe. Po zagraniu rywalki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut

30-15 Teraz za długi return Polki

30-0 Świetny return Igi, w samą końcową linię

15-0 Podwójny błąd serwisowy Switoliny

2:6, 5:4

Gem Świątek. Bardzo ważny gem. Iga obroniła podanie i wraca na prowadzenie w secie

40-30 Dobry kick-serwis Igi i niecelny return rywalki

30-30 Autowy forhend Polki

30-15 Świetny bekhend Polki

15-15

2:6, 4:4

Mieliśmy problemy techniczne, za które przepraszamy. A Iga Świątek roztrwoniła przewagę w secie i jest 2:6, 4:4

40-40 Oj szkoda... Switolina ruszyła do siatki, a Iga miała sporo czasu, żeby ją minąć. Zagrała w siatkę

40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki

30-30 Błąd Ukrainki, zagrała w siatkę

15-30 Niecelny return Świątek

15-15 Kapitalny forhend Igi, moc i precyzja

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

2:6, 4:1

Gem Świątek. Błyskawiczny gem wygrany do zera przez Igę, która znakomicie teraz serwowała

40-0 Iga świetnie teraz serwuje i szybko wygrywa punkty

30-0 Znów dobry serwis a potem pewny forhend w otwarty kort

15-0 Dobry pierwszy serwis Igi

2:6, 3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Na koniec widowiska wymiana. Górą Iga, która popisała się dokładnym zagraniem

Iga znów ma breakpointa po mocnym forhendzie. Wcześniej ładnie zepchnęła rywalkę do defensywy, otwierając kort

40-40 Niestety już jest równowaga

40-30 Dobry serwis Ukrainki

40-15 A teraz znakomity bekhend Polki i są breakpointy

30-15 Świetna kontra Igi. Ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę

15-15

0-15 Po głębokim zagraniu Switoliny Iga odegrała w siatkę

2:6, 2:1

Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga przegoniła rywalkę po korcie. Switolina pod presją zagrała w siatkę

40-30 Błąd Igi. Zagrała w siatkę

40-15 Świetne bekhendy Igi. Jednym otworzyła sobie kort, kolejnym skończyła punkt

30-15 Kolejny podwójny błąd serwisowy Igi

30-0 Dłuższa wymiana. Iga wywierała presję. Elina zagrała w końcu daleko w aut

15-0 Pewny forhend Igi ale kluczowy był dobry kick-serwis

2:6, 1:1

Gem Switolina. Mamy już remis w drugim secie

30-40 Znów autowy return Igi

30-30 A teraz as serwisowy Switoliny

30-15 Podwójny błąd serwisowy Ukrainki

15-15 Mocny ale autowy return Polki

15-0 Dobry bekhend po linii Igi

2:6, 1:0

Gem Świątek. Podanie obronione, choć te podwójne błędy serwisowe martwią

40-30 Znów skuteczny kick-serwis Igi

30-30 Autowy return Switoliny po dobrym kick-serwisie Igi

15-30 Niesamowite. Znów podwójny błąd serwisowy Igi

15-15 Teraz dobry serwis Polki

0-15 Iga znów zaczyna seta od podwójnego błędu serwisowego

Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek

Polka wraca na kort

Iga korzysta z przerwy toaletowej

2:6

GEM I SET ELINA SWITOLINA. Ukrainka zgarnia pierwszego seta. Zakończyła go kolejnym asem. Igra Świątek niestety gorzej serwuje i popełnia sporo błędów

15-40 As serwisowy Switoliny i są już piłki setowe

15-30 Najpierw dobry return Igi, a po chwili niestety jej błąd

15-15 Ukrainka zagrała w siatkę po returnie Polki

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

2:5

Gem Świątek. No wreszcie! Iga po raz pierwszy dzisiaj obroniła serwis

Przewaga Świątek. As serwisowy Igi

40-40 Duży aut po forhendzie Igi. Za dużo tych błędów

40-30 Znów dobry serwis

30-30 Mocny pierwszy serwis Igi, skuteczny

15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę po krótszym returnie rywalki

15-0 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut

1:5

Gem Switolina. Na koniec niecelny return Igi. 

