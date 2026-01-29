Australian Open: Ostatni Polak odpadł z turnieju! Porażka Jana Zielińskiego w półfinale

Spotkanie półfinałowe Australian Open miało dramatyczny przebieg. Polsko-brytyjski duet źle wszedł w mecz, a napędzani dopingiem własnej publiczności Australijczycy zdominowali pierwszą partię, wygrywając ją gładko 6:2. Zieliński i Johnson pokazali jednak charakter i wolę walki, odwracając losy rywalizacji w drugim secie. Poprawili serwis, grali agresywniej przy siatce i zasłużenie wygrali 6:3, doprowadzając do decydującej odsłony. Niestety, w trzecim secie to Kubler i Polmans znów przejęli inicjatywę. Kluczowe przełamanie na 5:3 pozwoliło im odskoczyć i ostatecznie zamknąć spotkanie wynikiem 6:3, kończąc tym samym świetny turniej Polaka i jego partnera.

Australian Open PREMIE w deblu: Ile zarobił Jan Zieliński za półfinał?

Ostatni Polak pożegnał się z Australian Open. Porażka Jana Zielińskiego

Dla Jana Zielińskiego porażka z australijską parą ma też gorzki, symboliczny wymiar. To właśnie w Melbourne Polak odniósł swój największy dotychczasowy sukces w deblu, docierając do finału Australian Open w 2023 roku. Wówczas, w parze z Hugo Nysem z Monako, walczył o tytuł, a na jego drodze również stanęli Australijczycy – Rinky Hijikata i... Jason Kubler. Kubler po raz drugi okazał się więc przeszkodą nie do przejścia w kluczowej fazie AO, co sprawia, że marzenie o wielkoszlemowym tytule w grze podwójnej mężczyzn wciąż pozostaje dla Polaka nieosiągnięte.

W tym roku w Melbourne Zieliński rywalizował także w mikście, w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Zwycięzcy AO z 2024 roku odpadli tym razem w pierwszej rundzie.

Półfinał Australian Open: Jason Kubler, Marc Polmans (obaj Australia) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, Wielka Brytania) 6:2, 3:6, 6:3