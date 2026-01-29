Koszykarz Legii dzielił szkolne ławki z wielką rywalką Igi Świątek. "Szybko o niej usłyszałem"

O tym, jak Rihanna dotarła do Sykesa pisaliśmy tutaj. Jego w Legii już nie ma, ale od lata w zespole Wojskowych dobrze spisuje się inny Amerykanin. Shane Hunter występuje w Legii jako środkowy. Do stołecznego klubu trafił latem 2025 roku na wypożyczenie z euroligowego Maccabi Tel Awiw. W PLK notuje średnio prawie 10 punktów i ponad 5 zbiórek na mecz.

Hunter bardzo mocno czekał na... starcie Igi Świątek z Amandą Anisimovą. W czasie studiów jego droga przecięła się z amerykańską tenisistką. Choć ich znajomość była jedynie „z daleka”, Hunter po latach z niedowierzaniem obserwuje, jak studentka z jego uczelni staje się jedną z czołowych zawodniczek świata. – Chodziłem z nią do college’u Nova Southeastern University. A właściwie to ona przez krótki czas była na mojej uczelni, kiedy zrobiła sobie przerwę od zawodowego grania. Szybko usłyszałem od znajomych, że jakaś profesjonalna tenisistka bierze tu zajęcia – wspomina Hunter.

Center Legii przyznał, że był mocno zdziwiony, gdy "jakaś profesjonalna tenisistka" zaczęła mocno rozpychać się w rankingu WTA. — Tak! Nagle patrzę po dwóch latach i widzę ją jako numer dwa na świecie. Szalona historia. Niewiele mogę powiedzieć za wiele o niej osobiście, ale bardzo chciałbym ją kiedyś poznać bliżej. Oczywiście, że trzymam za nią kciuki, kiedy gra — mam nadzieję, że będzie jej szło jak najlepiej — przyznał Hunter, który powinien mieć świadomość, że Iga Swiątek wielokrotnie wspierana była przez kibiców Legii i przez moment trenowała w stołecznym klubie.

Kibice tenisa czekali na spotkanie Świątek z Anisimovą w półfinale Australian Open. Drabinka układała się idealnie pod rewanż za ćwierćfinał zeszłorocznego US Open i finał Wimbledonu, ale na drodze obu pań stanęły Jelena Rybakina i Jessica Pegula. Hunter, jak i wszyscy sympatycy tenisa, na konfrontacje Świątek - Anisimova będą musieli trochę poczekać. Z kolei koszykarze Legii wracają na parkiet już w sobotę. Na hali OSiR Bemowo zmierzą się w ligowym meczu z Arriva Polski Cukier Toruń.