Zamieszanie wokół Igi Świątek. Daria Abramowicz zrugana!

Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells, przegrywając z Eliną Switoliną 2:6, 6:4, 4:6.

Porażka wywołała zamieszanie i krytykę ze strony ekspertów, którzy szczególnie ostro ocenili zachowanie psycholożki Igi Świątek, Darii Abramowicz.

Eksperci, tacy jak Hubert Błaszczyk i Tomasz Wolfe, zawrócili uwagę na odpowiedzialność Darii Abramowicz.

Znów robi się nerwowo. Wydawało się, że Iga Świątek słabszy okres ma już za sobą. Turniej WTA 1000 w Indian Wells zaczął się dla naszej najlepszej tenisistki wybornie. Najpierw bez większych problemów odprawiona została Greczynka Maria Sakkari, którą Iga Świątek pokonała 6:3, 6:2. W kolejnej rundzie było jeszcze łatwiej. Polka zdemolowała Czeszkę Karolinę Muchową 6:2, 6:0. W ćwierćfinale nasza zawodniczka trafiła na Elinę Switoliną. Ukrainka okazała się zbyt mocna dla Igi. Raszynianka zagrała znacznie słabiej niż z Sakkari i Muchową, co rywalka bezwzględnie wykorzystała. Ostatecznie po trzech setach Iga Świątek przegrała 2:6, 6:4, 4:6 i tym samym odpadła z turnieju w Indian Wells. Po meczu zrobiło się ogromne zamieszanie wokół polskiej tenisistki i jej sztabu. Eksperci szczególnie mocno zrugali Darię Abramowicz.

Na tapet wzięte zostały głośne reakcje psycholożki. - Te krzyki Darii Abramowicz z boksu to tak chyba za bardzo nie pomagają. Jest przerwa przed kluczowym gemem, po co jeszcze podnosić temperaturę, skoro gołym okiem widać wzburzenie Igi - stwierdził dziennikarz Hubert Błaszczyk na platformie X. Tego typu komentarzy na temat zachowania Darii Abramowicz w sieci pojawiało się znacznie więcej. Inny ekspert Tomasz Wolfke, analizując grę Igi Świątek, także uderzył w psycholożkę.

Iga Świątek zabrała głos po porażce! Zdradziła, czy zagra w Miami!

Problemem ewidentnie jest sfera mentalno-emocjonalno-psychologiczna. Nie jest to kwestia tego, że nagle nie potrafi grać w tenisa. Z daleka wygląda, że jest tak samo dobrze przygotowana i tak samo głodna wygrywania, jak kiedyś. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego mając 75 proc. pierwszego podania z Muchovą, dzień później popełnia osiem podwójnych błędów serwisowych

pieklił się w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

I to jest kamyk do ogródka, tu już nie ma co się oszukiwać, Darii Abramowicz. To ona jest odpowiedzialna w teamie Świątek za jej przygotowanie mentalne. Jakbyśmy jej już nie nazywali, bo wiadomo, że już nie psycholog - czy guru, czy mentorka, czy przyjaciółka Igi Świątek, to ona jest odpowiedzialna za tę sferę

- podkreślił dobitnie Tomasz Wolfe.

