Iga Świątek rozbiła Karolinę Muchovą po fenomenalnej grze! RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

Iga Świątek - Karolina Muchova
6:2, 6:0
KONIEC! GEM, SET I MECZ IGA ŚWIĄTEK! Kapitalny występ Polki, która zdeklasowała Karolinę Muchovą i jest w ćwierćfinale!
JAZDA!!!!!!!!!!
Jest kolejna piłka meczowa po błędzie Muchovej
Równowaga po błędzie Czeszki popełnionym pod presją
Przewaga Muchova. Po jej zagraniu piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie Polki
Równowaga. Polka pod presją w pełnym biegu zagrała w siatkę. Jeszcze nie teraz
Iga ma piłkę meczową po mocnym returnie
40-40 Muchova zagrała ramą rakiety, daleko w aut
30-40 Potężny return Igi w samą linię!
15-40 Iga upadła na kort i chyba trochę się poobcierała. Ale pokazuje, że wszystko OK
15-30
15-15 Czeszka chciała zakończyć punkt efektownym forhendem wzdłuż linii, ale przestrzeliła
0-15 Duży aut po returnie Igi
6:2, 5:0
Gem Świątek. Polka po krótkiej grze na przewagi zgarnia kolejnego gema. Wspaniale dzisiaj gra
Przewaga Świątek. Co za wymiana! Iga dyktowała tempo, a rywalka świetnie się broniła. Polka była cierpliwa i dokładna
40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek
40-30 Seria dokładnych zagrań Czeszki
40-15 Return Muchovej w siatkę
30-15 Piękny forhend Polki. Mniej siły, za to zaskakujący kierunek uderzenia i sporo rotacji
15-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki
0-15 Najpierw świetny return Muchovej, a po chwili jej dobry wolej przy siatce
6:2, 4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga dokładna, agresywna i skupiona. Rywalka coraz bardziej zagubiona i niedokładna
40-30 Błąd Czeszki i jest breakpoint
30-30 Podwójny błąd serwisowy Karoliny
15-30 Bardzo ładna akcja Czeszki, w której kluczowy było dokładne zagranie w samą końcową linię
15-15 Iga returnowała slajsem. Zaskoczona rywalka na półkorcie uderzyła w siatkę
0-15 Return Igi w siatkę
6:2, 3:0
Gem Świątek. Przewaga w gemie topniała, ale na koniec Czeszka przy uderzeniu straciła równowagę i zagrała nieczysto daleko w aut
40-30 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec efektowny forhend Czeszki, piękna akcja
40-15 Muchova odgryzła się dobrym returnem
40-0 Teraz jeszcze dopisało Idze szczęście. Po jej slajsie piłka podskoczyła na taśmie i spadła tuż za siatką
30-0 Pięknie Iga przegoniła rywalkę po korcie, grając z dużą rotacją. Na koniec był pewny drive-volley w otwarty kort
15-0 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zupełnie zaskoczył rywalkę
6:2, 2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Kolejny świetny return Igi zakończył gema. Rywalka pod presją odegrała daleko w aut. Iga zgarnęła już szóstego gema z rzędu
40-15 Czeszka minimalnie przestrzeliła i są breakpointy
30-15 Teraz return Igi był za długi
30-0 A teraz agresywny return Polki
15-0 Kapitalny forhend Igi, co za precyzja!
6:2, 1:0
Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera. Na koniec efektowny bekhend po crossie polskiej gwiazdy
40-0 Iga mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd rywalki
30-0 Dobry serwis Polki
15-0 Kiks Muchovej. Chciała zagrać slasja, ale nieczysto uderzyła piłkę
Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek
Muchova zeszła do szatni na przerwę toaletową
6:2
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka po bardzo dobrej grze zgarnia pierwszego seta. Wygrała go 6:2, a w ostatnim gemie znów przełamała podanie rywalki
40-0 Po błędzie rywalki Iga ma już piłki setowe
30-0 Bardzo dobry return mistrzyni Wimbledonu
15-0 Kapitalny bekhend Igi. Mocny i ciasny cross
5:2
Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi i jej głośne "JAZDA!"
