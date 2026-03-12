O której gra Iga Świątek dzisiaj z Eliną Switoliną? Zacznie po tym meczu!

Iga Świątek - Elina Switolina
30-30 Po returnie Igi rywalka odegrała daleko w aut
15-30 Najpierw mocny return Igi, a potem jej bekhend po crossie
0-30 Ukrainka łatwo skończyła punkt po dobrym serwisie
0-15 As serwisowy Switoliny
2:6, 6:4, 1:0
Gem Świątek. Iga obroniła podanie w gemie otwierającym trzeciego seta. Na koniec błąd rywalki
40-30 Ukrainka przejęła inicjatywę i skończyła punkt mocnym i płaskim forhendem
40-15 Błąd Switoliny
30-15 Mocny forhend Ukrainki po za krótkim zagraniu Polki
30-0 Niecelny bekhend Switoliny
15-0 Dobry serwis a potem mocny forhend w otwarty już kort
Początek trzeciego seta. Serwuje Iga
2:6, 6:4
JAZDA! GEM I SET IGA ŚWIATEK! Polka wygrywa drugą partię! Przed nami trzeci set!
40-15 Iga ma piłki setowe. Po zagraniu rywalki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut
30-15 Teraz za długi return Polki
30-0 Świetny return Igi, w samą końcową linię
15-0 Podwójny błąd serwisowy Switoliny
2:6, 5:4
Gem Świątek. Bardzo ważny gem. Iga obroniła podanie i wraca na prowadzenie w secie
40-30 Dobry kick-serwis Igi i niecelny return rywalki
30-30 Autowy forhend Polki
30-15 Świetny bekhend Polki
15-15
2:6, 4:4
Mieliśmy problemy techniczne, za które przepraszamy. A Iga Świątek roztrwoniła przewagę w secie i jest 2:6, 4:4
40-40 Oj szkoda... Switolina ruszyła do siatki, a Iga miała sporo czasu, żeby ją minąć. Zagrała w siatkę
40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki
30-30 Błąd Ukrainki, zagrała w siatkę
15-30 Niecelny return Świątek
15-15 Kapitalny forhend Igi, moc i precyzja
0-15 Iga pod presją zagrała w aut
2:6, 4:1
Gem Świątek. Błyskawiczny gem wygrany do zera przez Igę, która znakomicie teraz serwowała
40-0 Iga świetnie teraz serwuje i szybko wygrywa punkty
30-0 Znów dobry serwis a potem pewny forhend w otwarty kort
15-0 Dobry pierwszy serwis Igi
2:6, 3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Na koniec widowiska wymiana. Górą Iga, która popisała się dokładnym zagraniem
Iga znów ma breakpointa po mocnym forhendzie. Wcześniej ładnie zepchnęła rywalkę do defensywy, otwierając kort
40-40 Niestety już jest równowaga
40-30 Dobry serwis Ukrainki
40-15 A teraz znakomity bekhend Polki i są breakpointy
30-15 Świetna kontra Igi. Ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę
15-15
0-15 Po głębokim zagraniu Switoliny Iga odegrała w siatkę
2:6, 2:1
Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga przegoniła rywalkę po korcie. Switolina pod presją zagrała w siatkę
40-30 Błąd Igi. Zagrała w siatkę
40-15 Świetne bekhendy Igi. Jednym otworzyła sobie kort, kolejnym skończyła punkt
30-15 Kolejny podwójny błąd serwisowy Igi
30-0 Dłuższa wymiana. Iga wywierała presję. Elina zagrała w końcu daleko w aut
15-0 Pewny forhend Igi ale kluczowy był dobry kick-serwis
2:6, 1:1
Gem Switolina. Mamy już remis w drugim secie
30-40 Znów autowy return Igi
30-30 A teraz as serwisowy Switoliny
30-15 Podwójny błąd serwisowy Ukrainki
15-15 Mocny ale autowy return Polki
15-0 Dobry bekhend po linii Igi
2:6, 1:0
Gem Świątek. Podanie obronione, choć te podwójne błędy serwisowe martwią
40-30 Znów skuteczny kick-serwis Igi
30-30 Autowy return Switoliny po dobrym kick-serwisie Igi
15-30 Niesamowite. Znów podwójny błąd serwisowy Igi
15-15 Teraz dobry serwis Polki
0-15 Iga znów zaczyna seta od podwójnego błędu serwisowego
Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek
Polka wraca na kort
Iga korzysta z przerwy toaletowej
2:6
GEM I SET ELINA SWITOLINA. Ukrainka zgarnia pierwszego seta. Zakończyła go kolejnym asem. Igra Świątek niestety gorzej serwuje i popełnia sporo błędów
15-40 As serwisowy Switoliny i są już piłki setowe
15-30 Najpierw dobry return Igi, a po chwili niestety jej błąd
15-15 Ukrainka zagrała w siatkę po returnie Polki
0-15 Iga pod presją zagrała w aut
2:5
Gem Świątek. No wreszcie! Iga po raz pierwszy dzisiaj obroniła serwis
Przewaga Świątek. As serwisowy Igi
40-40 Duży aut po forhendzie Igi. Za dużo tych błędów
40-30 Znów dobry serwis
30-30 Mocny pierwszy serwis Igi, skuteczny
15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę po krótszym returnie rywalki
15-0 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut
1:5
Gem Switolina. Na koniec niecelny return Igi.