Przewaga Switolina. Return Igi w siatkę

Równowaga. Niecelny return Igi

Iga ma szansę na przełamanie po mocnym forhendzie pod końcową linię

Równowaga po błędzie tenisistki z Odessy

Przewaga Switolina

40-40 Błąd Switoliny. Kort już miała praktycznie otwarty, ale zagrała w aut

30-40 Minimalnie niecelny bekhend Polki

30-30 Teraz return Igi był za długi

30-15 Znów kapitalny return Świątek

15-15 Bardzo dobry return Polki

0-15 Return Igi w siatkę

1:4

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomity return Ukrainki. Polka jeszcze w tym meczu nie zdołała wygrać gema przy własnym podaniu

Iga znów broni breakpointa. Po jej za krótkim zagraniu rywalka łatwo skończyła punkt

40-40 Intensywna wymiana bekhend na bekhend a potem spokojny forhend Igi w otwarty już kort

30-40 Iga ruszyła do siatki i znów została łatwo minięta. Broni breakpointa

30-30 Iga pod presją zagrała w aut

30-15 Błąd Igi, za długi bekhend

30-0 Autowy forhend Ukrainki

15-0 As serwisowy Polki

1:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema znakomity return Igi, która zgarnia pierwszego dzisiaj gema

40-15 Return Igi w siatkę

40-0 Świetny return a po chwili dokładny bekhend Polki. Są breakpointy

30-0 Podwójny błąd serwisowy Switoliny

15-0 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

0:3

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec gema Iga znów popełniła podwójny błąd serwisowy. Już czwarty dzisiaj

Switolina ma znów breakpointa. Iga ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę

40-40 Dokładny drugi serwis Igi

30-40 As serwisowy Igi

15-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Znów broni breakpointów

15-30 Po mocnym returnie Ukrainki Polka odegrała za końcową linię

15-15 Teraz dobry pierwszy serwis Świątek

0-15 Już trzeci dzisiaj podwójny błąd serwisowy Igi

0:2

Gem Switolina. Ukrainka poszła za ciosem. Obroniła serwis. Na koniec błąd Igi, forhend w siatkę

Przewaga Switolina. Dobry serwis Ukrainki

40-40 Iga ruszyła do siatki, a rywalka pod presją popełniła błąd

30-40 Dobry return Igi ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki. Efektowny forhend zagrany w pełnym biegu

30-30 A teraz autowy bekhend Polki

30-15 Za długi return Igi

30-0 Błąd Switoliny

15-0 Szybka i intensywna wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki

0:1

Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Dwa breakpointy Iga obroniła. Przy drugim minimalnie przestrzeliła z forhendu

30-40 Znów dobry serwis Polki

15-40 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi. Po chwili jej ładny bekhend wzdłuż linii

0-40 Znów podwójny błąd serwisowy Polki i są breakpointy

0-30 Mocny return Switoliny pod nogi Świątek

0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Elina Switolina właśnie pojawiły się na korcie

W Indian Wells dzisiaj bardzo upalnie. Teraz jest ok. 34 stopni 

Noskova właśnie pokonała Gibson 6:2, 4:6, 6:2 i zagra w półfinale z Sabalenką. A najważniejsza wiadomość jest taka, że Iga Świątek ok. godziny 23.00-23.05 pojawi się na korcie!

Iga Świątek wyjdzie na kort po zakończeniu meczu Noskova - Gibson. A w tym spotkaniu o godz. 22.20 zaczął się trzeci set. Zatem Polka przed godziną 23 pewnie nie zacznie.

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Początek spotkania nie przed godziną 22.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Noskova - Gibson.

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Grały ze sobą pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki, która jedynej porażki doznała w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6, 2:6). Ostatnio panie zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5. 31-letnia Switolina zajmuje 9. miejsce w rankingu. Znana jest z dużej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do ćwierćfinału Indian Wells wywalczyła, pokonując Katerinę Siniakovą (6:1, 1:1 krecz Czeszki).

Świątek - Switolina NA ŻYWO. Relacja live z Indian Wells

- Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince, która w tym sezonie prezentuje się świetnie. W Australian Open doszła do półfinału, a w turnieju WTA 1000 w Dubaju do finału. Rok zaczęła od triumfu w WTA 250 w Auckland. 

INDIAN WELLS
IGA ŚWIĄTEK