Kiedy gra Iga Świątek? Wiemy, kiedy pierwszy mecz w Rzymie!

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie odnosiła liczne sukcesy.

Polka rozpocznie rywalizację od 2. rundy i liczy na to, że spokojne treningi i ulubione korty pomogą jej odbudować formę.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz na Foro Italico.

Iga Świątek jest już w Rzymie i trenuje przed kolejnym wyzwaniem. Polka ma za sobą przykre niepowodzenie w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła już po drugim meczu, kreczując w starciu z Ann Li (przy stanie 6:7, 6:2, 0:3). Zgodnie z zasadą, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nasza gwiazda ma przynajmniej teraz mnóstwo czasu na spokojne treningi na rzymskim Foro Italico. A tamtejsze korty mocno różnią się od tych w La Caja Magica, w stolicy Hiszpanii.

Iga Świątek ma z Rzymu kapitalne wspomnienia, bo triumfowała tam aż trzy razy w latach 2021, 2022 i 2024. A stolica Włoch to miasto, w którym bardzo lubi spędzać czas, odwiedzając ulubione miejsca i knajpki. Korty ziemne na Foro Italico są chyba najwolniejsze w całym kobiecym tourze, co zazwyczaj odpowiadało czterokrotnej mistrzyni Roland Garros. Ostatnio jednak przeżyła w Rzymie duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins. Iga Świątek zmagała się wtedy z głębokim kryzysem pewności siebie, ale teraz też pod tym względem było ostatnio kiepsko. Oby w Rzymie spokojne treningi pod okiem Francisco Roiga przyniosły już pozytywne efekty, na które czekają niecierpliwie kibice polskiej gwiazdy.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Rzym?

Turniej WTA w Rzymie ruszy we wtorek 5 maja 2026, ale Iga Świątek zacznie rywalizację w 2. rundzie. Polka pierwszy mecz zagra zatem w czwartek 7 maja lub w piątek 8 maja. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie