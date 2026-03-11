Iga Świątek rozbiła Karolinę Muchovą po fenomenalnej grze! RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

Na żywo Iga Świątek - Karolina Muchova WTA Indian Wells DRABINKA i WYNIKI: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału? Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał Indian Wells. Z kim kolejny mecz? 6:2, 6:0 KONIEC! GEM, SET I MECZ IGA ŚWIĄTEK! Kapitalny występ Polki, która zdeklasowała Karolinę Muchovą i jest w ćwierćfinale! JAZDA!!!!!!!!!! Jest kolejna piłka meczowa po błędzie Muchovej Równowaga po błędzie Czeszki popełnionym pod presją Przewaga Muchova. Po jej zagraniu piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie Polki Równowaga. Polka pod presją w pełnym biegu zagrała w siatkę. Jeszcze nie teraz Iga ma piłkę meczową po mocnym returnie 40-40 Muchova zagrała ramą rakiety, daleko w aut 30-40 Potężny return Igi w samą linię! 15-40 Iga upadła na kort i chyba trochę się poobcierała. Ale pokazuje, że wszystko OK 15-30 15-15 Czeszka chciała zakończyć punkt efektownym forhendem wzdłuż linii, ale przestrzeliła 0-15 Duży aut po returnie Igi 6:2, 5:0 Gem Świątek. Polka po krótkiej grze na przewagi zgarnia kolejnego gema. Wspaniale dzisiaj gra Przewaga Świątek. Co za wymiana! Iga dyktowała tempo, a rywalka świetnie się broniła. Polka była cierpliwa i dokładna 40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek 40-30 Seria dokładnych zagrań Czeszki 40-15 Return Muchovej w siatkę 30-15 Piękny forhend Polki. Mniej siły, za to zaskakujący kierunek uderzenia i sporo rotacji 15-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 0-15 Najpierw świetny return Muchovej, a po chwili jej dobry wolej przy siatce 6:2, 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga dokładna, agresywna i skupiona. Rywalka coraz bardziej zagubiona i niedokładna 40-30 Błąd Czeszki i jest breakpoint 30-30 Podwójny błąd serwisowy Karoliny 15-30 Bardzo ładna akcja Czeszki, w której kluczowy było dokładne zagranie w samą końcową linię 15-15 Iga returnowała slajsem. Zaskoczona rywalka na półkorcie uderzyła w siatkę 0-15 Return Igi w siatkę 6:2, 3:0 Gem Świątek. Przewaga w gemie topniała, ale na koniec Czeszka przy uderzeniu straciła równowagę i zagrała nieczysto daleko w aut 40-30 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec efektowny forhend Czeszki, piękna akcja 40-15 Muchova odgryzła się dobrym returnem 40-0 Teraz jeszcze dopisało Idze szczęście. Po jej slajsie piłka podskoczyła na taśmie i spadła tuż za siatką 30-0 Pięknie Iga przegoniła rywalkę po korcie, grając z dużą rotacją. Na koniec był pewny drive-volley w otwarty kort 15-0 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zupełnie zaskoczył rywalkę 6:2, 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Kolejny świetny return Igi zakończył gema. Rywalka pod presją odegrała daleko w aut. Iga zgarnęła już szóstego gema z rzędu 40-15 Czeszka minimalnie przestrzeliła i są breakpointy 30-15 Teraz return Igi był za długi 30-0 A teraz agresywny return Polki 15-0 Kapitalny forhend Igi, co za precyzja! 6:2, 1:0 Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera. Na koniec efektowny bekhend po crossie polskiej gwiazdy 40-0 Iga mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd rywalki 30-0 Dobry serwis Polki 15-0 Kiks Muchovej. Chciała zagrać slasja, ale nieczysto uderzyła piłkę Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek Muchova zeszła do szatni na przerwę toaletową 6:2 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka po bardzo dobrej grze zgarnia pierwszego seta. Wygrała go 6:2, a w ostatnim gemie znów przełamała podanie rywalki 40-0 Po błędzie rywalki Iga ma już piłki setowe 30-0 Bardzo dobry return mistrzyni Wimbledonu 15-0 Kapitalny bekhend Igi. Mocny i ciasny cross 5:2 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi i jej głośne "JAZDA!" 40-15 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki sprawił duży kłopot rywalce 30-15 Niecelny return Muchovej 15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-0 Błąd Czeszki 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Jazda! Iga odskakuje rywalce. W ostatniej akcji po jej krótszym returnie rywalka pogubiła się i zagrała w siatkę Iga ma breakpointa po znakomitym woleju przy siatce Kolejna równowaga po błędzie tenisistki z Ołomuńca Przewaga Muchova. Po dobrym serwisie rywalki Iga odegrała w siatkę Równowaga. Efektowny bekhend Igi wzdłuż linii Przewaga Muchova. Świetny forhend Czeszki po crossie Równowaga. Niestety teraz bardzo niecelny return Świątek Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po kolejnym agresywnym returnie Równowaga po mocnym i dokładnym forhendzie Polki Przewaga Muchova. Iga pod presją w pełnym biegu zagrała w aut 40-40 Znów znakomity return Igi 30-40 Świetny return Igi. Mocny forhendowy cross 15-40 Błąd Polki, forhend w siatkę 15-30 Za długi return Świątek 15-15 Iga odpowiada forhendem z dużą rotacją 0-15 Efektowny bekhend Muchovej wzdłuż linii. Zupełnie zaskoczyła Świątek kierunkiem uderzenia 3:2 Gem Świątek. "JAZDA!" - krzyknęła sobie Iga po dobrym serwisie, którym skończyła gema 40-30 Dłuższa wymiana. Na koniec piękne zagranie Igi. Odjęła siły, dodała precyzji i rotacji 30-30 Zerwany forhend. Piłka uciekła Idze z rakiety daleko w aut 30-15 Dobry serwis Igi do środka 15-15 Teraz błąd Polki 15-0 Najpierw świetny serwis Igi a potem pewny forhend na półkorcie 2:2 Gem Muchova. Na koniec mocny ale minimalnie niecelny return Świątek. Mamy znów remis 30-40 Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu. Rywalka odegrała w siatkę 15-40 Niecelny return Polki 15-30 Po zaraniu Muchovej piłka zatańczyła na taśmie i spadła na stronę Czeszki 0-30 Znakomita akcja Czeszki przy siatce, piękny wolej 0-15 Niecelny return Polki Iga często dzisiaj dmucha nos. Jest wyraźnie przeziębiona 2:1 Gem Świątek. Na koniec znów mocny pierwszy serwis Igi. Rywalka odegrała w siatkę. Polka wraca na prowadzenie 40-0 Dobry serwis Polki na zewnątrz 30-0 Czeszka pod presją zagrała za końcową linię 15-0 Mocny forhend Igi po crossie. Rywalka nie dała rady odegrać 1:1 Gem Muchova. Iga prowadziła 30-0, ale potem wymiany wygrywała już tylko serwująca rywalka 30-40 Błąd Polki. Zagrała w siatkę 30-30 Ładna akcja Muchovej przy siatce. W idealnym momencie ruszyła do przodu 30-15 Dokładny serwis Czeszki, a po chwili jej pewne uderzenie po crossie 30-0 Autowy bekhend Muchovej. Iga ładnie broniła się slajsami 15-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 1:0 Gem Świątek. Na koniec mocny ale minimalnie niecelny forhend Muchovej. Iga obroniła serwis w gemie otwierającym mecz 40-30 Autowy bekhend Polki 40-15 Iga zagrała slajsa i trafiła w końcową linię, co zaskoczyło Karolinę 30-15 Ciekawa wymiana zakończona autowym zagraniem Muchovej 15-15 Błąd Polki, bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po crossie 15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga trafiła w końcową linię, a zaskoczona rywalka uderzyła piłkę rakietą nieczysto GRAMY! Serwuje Iga Świątek Muchova wygrała losowanie i wybrała odbiór. Zatem Iga zacznie i to już za chwilę Iga dziś w takim samym stroju jak wczoraj - szara koszulka i czarne spodenki, a do tego oczywiście czapka z daszkiem Iga Świątek i Karolina Muchova są już na korcie. Trwa rozgrzewka Polka i Czeszka ostatni raz spotkały się... dokładnie rok temu i też w 4. rundzie Indian Wells. Iga wygrała wtedy 6:1, 6:1, ale Muchova teraz jest w dużo wyższej formie. Przed Świątek bardzo ciężkie spotkanie z zawodniczką, która wygrała osiem ostatnich meczów Mecz Świątek - Muchova to pierwszy dzisiaj pojedynek w sesji dziennej. Zwyciężczyni tego starcia mecz w ćwierćfinale zagra już jutro, pewnie późno wieczorem albo w nocy Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek spotkania o godzinie 19 polskiego czasu.

