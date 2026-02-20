Zaskakująca niemoc Igi Świątek. Przyznała, że ma z tym problem

Iga Świątek zmaga się z niespodziewaną słabością w swojej grze, co ma wpływ na wyniki ostatnich meczów.

Polka przyznaje, że problemem jest utrzymanie poziomu gry na początku drugich setów, co prowadzi do utraty przewagi.

Więcej na temat przyczyn spadku formy i planów Igi Świątek na powrót do szczytowej dyspozycji przeczytasz w artykule.

Ten schemat ostatnio się powtarza. Iga Świątek wygrywa pierwszego seta, ale na początku drugiej partii zupełnie oddaje inicjatywę. Spada intensywność jej gry, pojawia się więcej błędów. Tak było w sześciu z dziewięciu tegorocznych meczach, w których Iga Świątek wygrała sety otwarcia. Ostatnia porażka z Marią Sakkari w Dausze (6:2, 4:6, 5:7) przerwała piękną serię Polki, która wygrała aż 109 kolejnych meczów w turniejach rangi WTA 1000, w których była górą w pierwszych partiach.

- Nie zaczynam dobrze drugich setów. Jest to coś, co faktycznie powinnam zmienić - przyznała Iga Świątek po przegranym meczu z Greczynką.

Ta dziwna niemoc Igi Świątek, gdy zaczynają się drugie sety, jest tym bardziej zaskakująca i niepokojąca, że Polka w poprzednich latach znana była z tego, że gdy już zbudowała w meczu przewagę, rozpędzała się coraz bardziej, gromiąc rywalki. W okresie jej dominacji w tourze po wygraniu pierwszych partii Polka na początku drugich jeszcze bardziej dociskała pedał gazu i odjeżdżała przeciwniczkom, a pojedynki kończyły się jej miażdżącymi zwycięstwami. W latach 2022-2024 przegrała tylko 5 ze 178 meczów, w których wygrała pierwsze sety. W 2025 r. przed WTA Finals przytrafiła jej się tylko jedna taka porażka. W kończących sezon finałach w Rijadzie były już dwie (z Rybakiną i Anisimovą), a na początku 2026 r. dwie kolejne (z Bencic i Sakkari).

Kacpra Tomasiaka i Igę Świątek wiele łączy. Tenisistka komentuje sukces skoczka

- Naprawdę nie wiem, dlaczego tak to wygląda. Sport stawia przed nami różne wyzwania, więc po prostu muszę nad tym popracować - stwierdziła w Katarze Iga Świątek.

Wiceliderka rankingu WTA wycofała się z turnieju w Dubaju, żeby poświęcić więcej czasu na spokojny trening w Polsce. W Indian Wells zawsze spisywała się bardzo dobrze. W latach 2022 i 2024 wygrała ten turniej, a w 2023 i 2025 r. odpadała w półfinałach.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie