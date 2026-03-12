Nie do wiary, co zrobiła Iga Świątek po demolce w Indian Wells! Padliśmy

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Indian Wells po zwycięstwie z Karoliną Muchovą 6:2, 6:0.

Po świetnym spotkaniu polska tenisistka była bardzo zadowolona, choć zdziwiła się niską frekwencją polskich kibiców.

Jej spontaniczna reakcja po wygranym meczu obiegła świat!

Indian Wells: Iga Świątek aż się zdziwiła. Ta reakcja mówi wszystko

Prestiżowy turniej Indian Wells wkracza w decydującą fazę, a Iga Świątek się rozpędza. Po wygranych meczach z Kaylą Day (6:0, 7:6) i Marią Sakkari (6:3, 6:2), w 1/8 finału najlepsza polska tenisistka odniosła pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w starciu z rywalką z najlepszej "30" rankingu WTA! Czeszka Karolina Muchova była całkowicie bezradna, o czym najlepiej świadczą czułe gratulacje, jakie złożyła Polce po ostatniej piłce przy siatce. Wynik 6:2, 6:0 poszedł w świat, a jedyne wątpliwości może budzić... niska frekwencja polskich kibiców w Indian Wells.

Temat ten wyszedł dość przypadkowo w trakcie rozmowy na gorąco na korcie. Wyraźnie zadowolona ze swojej postawy Świątek chciała tradycyjnie podziękować polskim kibicom, ale wtedy zorientowała się, że praktycznie nie było ich na trybunach!

- Kibice zdecydowanie mi pomogli, znowu wiele polskich flag… Albo i nie - zauważyła tenisistka, rozglądając się po trybunach. - To stało się już nawykiem, dlatego tak powiedziałam, ale dziś nie ma tylu flag.

Kamera odnalazła wtedy jednego kibica z polskim szalikiem, co zauważył prowadzący rozmowę.

- O, jesteś jedyny, dobra robota - zwróciła się odruchowo do fana Świątek. Na tym zakończyła się rozmowa, a kamera odnalazła jeszcze pojedynczych polskich kibiców. Pozostaje mieć nadzieję, że podczas najważniejszych meczów Indian Wells z udziałem Polki będzie ich więcej! Ten najbliższy - w ćwierćfinale z Eliną Switoliną - już w czwartek, ok. godziny 23 czasu polskiego.