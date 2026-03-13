Zawrzało po o tym, co stało się między Świątek a Abramowicz! Gwałtowne reakcje

Iga Świątek przegrała ćwierćfinał Indian Wells, co oznacza utratę pozycji wiceliderki rankingu.

Podczas meczu, psycholog Daria Abramowicz głośno instruowała Igę, co spotkało się z irytacją tenisistki.

Zachowanie Świątek i Abramowicz wywołało burzę komentarzy wśród kibiców i ekspertów.

Iga Świątek w meczu z Eliną Switoliną zupełnie nie przypominała pewnej siebie i grającą z dużym luzem i swobodą tenisistki, która dzień wcześniej zdemolowała 6:2, 6:0 Karolinę Muchovą. Od początku starcia z Ukrainką była wyraźnie spięta. Kiepsko serwowała (mnóstwo podwójnych błędów), do tego popełniła aż 42 niewymuszone błędy, a dużo z nich w kluczowych momentach. Po nieudanych zagraniach coraz bardziej złościła się na siebie.

Daria Abramowicz znów wcieliła się w rolę trenera, głośno pokrzykując w stronę podopiecznej i udzielając jej wskazówek. Niestety, zamiast pozytywnego efektu tych rad oglądaliśmy coraz bardziej zirytowaną Igę Świątek. Przed ostatnim gemem w meczu, kiedy Polka straciła serwis i stało się jasne, że jest już bardzo blisko porażki, mistrzyni Wimbledonu puściły nerwy.

- K***a no! - krzyknęła w stronę boksu. Po chwili, słysząc kolejne komentarze i rady członków swojego zespołu, rzuciła jeszcze ironiczny komentarz. - Sorry, grałam na odwal się!

W sieci zawrzało, tym bardziej, że Daria Abramowicz jest często atakowana przez kibiców i ekspertów po porażkach Igi Świątek.

"Te krzyki Darii Abramowicz z boksu to tak chyba za bardzo nie pomagają. Jest przerwa przed kluczowym gemem, po co jeszcze podnosić temperaturę, skoro gołym okiem widać wzburzenie Igi" - napisał dziennikarz Hubert Błaszczyk na platformie X.

Pod jego postem i w innych dyskusjach na temat formy Igi Świątek w tym sezonie znów ruszyła lawina komentarzy, że nasza najlepsza tenisistka powinna rozstać się ze swoim psychologiem. Tylko czy to rozwiąże wszystkie problemy? Zniżka formy Igi Świątek i jej problemy z radzeniem sobie z presją wydają się dużo bardziej złożone i skomplikowane...

Daria Abramowicz od lat współpracuje z Igą Świątek, a ich relacje wywołują coraz większe emocje. Psycholog najlepszej polskiej tenisistki krytykowana była przez kibiców i specjalistów z branży, że spędza za dużo czasu z podopieczną i ma za duży wpływ na wiceliderkę rankingu. Abramowicz niedawno była gościem programu Grzegorza Krychowiaka na antenie radia RMF FM. Były piłkarz reprezentacji Polski zadał pytania o jej relacje z Igą Świątek.

- Fundamentalne jest to, czego oczekuje sportowiec i w jaki sposób to realizujemy. To wszystko determinuje, z jakich metod korzystamy, czy są one bardziej zorientowane na strategię z psychologii klinicznej, czy pracujemy bardziej coachingowo, korzystając głównie z narzędzi treningu mentalnego - wyjaśniała Daria Abramowicz.

Psycholog naszej tenisowej gwiazdy spędza z nią 270 dni w roku, co podkreślił Grzegorz Krychowiak. Iga Świątek i Daria Abramowicz jeżdżą nawet razem na wakacje, jak choćby po ostatnim sezonie, gdy wypoczywały na Mauritiusie.

- Tak było w niektórych sezonach, natomiast to też specyfika sportu. Jeżeli dynamika zespołu jest taka, że wszystkie 11 miesięcy tenisista podróżuje ze swoimi specjalistami, to jeżeli wymaga tego zawodnik, nie odnajduje się dobrze w pracy zdalnej czy incydentalnej albo nie może pozwolić sobie, by wracać do domu, to wtedy ta forma jest inna. Czy ona jest zła? Nie, ona jest inna - komentowała Daria Abramowicz.

Daria Abramowicz przyznała, że poprzez częsty kontakt jej relacja z Igą Świątek musi być bliższa. Porównała to do wspólnych wyjść do kina czy innych form integracji między trenerem a zawodnikami w drużynie podczas zgrupowań. - To nie jest relacja profesjonalna. Tu można mówić nawet o jakiejś formie przyjaźni - skomentował Grzegorz Krychowiak.

- Ja tego tak nie postrzegam. Ja totalnie rozumiem, dlaczego to jest takie zagmatwane w odbiorze i w interpretacji, ale tak to działa w sporcie na topowym poziomie, w sportach jak tenis czy narciarstwo alpejskie, sportach "podróżujących", że nawet niektórzy sportowcy mówią, że dla nich zespoły są rozszerzoną rodziną, nazywają je swoim "stadem". To jest OK, ale to nie znaczy, że operujemy w świecie zaplatania sobie włosów i parzenia herbatek - zapewniała Daria Abramowicz.

