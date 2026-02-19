Awantura o Darię Abramowicz. Ojciec Igi Świątek wpadł w furię! Użył słowa na "G"

W środowisku tenisowym wybuchła dyskusja na temat wpływu psycholog Igi Świątek, Darii Abramowicz, na jej wyniki sportowe, po słabszych występach tenisistki w Australian Open i turnieju WTA w Dausze.

Były trener Igi Świątek, Artur Szostaczko, wyraził zdziwienie bliską relacją zawodniczki z psychologiem, ale zaznaczył, że jeśli to służy Świątek, to nie zamierza tego krytykować.

Dziennikarz Lech Sidor skrytykował relację Igi z Darią, twierdząc, że nie widać, aby Abramowicz pomagała Świątek, co wywołało ostrą reakcję ojca tenisistki, Tomasza Świątka, który ostro zaatakował obu panów.

Iga Świątek w obecny sezon nie weszła najlepiej. Najlepsza Polska tenisistka wyraźnie przegrała w ćwierćfinale Australian Open z Jeleną Rybakiną (5:7, 1:6), a potem - także na etapie 1/4 finału - zaliczyła porażkę z Marią Sakkari (6:2, 4:6, 5:7) podczas turnieju WTA w Dausze. Jak zwykle przy tego typu sytuacjach powraca temat wpływu Darii Abramowicz na Igę Świętek. Tym razem relacja obu pań stała się przedmiotem dyskusji pomiędzy Arturem Szostaczką, dawnym szkoleniowcem naszej wiceliderki rankingu WTA, i byłym tenisistą, a obecnie dziennikarzem Lechem Sidorem. Ten pierwszy do sprawy podszedł dyplomatycznie. - Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. Są wspólne wakacje, mecze, kino - zwrócił uwagę, ale zaraz dodał, że jeśli Idze Świątek to pasuje, to on odradzać tego nie będzie.

Ludzie muszą zrozumieć, że ja mogę powiedzieć swoje zdanie albo być trochę zdziwionym, ale jeżeli to odpowiada zawodniczce, która jest druga, a była pierwsza na świecie, ma na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych, to co my możemy jej zaproponować albo doradzić?

- zaznaczył Szostaczko. Być może, gdyby panowie na tym zakończyli wątek relacji Abramowicz - Świątek, nie wtrąciłby się Tomasz Świątek, ojciec tenisistki, i udałoby się uniknąć awantury.

Stało się jednak inaczej. Lech Sidor milczeć nie zamierzał . - Pozwól, że cię skontruje. W Australian Open i w Dausze nie było widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów, nie ma mechanizmów, które mogłaby wprowadzić w życie, np. na zasadzie języka migowego. Świat zaczyna patrzeć na ten układ inaczej, innymi oczyma - ocenił był zawodnik. Dialog rozsierdził ojca Igi Świątek. Mężczyzna wpadł w furię i użył nawet brzydkiego słowa na literkę "G". Awantura stała się faktem!

Co żeście obaj osiągnęli? Prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G**no wiesz, jeden z drugim, w nogach śpisz

- wypalił, nie bawiąc się w dyplomację, Tomasz Świątek. W galerii prezentujemy zdjęcia Igi Świątek z Darią Abramowicz. Co sądzicie o ich relacji?

