Zaskakujące zwycięstwo nad gwiazdą Eurosportu

Barbara Kostecka (1059. WTA) przystąpiła do turnieju W15 Manacor jako jedna z wielu młodych, obiecujących zawodniczek. Już w pierwszej rundzie los postawił przed nią niezwykle ciekawe wyzwanie. Po drugiej stronie siatki stanęła starsza o 18 lat Alize Lim – Francuzka, która w przeszłości była notowana na 135. miejscu w rankingu WTA. Dziś jest jednak kojarzona przede wszystkim z pracą reporterską dla stacji Eurosport, gdzie relacjonuje największe turnieje.

Mimo ogromnej różnicy doświadczenia i faktu, że Francuzka była faworytką, to Polka dyktowała warunki na korcie. Kostecka pokonała znacznie bardziej doświadczoną rywalkę bez straty seta, w całym meczu „oddając” Francuzce zaledwie pięć gemów. Wynik 6:3, 6:2 mówi sam za siebie i jest dowodem na to, jak wielki potencjał drzemie w młodej tenisistce, która nie przestraszyła się bardziej utytułowanej przeciwniczki.

Tenis ma zapisany w genach. Kim jest Barbara Kostecka?

Tak dojrzała gra w tak młodym wieku nie powinna jednak dziwić, gdy spojrzymy na pochodzenie Barbary Kosteckiej. Można śmiało powiedzieć, że tenis ma zapisany w genach. Jest córką Joanny Sakowicz-Kosteckiej, byłej tenisistki, a obecnie cenionej ekspertki i komentatorki stacji Canal+, oraz Michała Kosteckiego, trenera i również byłego zawodnika. Dorastając w tak sportowym środowisku, od najmłodszych lat chłonęła wiedzę i pasję do dyscypliny, co dziś procentuje na korcie.

Po efektownym zwycięstwie nad Lim, w drugiej rundzie Polkę czeka starcie z Czeszką Emmą Slavikovą (1196. WTA). Rywalka jest notowana niżej w rankingu, co daje Kosteckiej spore szanse na awans do kolejnego etapu. Jeśli utrzyma formę z pierwszego meczu, możemy być świadkami narodzin kolejnej wielkiej gwiazdy polskiego tenisa.

