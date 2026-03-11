Iga Świątek rozbiła Karolinę Muchovą po fenomenalnej grze! RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-11 20:42

Iga Świątek po kapitalnym występie pokonała 6:2, 6:0 Karolinę Muchovą i jest w ćwierćfinale Indian Wells! Prezentująca bardzo wszechstronny, elegancki i widowiskowy tenis Czeszka (nr 13 WTA) ostatnio zachwycała wysoką formą, a Polka porównała ją nawet do słynnego Rogera Federera. Jednak to nasza gwiazda błyszczała pełnym blaskiem, a rywalka była bezradna. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Muchova w Indian Wells.

Iga Świątek - Karolina Muchova RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w Indian Wells

i

Autor: EPA/ PAP
Na żywo

Iga Świątek - Karolina Muchova

WTA Indian Wells DRABINKA i WYNIKI: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału?
WTA Indian Wells DRABINKA i WYNIKI: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału?

Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał Indian Wells. Z kim kolejny mecz?
Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał Indian Wells. Z kim kolejny mecz?

6:2, 6:0

KONIEC! GEM, SET I MECZ IGA ŚWIĄTEK! Kapitalny występ Polki, która zdeklasowała Karolinę Muchovą i jest w ćwierćfinale!

JAZDA!!!!!!!!!!

Jest kolejna piłka meczowa po błędzie Muchovej

Równowaga po błędzie Czeszki popełnionym pod presją

Przewaga Muchova. Po jej zagraniu piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie Polki

Równowaga. Polka pod presją w pełnym biegu zagrała w siatkę. Jeszcze nie teraz

Iga ma piłkę meczową po mocnym returnie

40-40 Muchova zagrała ramą rakiety, daleko w aut

30-40 Potężny return Igi w samą linię!

15-40 Iga upadła na kort i chyba trochę się poobcierała. Ale pokazuje, że wszystko OK

15-30 

15-15 Czeszka chciała zakończyć punkt efektownym forhendem wzdłuż linii, ale przestrzeliła

0-15 Duży aut po returnie Igi

6:2, 5:0

Gem Świątek. Polka po krótkiej grze na przewagi zgarnia kolejnego gema. Wspaniale dzisiaj gra

Przewaga Świątek. Co za wymiana! Iga dyktowała tempo, a rywalka świetnie się broniła. Polka była cierpliwa i dokładna

40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek

40-30 Seria dokładnych zagrań Czeszki

40-15 Return Muchovej w siatkę

30-15 Piękny forhend Polki. Mniej siły, za to zaskakujący kierunek uderzenia i sporo rotacji

15-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

0-15 Najpierw świetny return Muchovej, a po chwili jej dobry wolej przy siatce

6:2, 4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga dokładna, agresywna i skupiona. Rywalka coraz bardziej zagubiona i niedokładna

40-30 Błąd Czeszki i jest breakpoint

30-30 Podwójny błąd serwisowy Karoliny

15-30 Bardzo ładna akcja Czeszki, w której kluczowy było dokładne zagranie w samą końcową linię

15-15 Iga returnowała slajsem. Zaskoczona rywalka na półkorcie uderzyła w siatkę

0-15 Return Igi w siatkę

6:2, 3:0

Gem Świątek. Przewaga w gemie topniała, ale na koniec Czeszka przy uderzeniu straciła równowagę i zagrała nieczysto daleko w aut

40-30 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec efektowny forhend Czeszki, piękna akcja

40-15 Muchova odgryzła się dobrym returnem

40-0 Teraz jeszcze dopisało Idze szczęście. Po jej slajsie piłka podskoczyła na taśmie i spadła tuż za siatką

30-0 Pięknie Iga przegoniła rywalkę po korcie, grając z dużą rotacją. Na koniec był pewny drive-volley w otwarty kort

15-0 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zupełnie zaskoczył rywalkę

6:2, 2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Kolejny świetny return Igi zakończył gema. Rywalka pod presją odegrała daleko w aut. Iga zgarnęła już szóstego gema z rzędu

40-15 Czeszka minimalnie przestrzeliła i są breakpointy

30-15 Teraz return Igi był za długi

30-0 A teraz agresywny return Polki

15-0 Kapitalny forhend Igi, co za precyzja!

6:2, 1:0

Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera. Na koniec efektowny bekhend po crossie polskiej gwiazdy

40-0 Iga mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd rywalki

30-0 Dobry serwis Polki

15-0 Kiks Muchovej. Chciała zagrać slasja, ale nieczysto uderzyła piłkę

Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek

Muchova zeszła do szatni na przerwę toaletową

6:2

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka po bardzo dobrej grze zgarnia pierwszego seta. Wygrała go 6:2, a w ostatnim gemie znów przełamała podanie rywalki

40-0 Po błędzie rywalki Iga ma już piłki setowe

30-0 Bardzo dobry return mistrzyni Wimbledonu

15-0 Kapitalny bekhend Igi. Mocny i ciasny cross

5:2

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi i jej głośne "JAZDA!"

