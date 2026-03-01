Ogromny sukces Magdaleny Fręch! Resztką sił weszła do finału

Magdalena Fręch awansowała do finału turnieju WTA 500 w Meridzie, pokonując w półfinale Chinkę Shuai Zhang 6:2, 6:7(6), 6:3.

Mecz półfinałowy był pełen zwrotów akcji, a Fręch przyznała, że w końcówce brakowało jej sił.

W finale, który odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek, Fręch zmierzy się z Hiszpanką Cristiną Bucsą.

Dla Polki będzie to trzeci finał cyklu WTA w karierze.

Iga Świątek ostatnio była w nieco gorszej formie, ale za to wystrzeliła nam Magdalena Fręch. Polka znakomicie spisuje się w turnieju WTA 500 w Meridzie. W ćwierćfinale zmierzyła się z zawsze groźną nawet dla najlepszych tenisistek świata Czeszką Marie Bouzkovą. Trzygodzinny pojedynek zakończył się zwycięstwem Magdaleny Fręch. W półfinale na Polkę czekała Chinka, którą zwyciężyła ostatni Australian Open w grze podwójnej (w parze z Belgijką Elise Mertens).

Pierwszego seta Magdalena Fręch wygrała bez większych problemów. Drugi natomiast był prawdziwym tenisowym dreszczowcem. Polka przy stanie 5:4 miała dwie okazje, by skończyć pojedynek. Chinka Shuai Zhang zdołała jednak wyjść z opresji i ostatecznie to ona była górą w tym starciu. Na szczęście w trzecim secie Magdalena Fręch udowodniła swoją wyższość, pewnie wygrywając 6:3. Po meczu nasza zawodniczka była wycieńczona.

Właściwie nie wiem, jak wygrałam ten mecz. Starałam się zachować spokój, ale nigdy nie jest łatwo, gdy marnuje się cztery piłki meczowe i trzeba grać kolejnego seta. W ostatnich minutach już brakowało mi sił

- zdradziła Fręch, cytowana przez stronę internetową WTA.

W finale WTA 500 w Meridzie polska tenisistka zmierzy się z Cristiną Bucsą) mecz odbędzie się w nocy z niedzielę na poniediałek). Hiszpanka sprawiła sporą niespodziankę w półfinale, pokonując turniejową "jedynkę" Jasmine Paolini 7:5, 6:4. Dla Magdaleny Fręch będzie to trzeci finał cyklu WTA. Oba poprzednie miały miejsce w 2024 roku (w lipcu w turnieju rangi 250 w Pradze uległa w "polskim" pojedynku Magdzie Linette, a we wrześniu - na imprezie rangi 500 w Guadalajarze - pokonała Australijkę Olivię Gadecki.