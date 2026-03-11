WTA Indian Wells DRABINKA i WYNIKI: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału?

Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Indian Wells i jest już w ćwierćfinale.

Polka ma szansę już po raz trzeci wygrać prestiżowe zawody w Kalifornii.

Sprawdź, jaka jest drabinka Indian Wells i z kim gra Iga Świątek w 1/4 finału.

Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zaczęła od zwycięstwa 6:0, 7:6(2) nad Amerykanką Kaylą Day. Potem rywalki były coraz trudniejsze. W 3. rundzie Polka pokonała 6:3, 6:2 Greczynkę Marię Sakkari, rewanżując jej się za porażkę w Katarze miesiąc temu. W 4. rundzie na drodze Igi Świątek stanęła błyskotliwa Czeszka Karolina Muchova, którą wiceliderka rankingu WTA też pokonała 6:2, 6:0.

We wtorek w ćwierćfinałach Indian Wells zameldowały się już Aryna Sabalenka, Linda Noskova, Victoria Mboko oraz zajmująca 112. miejsce w rankingu Talia Gibson, największa sensacja tego turnieju. Turniej przyśpiesza, a panie będą grały ćwierćfinały i półfinały dzień po dniu. Poniżej drabinka i wyniki WTA Indian Wells 2026.

WTA Indian Wells 2026 DRABINKA i WYNIKI

1/4 finału

A. Sabalenka - V. Mboko

L. Noskova - T. Gibson

4. runda

A. Sabalenka - N. Osaka 6:2, 6:4

V. Mboko - A. Anisimova 6:4, 6:1

A. Eala - L. Noskova 2:6, 0:6

T. Gibson - J. Paolini 7:5, 2:6, 6:1

J. Pegula - B. Bencic 6:3, 7:6(5)

S. Kartal - J. Rybakina

K. Siniakova - E. Svitolina

K. Muchova - I. Świątek 2:6, 0:6

