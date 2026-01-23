Aryna Sabalenka jest przerażona przed następnym meczem. Wystosowała apel

Wielkie upały w Melbourne

Choć warunki teoretycznie są jednakowe dla wszystkich, nie każdy w takim samym stopniu znosi grę w 35-stopniowym upale. Nawet u znakomicie przygotowanej fizycznie Sabalenki było widać, jak wiele energii kosztuje rywalizacja w takich warunkach.

– Temperatura sięgała 35–36 stopni, ale obowiązuje specjalna zasada dotycząca gry w upale. Uważam, że główne stadiony powinny być zadaszone, natomiast zawodnicy występujący na kortach bocznych muszą bezwzględnie stosować się do tych regulacji. Nie chciałabym grać w takich warunkach – to nie jest dobre dla organizmu, choć cieszę się, że istnieje przepis chroniący nas przy wysokich temperaturach – powiedziała Sabalenka.

Gdy temperatura podczas meczu przekroczy 30,1 stopnia, zawodniczkom przysługuje dziesięciominutowa przerwa. Jeśli natomiast wskaźnik WBGT osiągnie poziom 32,2 stopnia Celsjusza lub wyższy, rywalizacja zostaje wstrzymana.

WTA wprowadziła pierwsze przepisy chroniące tenisistki przed skutkami wysokich temperatur już w 1992 roku. Z kolei w grudniu ubiegłego roku podobne regulacje zaczęły obowiązywać również w rozgrywkach ATP.

– Liczę na to, że w kolejnych dniach turnieju korty będą zadaszone, bo ta pogoda naprawdę daje się we znaki. Zmusza nas to do ciągłego regulowania naciągów w rakietach i do jeszcze większej koncentracji. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych – to trochę jak jazda kolejką górską. Zobaczymy, kto najlepiej się przystosuje – dodała Sabalenka.