QUIZ. Australian Open. Sprawdźmy, co wiesz o tym turnieju Wielkiego Szlema! Pytanie 1 z 11 Na rozgrzewkę banał. W jakim mieście odbywa się turniej? Sydney Melbourne Brisbane Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.