Przewaga Switolina. Return Igi w siatkę
Równowaga. Niecelny return Igi
Iga ma szansę na przełamanie po mocnym forhendzie pod końcową linię
Równowaga po błędzie tenisistki z Odessy
Przewaga Switolina
40-40 Błąd Switoliny. Kort już miała praktycznie otwarty, ale zagrała w aut
30-40 Minimalnie niecelny bekhend Polki
30-30 Teraz return Igi był za długi
30-15 Znów kapitalny return Świątek
15-15 Bardzo dobry return Polki
0-15 Return Igi w siatkę
1:4
Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomity return Ukrainki. Polka jeszcze w tym meczu nie zdołała wygrać gema przy własnym podaniu
Iga znów broni breakpointa. Po jej za krótkim zagraniu rywalka łatwo skończyła punkt
40-40 Intensywna wymiana bekhend na bekhend a potem spokojny forhend Igi w otwarty już kort
30-40 Iga ruszyła do siatki i znów została łatwo minięta. Broni breakpointa
30-30 Iga pod presją zagrała w aut
30-15 Błąd Igi, za długi bekhend
30-0 Autowy forhend Ukrainki
15-0 As serwisowy Polki
1:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema znakomity return Igi, która zgarnia pierwszego dzisiaj gema
40-15 Return Igi w siatkę
40-0 Świetny return a po chwili dokładny bekhend Polki. Są breakpointy
30-0 Podwójny błąd serwisowy Switoliny
15-0 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki
0:3
Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec gema Iga znów popełniła podwójny błąd serwisowy. Już czwarty dzisiaj
Switolina ma znów breakpointa. Iga ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę
40-40 Dokładny drugi serwis Igi
30-40 As serwisowy Igi
15-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Znów broni breakpointów
15-30 Po mocnym returnie Ukrainki Polka odegrała za końcową linię
15-15 Teraz dobry pierwszy serwis Świątek
0-15 Już trzeci dzisiaj podwójny błąd serwisowy Igi
0:2
Gem Switolina. Ukrainka poszła za ciosem. Obroniła serwis. Na koniec błąd Igi, forhend w siatkę
Przewaga Switolina. Dobry serwis Ukrainki
40-40 Iga ruszyła do siatki, a rywalka pod presją popełniła błąd
30-40 Dobry return Igi ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki. Efektowny forhend zagrany w pełnym biegu
30-30 A teraz autowy bekhend Polki
30-15 Za długi return Igi
30-0 Błąd Switoliny
15-0 Szybka i intensywna wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki
0:1
Gem Switolina PRZEŁAMANIE. Dwa breakpointy Iga obroniła. Przy drugim minimalnie przestrzeliła z forhendu
30-40 Znów dobry serwis Polki
15-40 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi. Po chwili jej ładny bekhend wzdłuż linii
0-40 Znów podwójny błąd serwisowy Polki i są breakpointy
0-30 Mocny return Switoliny pod nogi Świątek
0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Elina Switolina właśnie pojawiły się na korcie
W Indian Wells dzisiaj bardzo upalnie. Teraz jest ok. 34 stopni
Noskova właśnie pokonała Gibson 6:2, 4:6, 6:2 i zagra w półfinale z Sabalenką. A najważniejsza wiadomość jest taka, że Iga Świątek ok. godziny 23.00-23.05 pojawi się na korcie!
Iga Świątek wyjdzie na kort po zakończeniu meczu Noskova - Gibson. A w tym spotkaniu o godz. 22.20 zaczął się trzeci set. Zatem Polka przed godziną 23 pewnie nie zacznie.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Początek spotkania nie przed godziną 22.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Noskova - Gibson.
Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Indian Wells
Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Świątek i Switolina grały ze sobą pięć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Jedynej porażki doznała w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6, 2:6). Ostatnio panie zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.
31-letnia Elina Switolina zajmuje 9. miejsce w rankingu. Znana jest z dużej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do ćwierćfinału Indian Wells wywalczyła, pokonując Katerinę Siniakovą (6:1, 1:1 krecz Czeszki). - Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince, która w tym sezonie prezentuje się świetnie. W Australian Open doszła do półfinału, a w turnieju WTA 1000 w Dubaju do finału. Rok zaczęła od triumfu w WTA 250 w Auckland.
Kiedy mecz Świątek - Switolina? O której godzinie?
Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w czwartek 12 marca 2026. Początek meczu Świątek - Switolina nie przed godziną 22:30 w nocy polskiego czasu (trzeci mecz o godz. 19). Najpierw musi się skończyć mecz Flls - Zverev, a potem Noskova - Gibson. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.