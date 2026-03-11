Indian Wells PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

Indian Wells, nazywany "piątym Wielkim Szlemem", przyciąga uwagę rekordowymi nagrodami pieniężnymi.

W turnieju singlowym tenisiści walczą o fortunę – zwycięzcy zgarną ponad 1,15 miliona dolarów!

Sprawdź, ile zarobiła już Iga Świątek w Indian Wells.

Turniej w Indian Wells z racji prestiżu nazywany jest piątym Wielkim Szlemem. Rok temu mistrzowie byli dość sensacyjni. Kalifornijską pustynię podbili Mirra Andriejewa i Jack Draper, który wrócił teraz do gry po długiej przerwie. Rosjanka nie obroni tytułu, bo odpadła już w 3. rundzie.

Iga Świątek o trudnym początku sezonu i treningach w Warszawie: "Poprawiłam kilka rzeczy"

Iga Świątek w "tenisowym raju" w Indian Wells, jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii, odnosiła już sukcesy. Triumfowała tam w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

PREMIE w Indian Wells 2026. Nagrody pieniężne w turniejach singla

Premie w Indian Wells 2026 są imponujące, a nagrody pieniężne w turniejach mężczyzn i kobiet są identyczne. Już za sam występ w 1. rundzie turniejów singla tenisiści zarobią po 24 335 dolarów. Mistrzowie zgarną po 1,51 mln dolarów! Iga Świątek za awans do 4. rundy zarobiła już 105 720 dolarów. Poniżej lista premii w turniejach singla Indian Wells 2026:

1. runda - 24 335 dolarów

2. runda - 36 110 dolarów

3. runda - 61 865 dolarów

4. runda 105 720 dolarów

ćwierćfinał - 193 645 dolarów

półfinał - 340 190 dolarów

finał - 612 340 dolarów

zwycięstwo - 1 151 380 dolarów

