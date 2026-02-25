Absolutny chaos w Meksyku, a Polki grają. I wygrywają! Linette, Fręch i Piter z awansem

W cieniu zamieszek w Meksyku odbywa się turniej cyklu WTA w Meridzie.

W spokojniejszej części kraju występują m.in. Magda Linette i Magdalena Fręch.

Polki świetnie rozpoczęły turniej i wygrały swoje pierwsze mecze!

WTA Merida: Magda Linette i Magdalena Fręch ze zwycięstwami

Magda Linette awansowała do drugiej rundy (1/8 finału) turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. We wtorek polska tenisistka wygrała z Niemką Tatjaną Marią 7:6 (7-3), 6:3. O ćwierćfinał powalczy z reprezentantką Andory Victorią Jimenez Kasintsevą. Linette w rankingu zajmuje 47. miejsce i jest rozstawiona w Meksyku z "8", a Maria to 55. rakieta świata. Choć są doświadczonymi zawodniczkami - Polka ma 34 lata, a Niemka w sierpniu skończy 39 - to zmierzyły się pierwszy raz od 2016 roku. 10 lat temu w kwalifikacjach w Miami również górą była Linette. Jej kolejna rywalka Jimenez Kasintseva w rankingu zajmuje 122. miejsce, a do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie wygrała z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą 6:4, 1:6, 6:4.

W ślady starszej koleżanki poszła Magdalena Fręch, która pokonała kwalifikantkę, reprezentującą Uzbekistan Marię Timofiejewą 6:4, 7:6 (8-6). Pojedynek trwał dwie godziny i 16 minut. 28-letnia Łodzianka w rankingu zajmuje 57. miejsce, a o sześć lat młodsza Timofiejewa klasyfikowana jest na 155. miejscu. W każdym z setów własny serwis nie był atutem zawodniczek. W drugim tenisistki wygrały tylko po dwa swoje podania. Podobnie było w tie-breaku. Fręch zwyciężyła po drugim meczbolu. O ćwierćfinał powalczy z występującą z „siódemką” Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro (48. WTA).

Jedna Polka już w ćwierćfinale

Do ćwierćfinału w deblu awansowała już Katarzyna Piter. Polka odpadła w kwalifikacjach gry pojedynczej, za to w deblu rozpoczęła od wygranej. Wspólnie z reprezentantką Indonezji Janice Tjen pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Chinkę Feng Shuo 7:6 (10-8), 6:3. W ćwierćfinale zmierzą się z Czeszką Marie Bouzkovą i Amerykanką Ann Li.

Magda Linette (8, Polska) - Tatjana Maria (Niemcy) 7:6 (7-3), 6:3.

Magdalena Fręch (Polska) - Maria Timofiejewa (Uzbekistan) 6:4, 7:6 (8-6)

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) - Madeleine Brooks, Feng Shuo (W. Brytania, Chiny) 7:6 (10-8), 6:3