40-15 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki sprawił duży kłopot rywalce

30-15 Niecelny return Muchovej

15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek

15-0 Błąd Czeszki

4:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Jazda! Iga odskakuje rywalce. W ostatniej akcji po jej krótszym returnie rywalka pogubiła się i zagrała w siatkę

Iga ma breakpointa po znakomitym woleju przy siatce

Kolejna równowaga po błędzie tenisistki z Ołomuńca

Przewaga Muchova. Po dobrym serwisie rywalki Iga odegrała w siatkę

Równowaga. Efektowny bekhend Igi wzdłuż linii

Przewaga Muchova. Świetny forhend Czeszki po crossie

Równowaga. Niestety teraz bardzo niecelny return Świątek

Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po kolejnym agresywnym returnie

Równowaga po mocnym i dokładnym forhendzie Polki

Przewaga Muchova. Iga pod presją w pełnym biegu zagrała w aut

40-40 Znów znakomity return Igi

30-40 Świetny return Igi. Mocny forhendowy cross

15-40 Błąd Polki, forhend w siatkę

15-30 Za długi return Świątek

15-15 Iga odpowiada forhendem z dużą rotacją

0-15 Efektowny bekhend Muchovej wzdłuż linii. Zupełnie zaskoczyła Świątek kierunkiem uderzenia

3:2

Gem Świątek. "JAZDA!" - krzyknęła sobie Iga po dobrym serwisie, którym skończyła gema

40-30 Dłuższa wymiana. Na koniec piękne zagranie Igi. Odjęła siły, dodała precyzji i rotacji

30-30 Zerwany forhend. Piłka uciekła Idze z rakiety daleko w aut

30-15 Dobry serwis Igi do środka

15-15 Teraz błąd Polki

15-0 Najpierw świetny serwis Igi a potem pewny forhend na półkorcie 

2:2

Gem Muchova. Na koniec mocny ale minimalnie niecelny return Świątek. Mamy znów remis

30-40 Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu. Rywalka odegrała w siatkę

15-40 Niecelny return Polki

15-30 Po zaraniu Muchovej piłka zatańczyła na taśmie i spadła na stronę Czeszki

0-30 Znakomita akcja Czeszki przy siatce, piękny wolej

0-15 Niecelny return Polki

Iga często dzisiaj dmucha nos. Jest wyraźnie przeziębiona

2:1

Gem Świątek. Na koniec znów mocny pierwszy serwis Igi. Rywalka odegrała w siatkę. Polka wraca na prowadzenie

40-0 Dobry serwis Polki na zewnątrz 

30-0 Czeszka pod presją zagrała za końcową linię

15-0 Mocny forhend Igi po crossie. Rywalka nie dała rady odegrać

1:1

Gem Muchova. Iga prowadziła 30-0, ale potem wymiany wygrywała już tylko serwująca rywalka

30-40 Błąd Polki. Zagrała w siatkę

30-30 Ładna akcja Muchovej przy siatce. W idealnym momencie ruszyła do przodu

30-15 Dokładny serwis Czeszki, a po chwili jej pewne uderzenie po crossie

30-0 Autowy bekhend Muchovej. Iga ładnie broniła się slajsami

15-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki

1:0

Gem Świątek. Na koniec mocny ale minimalnie niecelny forhend Muchovej. Iga obroniła serwis w gemie otwierającym mecz

40-30 Autowy bekhend Polki

40-15 Iga zagrała slajsa i trafiła w końcową linię, co zaskoczyło Karolinę

30-15 Ciekawa wymiana zakończona autowym zagraniem Muchovej

15-15 Błąd Polki, bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po crossie

15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga trafiła w końcową linię, a zaskoczona rywalka uderzyła piłkę rakietą nieczysto 

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Muchova wygrała losowanie i wybrała odbiór. Zatem Iga zacznie i to już za chwilę

Iga dziś w takim samym stroju jak wczoraj - szara koszulka i czarne spodenki, a do tego oczywiście czapka z daszkiem

Iga Świątek i Karolina Muchova są już na korcie. Trwa rozgrzewka

Polka i Czeszka ostatni raz spotkały się... dokładnie rok temu i też w 4. rundzie Indian Wells. Iga wygrała wtedy 6:1, 6:1, ale Muchova teraz jest w dużo wyższej formie. Przed Świątek bardzo ciężkie spotkanie z zawodniczką, która wygrała osiem ostatnich meczów

Mecz Świątek - Muchova to pierwszy dzisiaj pojedynek w sesji dziennej. Zwyciężczyni tego starcia mecz w ćwierćfinale zagra już jutro, pewnie późno wieczorem albo w nocy

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek spotkania o godzinie 19 polskiego czasu.

Iga Świątek gra z Karoliną Muchovą w 4. rundzie Indian Wells. Zajmująca 13. miejsce w rankingu Muchova ostatnio wygrywała turnieju WTA 1000 w Dausze. Ma za sobą serię ośmiu zwycięstw (w Dubaju tak jak Świątek nie grała). W tym sezonie przegrała tylko dwa mecze - z Aryną Sabalenką (w Brisbane) i z Coco Gauff (w Australian Open). Przed Igą Świątek zatem bardzo trudne zadanie. Polka grała z Czeszką pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Świątek. Jednak nasza mistrzyni wygrywała często po ciężkich bitwach. Sama przyznała, że spodziewa się bardzo trudnego spotkania.

Świątek - Muchova NA ŻYWO. Relacja live z Indian Wells

- Bilans naszej rywalizacji może być po mojej stronie, ale pamiętam wszystkie te mecze, które z nią grałam. Czasem byłam w tyle, przegrywałam w trzecim secie - wspominała Iga Świątek. - To niesamowita zawodniczka i większość naszych meczów była naprawdę wyrównana. Będzie ciężko i jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam z nią grać. Lubię też oglądać Karolinę. Po prostu miło patrzeć na kogoś, kto gra tak mądrze i tak płynnie. Ona jest jak kobieca wersja Rogera - porównała Muchovą do słynnego Federera.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
INDIAN WELLS
IGA ŚWIĄTEK