Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Australian Open. Sprawdźmy, co wiesz o tym turnieju Wielkiego Szlema!
2026-01-28 4:10
Czy czujesz w sobie ducha rywalizacji i pasję do tenisa? Australian Open, pierwszy turniej Wielkiego Szlema w roku, to prawdziwe święto dla fanów tego sportu. Sprawdź, jak dobrze znasz historię, ciekawostki i współczesne wydarzenia związane z tym prestiżowym turniejem! Zapraszamy do quizu, który przetestuje Twoją wiedzę i wyłoni prawdziwego eksperta.