Iga Świątek gra z Karoliną Muchovą w 4. rundzie Indian Wells. Zajmująca 13. miejsce w rankingu Muchova ostatnio wygrywała turnieju WTA 1000 w Dausze. Ma za sobą serię ośmiu zwycięstw (w Dubaju tak jak Świątek nie grała). W tym sezonie przegrała tylko dwa mecze - z Aryną Sabalenką (w Brisbane) i z Coco Gauff (w Australian Open). Przed Igą Świątek zatem bardzo trudne zadanie. Polka grała z Czeszką pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Świątek. Jednak nasza mistrzyni wygrywała często po ciężkich bitwach. Sama przyznała, że spodziewa się bardzo trudnego spotkania.

Świątek - Muchova NA ŻYWO. Relacja live z Indian Wells

- Bilans naszej rywalizacji może być po mojej stronie, ale pamiętam wszystkie te mecze, które z nią grałam. Czasem byłam w tyle, przegrywałam w trzecim secie - wspominała Iga Świątek. - To niesamowita zawodniczka i większość naszych meczów była naprawdę wyrównana. Będzie ciężko i jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam z nią grać. Lubię też oglądać Karolinę. Po prostu miło patrzeć na kogoś, kto gra tak mądrze i tak płynnie. Ona jest jak kobieca wersja Rogera - porównała Muchovą do słynnego Federera.