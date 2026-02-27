WTA Merida PREMIE: Ile zarobiła Magdalena Fręch? Nagrody pieniężne są wysokie!

Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Meridzie.

Polka walczy w Meksyku o rankingowe punkty i duże pieniądze.

Sprawdź, jakie są premie w turnieju WTA Merida 2026.

Magdalena Fręch pokonała 6:0, 6:3 Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro i jest w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Meridzie. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marie Bouzkova. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek wieczorem. W 2. rundzie z turnieju w Meridzie odpadła Magda Linette. Rozstawiona z numerem ósmym Polka po 3 godzinach i 20 minutach walki niespodziewanie przegrała ze 122. w światowym rankingu reprezentantką Andory Victorią Jimenez Kasintsevą 7:5, 6:7 (5-7), 5:7.

Iga Świątek kończy ważną współpracę! Jest potwierdzenie!

Po zabiciu przez siły bezpieczeństwa narkotykowego barona "El Mencho" przez Meksyk przetoczyła się fala przemocy. Bojówki kartelu zaatakowały posterunki Gwardii Narodowej, spłonęły sklepy, autobusy i samochody, a na drogach ustawiono blokady. Najgorzej jest w Guadalajarze i jej okolicach czyli na zachodzie kraju. Merida to miasto na znanym z turystycznych kurortów i zabytkowych piramid Majów półwyspie Jukatan. Na szczęście tam jest stosunkowo bezpiecznie, a sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Jednak tam również w trosce o bezpieczeństwo zawodniczek i kibiców zwiększono liczbę policyjnych patroli na ulicach oraz w okolicach kortów. Tenisistki poproszono też, aby nie opuszczały hoteli. "Turniej w Meridzie przebiega zgodnie z planem, nie było żadnych incydentów związanych z bezpieczeństwem w tym regionie" - poinformowali organizatorzy zawodów w oficjalnym komunikacie.

WTA Merida 2026 PREMIE, nagrody pieniężne

W tegorocznym turnieju WTA w Meridzie pula nagród to 1,2 mln dolarów. Mistrzyni singla otrzyma 185 500 dolarów. Magdalena Fręch za awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Meridzie zarobiła już 33 475 dolarów.

1. runda - 12 700 dolarów

2. runda - 17 795 dolarów

1/4 finału - 33 475 dolarów

1/2 finału - 66 003 dolarów

finalistka - 114 500 dolarów

zwyciężczyni - 185 500 dolarów

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie