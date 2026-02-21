WTA Dubaj PREMIE: Ile za zwycięstwo? Nagrody pieniężne w Dubaju robią wrażenie!

W finale turnieju WTA 1000 w Dubaju zagrają Jessica Pegula i Elina Switolina.

Nagrody w Dubaju są imponujące, więc Amerykanka i Ukrainka powalczą o duże pieniądze.

Sprawdź, jakie są premie w turnieju WTA Dubaj i ile zarobi zwyciężczyni.

Jessica Pegula i Elina Switolina zagrają w finale turnieju WTA 1000 w Dubaju. Amerykanka w półfinale pokonała 1:6, 6:4, 6:3 swoją rodaczkę Amandę Anisimovą. Ukrainka ograła 6:4, 6:7(13), 6:4 Coco Gauff. Pegula potwierdziła wysoką formę na kortach twardych. W ostatnich siedmiu imprezach dotarła co najmniej do półfinału, w tym na Australian Open, WTA Finals w Rijadzie oraz na WTA 1000 w Pekinie i Wuhanie. Żadnego z tych turniejów nie wygrała, ale w sobotę dostanie kolejną szansę na zdobycie 10. trofeum WTA w singlu w karierze.

- Od zeszłego lata pracowałam nad wieloma rzeczami – powiedziała Jessica Pegula. - Nie grałam dobrze w Montrealu i Cincinnati. Czułam, że poniosłam kilka porażek w meczach, w których nie grałam dobrze. Nie czułam się sobą. Wiedziałam, że jeśli uda mi się z tego wyjść, zrozumieć, co muszę zmienić i robić lepiej, to stanę się znacznie lepszą zawodniczką. Ja i moi trenerzy pracowaliśmy nad wieloma rzeczami, żeby przywrócić moją grę, podkreślić to, co naprawdę robię dobrze, wrócić do prawdziwych korzeni mojej gry i po prostu uczynić to jeszcze lepszym i bardziej efektywnym.

Elina Switolina jest dwukrotną mistrzynią Dubaju – wygrała te turniej w latach 2017 i 2018 czyli już dawno temu. Sezon 2026 rozpoczęła w świetnej formie, zdobywając tytuł w Auckland i docierając do półfinału Australian Open. Jej zwycięstwo nad Coco Gauff było 25. triumfem nad zawodniczką z Top-5 w karierze.

- Dla mnie teraz najważniejsze jest fizyczne odzyskanie sił, bo to będzie kolejny bardzo fizyczny mecz. W tych warunkach naprawdę trzeba polegać na swojej kondycji fizycznej - powiedziała Switolina.

WTA Dubaj 2026 PREMIE: Nagrody pieniężne w Dubaju

W tegorocznym turnieju WTA w Dubaju pula nagród to 4 088 211 dolarów nagród. Mistrzyni singla otrzyma 665 000 dolarów, a finalistka 385 001 dolarów. Jeżeli chodzi o punkty rankingowe, zwyciężczyni dostanie 1000 punktów a finalistka 650 pkt.

1. runda - 18 300 dolarów

2. runda - 26 000 dolarów

3. runda - 49 250 dolarów

1/4 finału - 98 500 dolarów

1/2 finału - 197 000 dolarów

finalistka - 385 001 dolarów

zwyciężczyni - 665 000 dolarów-

