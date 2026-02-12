Iga Świątek zagra w Gliwicach na mączce? Świetne wiadomości od PZT!

Iga Świątek może ponownie zagrać przed polską publicznością w kwietniu.

Polska będzie gospodarzem meczu Billie Jean King Cup z Ukrainą, a mecz zostanie rozegrany na korcie ziemnym

Czy Iga Świątek wystąpi?

Iga Świątek ostatnio wystąpiła w Polsce na koniec poprzedniego sezonu. Poprowadziła naszą reprezentację do triumfu w rozgrywanym w Gorzowie Wielkopolskim turnieju BJK Cup. Biało-Czerwone pokonały Nową Zelandię i Rumunię, a Iga Świątek przyciągnęła na trybuny tłumy widzów.

Gospodarzem zaplanowanego na 10-11 kwietnia meczu Billie Jean King Cup pierwotnie mieli być Ukraińcy, ale ze względu na prowadzone przez Rosjan na ich terytorium działania wojenne spotkanie musieliby zorganizować na neutralnym gruncie. Ostatecznie zdecydowano, że spotkanie zostanie rozegrane w Polsce.

- To dowód dobrych relacji między naszymi federacjami - powiedział prezes PZT Dariusz Łukaszewski, cytowany w materiałach prasowych związku.- Już w dniu losowania, kiedy poznaliśmy rywala, rozpoczęliśmy rozmowy. Przebiegły sprawnie, bo mamy z ukraińską federacją oraz prezesem Jewgienijem Żukinem bardzo dobre relacje. Zmianę gospodarza musiała jeszcze zatwierdzić Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF), formalności trwały kilka dni. Teraz możemy oficjalnie przekazać, że po udanych turniejach Billie Jean King Cup w Radomiu i Gorzowie Wielkopolskim oraz meczu Pucharu Davisa w Gdyni wielki tenis znów zagości w naszym kraju - dodał Łukaszewski.

PZT właśnie poinformował, że mecz Polska - Ukraina, którego stawką będzie awans do Billie Jean King Cup Finals zostanie rozegrany na kortach ziemnych w PreZero Arena Gliwice.

- Cieszę się, że do tego meczu dojdzie w Polsce, bo to kolejna okazja, aby kibice w naszym kraju zobaczyli tenis na wysokim poziomie. Dziękujemy Ukraińcom, że zgodzili się na rozwiązanie, które daje szansę występu przy pełnych trybunach. Postaramy się wspólnie stworzyć fajne widowisko - nie kryje kapitan reprezentacji Dawid Celt, który niedawno podczas konferencji prasowej mówił: - Pamiętamy, jak niewiele zabrakło rok temu podczas półfinału z Włoszkami, żeby zawalczyć o tytuł. Taki jest mój cel. Trzeba mierzyć wysoko, i to się u mnie nie zmieniło.

Polki z Ukrainkami po raz ostatni rywalizowały rok temu w Radomiu. Maja Chwalińska uległa wówczas Elinie Switolinie (6:7, 3:6), Katarzyna Kawa - Marcie Kostjuk (1:6, 2:6), a Chwalińska i Martyna Kubka w grze podwójnej Ljudmile oraz Nadiji Kiczenok (6:7, 6:7).

Czy Iga Świątek zagra w Gliwicach z Ukrainą w BJK Cup?

Czy zatem Iga Świątek zagra z Ukrainą? Są na to spore szanse, ale trzeba pamiętać o tym, że mecz zostanie rozegrany w dniach 10-11 kwietnia, a już 13 kwietnia ma się rozpocząć turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, do którego wiceliderka rankingu się zgłosiła. Panie powalczą w Gliwicach na mączce, tak jak Stuttgarcie. To z pewnością zwiększa szanse występu Igi Świątek i czołowych ukraińskich tenisistek. Tuż po listopadowym turnieju w Gorzowie Wlkp. Iga została zapytana, czy bierze pod uwagę udział w kolejnym meczu kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup.

- Biorę pod uwagę, ale zobaczymy, gdzie przede wszystkim tym razem mecz się odbędzie, bo to jest najważniejsza dla mnie kwestia - odpowiedziała Iga Świątek.

