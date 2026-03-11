Koszmar Igi Świątek w wygranym meczu. Potworny ból w czułym punkcie! "Zamarłam"

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells, pokonując Karolinę Muchovą 6:2, 6:0.

W trakcie meczu Świątek doznała urazu kostki, poślizgnęła się i poczuła ból, ale kontynuowała grę.

Polka wyraziła zadowolenie ze swojej solidnej gry i wykorzystywania okazji w meczu z Muchovą.

Potworny ból Igi Świątek w wygranym meczu

Iga Świątek kryzys chyba ma już za sobą. Najlepsza polska tenisistka rewelacyjnie spisuje się w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Najpierw nasza zawodniczka pokonała Marię Sakkari (6:3, 6:2), przy okazji rewanżując się za porażkę w turnieju w Dosze, której Iga doznała miesiąc wcześniej. Wydawało się, że w kolejnej rudzie Polkę czeka trudna przeprawa. Jej rywalką była bowiem 13. w rankingu WTA Karolina Muchowa. Jednak i w tym wypadku Iga Świątek poradziła sobie bez większych problemów i zdemolowała Czeszkę 6:2, 6:0. W trakcie meczu jednak nie obyło się bez problemów. Tyle że nie z przeciwniczką, lecz z bólem. W szóstym gemie drugiego seta wiceliderka rankingu WTA się poślizgnęła, po czym poczuła potworny ból i złapała się za kostkę.

Zamarłam, ale nic się nie dzieje. Będzie siniak. Nigdy wcześniej nie uderzyłam się tak rakietą. Musiałam trafić w jakiś czuły punkt

- zdradziła Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie dla Canal+ Sport.

Iga Świątek: "Na pewno wróciłam do solidniejszej gry"

We wspomnianej rozmowie Iga Świątek odniosła się też do swojej gry z Karoliną Muchową.

Na pewno był to bardzo dobry mecz. Wykorzystałam każdą okazję, żeby grać efektywnie i iść do celu. Cieszę się, że nie było żadnego zawahania. Wykorzystywałam swoje mocne strony i czułam, co w danym momencie muszę zagrać, żeby sprawić jej kłopot. Na pewno wróciłam do solidniejszej gry

- cieszyła się polska tenisistka, która już szykuje się na ćwierćfinałowe starcie w Indian Wells.