40-15 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki sprawił duży kłopot rywalce
30-15 Niecelny return Muchovej
15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek
15-0 Błąd Czeszki
4:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Jazda! Iga odskakuje rywalce. W ostatniej akcji po jej krótszym returnie rywalka pogubiła się i zagrała w siatkę
Iga ma breakpointa po znakomitym woleju przy siatce
Kolejna równowaga po błędzie tenisistki z Ołomuńca
Przewaga Muchova. Po dobrym serwisie rywalki Iga odegrała w siatkę
Równowaga. Efektowny bekhend Igi wzdłuż linii
Przewaga Muchova. Świetny forhend Czeszki po crossie
Równowaga. Niestety teraz bardzo niecelny return Świątek
Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po kolejnym agresywnym returnie
Równowaga po mocnym i dokładnym forhendzie Polki
Przewaga Muchova. Iga pod presją w pełnym biegu zagrała w aut
40-40 Znów znakomity return Igi
30-40 Świetny return Igi. Mocny forhendowy cross
15-40 Błąd Polki, forhend w siatkę
15-30 Za długi return Świątek
15-15 Iga odpowiada forhendem z dużą rotacją
0-15 Efektowny bekhend Muchovej wzdłuż linii. Zupełnie zaskoczyła Świątek kierunkiem uderzenia
3:2
Gem Świątek. "JAZDA!" - krzyknęła sobie Iga po dobrym serwisie, którym skończyła gema
40-30 Dłuższa wymiana. Na koniec piękne zagranie Igi. Odjęła siły, dodała precyzji i rotacji
30-30 Zerwany forhend. Piłka uciekła Idze z rakiety daleko w aut
30-15 Dobry serwis Igi do środka
15-15 Teraz błąd Polki
15-0 Najpierw świetny serwis Igi a potem pewny forhend na półkorcie
2:2
Gem Muchova. Na koniec mocny ale minimalnie niecelny return Świątek. Mamy znów remis
30-40 Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu. Rywalka odegrała w siatkę
15-40 Niecelny return Polki
15-30 Po zaraniu Muchovej piłka zatańczyła na taśmie i spadła na stronę Czeszki
0-30 Znakomita akcja Czeszki przy siatce, piękny wolej
0-15 Niecelny return Polki
Iga często dzisiaj dmucha nos. Jest wyraźnie przeziębiona
2:1
Gem Świątek. Na koniec znów mocny pierwszy serwis Igi. Rywalka odegrała w siatkę. Polka wraca na prowadzenie
40-0 Dobry serwis Polki na zewnątrz
30-0 Czeszka pod presją zagrała za końcową linię
15-0 Mocny forhend Igi po crossie. Rywalka nie dała rady odegrać
1:1
Gem Muchova. Iga prowadziła 30-0, ale potem wymiany wygrywała już tylko serwująca rywalka
30-40 Błąd Polki. Zagrała w siatkę
30-30 Ładna akcja Muchovej przy siatce. W idealnym momencie ruszyła do przodu
30-15 Dokładny serwis Czeszki, a po chwili jej pewne uderzenie po crossie
30-0 Autowy bekhend Muchovej. Iga ładnie broniła się slajsami
15-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki
1:0
Gem Świątek. Na koniec mocny ale minimalnie niecelny forhend Muchovej. Iga obroniła serwis w gemie otwierającym mecz
40-30 Autowy bekhend Polki
40-15 Iga zagrała slajsa i trafiła w końcową linię, co zaskoczyło Karolinę
30-15 Ciekawa wymiana zakończona autowym zagraniem Muchovej
15-15 Błąd Polki, bekhend w siatkę. Próbowała zagrać po crossie
15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga trafiła w końcową linię, a zaskoczona rywalka uderzyła piłkę rakietą nieczysto
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Muchova wygrała losowanie i wybrała odbiór. Zatem Iga zacznie i to już za chwilę
Iga dziś w takim samym stroju jak wczoraj - szara koszulka i czarne spodenki, a do tego oczywiście czapka z daszkiem
Iga Świątek i Karolina Muchova są już na korcie. Trwa rozgrzewka
Polka i Czeszka ostatni raz spotkały się... dokładnie rok temu i też w 4. rundzie Indian Wells. Iga wygrała wtedy 6:1, 6:1, ale Muchova teraz jest w dużo wyższej formie. Przed Świątek bardzo ciężkie spotkanie z zawodniczką, która wygrała osiem ostatnich meczów
Mecz Świątek - Muchova to pierwszy dzisiaj pojedynek w sesji dziennej. Zwyciężczyni tego starcia mecz w ćwierćfinale zagra już jutro, pewnie późno wieczorem albo w nocy
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells. Początek spotkania o godzinie 19 polskiego czasu.
Iga Świątek gra z Karoliną Muchovą w 4. rundzie Indian Wells. Zajmująca 13. miejsce w rankingu Muchova ostatnio wygrywała turnieju WTA 1000 w Dausze. Ma za sobą serię ośmiu zwycięstw (w Dubaju tak jak Świątek nie grała). W tym sezonie przegrała tylko dwa mecze - z Aryną Sabalenką (w Brisbane) i z Coco Gauff (w Australian Open). Przed Igą Świątek zatem bardzo trudne zadanie. Polka grała z Czeszką pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Świątek. Jednak nasza mistrzyni wygrywała często po ciężkich bitwach. Sama przyznała, że spodziewa się bardzo trudnego spotkania.
Świątek - Muchova NA ŻYWO. Relacja live z Indian Wells
- Bilans naszej rywalizacji może być po mojej stronie, ale pamiętam wszystkie te mecze, które z nią grałam. Czasem byłam w tyle, przegrywałam w trzecim secie - wspominała Iga Świątek. - To niesamowita zawodniczka i większość naszych meczów była naprawdę wyrównana. Będzie ciężko i jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam z nią grać. Lubię też oglądać Karolinę. Po prostu miło patrzeć na kogoś, kto gra tak mądrze i tak płynnie. Ona jest jak kobieca wersja Rogera - porównała Muchovą do słynnego Federera.