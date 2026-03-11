Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells.

Polka pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą i czeka już na kolejny mecz.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra w ćwierćfinale i kto będzie jej rywalką.

Iga Świątek po kapitalnym występie i zwycięstwie 6:0, 6:2 nad Karoliną Muchovą jest już w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Polka potwierdza, że na pustyni w Kalifornii czuje się jak ryba w wodzie. Dwukrotna mistrzyni (2022 i 2024) i dwukrotna półfinalistka (2023 i 2025) tej imprezy już piąty raz z rzędu zagra w 1/4 finału.

- Na pewno wyniki nie są takie, jakich bym sobie życzyła, bo z większości turniejów odpadałam gdzieś w okolicach ćwierćfinału, więc byłoby wspaniale to poprawić. Ale oczywiście to tenis – wpływa na to bardzo dużo różnych czynników. Myślę, że przez ostatnie tygodnie w Warszawie, kiedy wycofałam się z Dubaju, trenowałam naprawdę dobrze i poprawiłam kilka rzeczy - mówiła Iga Świątek przed startem Indian Wells i widać, że jej forma idzie w górę.

Z kim gra Iga Świątek w ćwierćfinale Indian Wells?

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells pozna po meczu Elina Switolina - Katerina Siniakowa. Ukrainka i Czeszka na kort wyjdą w środę po godzinie 23 polskiego czasu. We wtorek w ćwierćfinałach Indian Wells zameldowały się już Aryna Sabalenka, Linda Noskova, Victoria Mboko oraz zajmująca 112. miejsce w rankingu Talia Gibson, największa sensacja tego turnieju.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału Indian Wells?

Iga Świątek teraz będzie miała mniej czasu na odpoczynek. Turniej przyśpiesza, a panie będą grały ćwierćfinały i półfinały dzień po dniu. Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale Indian Wells zagra już w czwartek 12 marca 2026. Czekamy na plan gier i godzinę meczu, ale Polka zagra pewnie późno wieczorem albo w nocy, bo jest w dolnej połowie drabinki, która grała później. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

