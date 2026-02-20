Zaskakująca niemoc Igi Świątek. Przyznała, że ma z tym problem

- Iga Świątek zmaga się z niespodziewaną słabością w swojej grze, co ma wpływ na wyniki ostatnich meczów.
- Polka przyznaje, że problemem jest utrzymanie poziomu gry na początku drugich setów, co prowadzi do utraty przewagi.
- Więcej na temat przyczyn spadku formy i planów Igi Świątek na powrót do szczytowej dyspozycji przeczytasz w artykule.
Ten schemat ostatnio się powtarza. Iga Świątek wygrywa pierwszego seta, ale na początku drugiej partii zupełnie oddaje inicjatywę. Spada intensywność jej gry, pojawia się więcej błędów. Tak było w sześciu z dziewięciu tegorocznych meczach, w których Iga Świątek wygrała sety otwarcia. Ostatnia porażka z Marią Sakkari w Dausze (6:2, 4:6, 5:7) przerwała piękną serię Polki, która wygrała aż 109 kolejnych meczów w turniejach rangi WTA 1000, w których była górą w pierwszych partiach.
- Nie zaczynam dobrze drugich setów. Jest to coś, co faktycznie powinnam zmienić - przyznała Iga Świątek po przegranym meczu z Greczynką.
Ta dziwna niemoc Igi Świątek, gdy zaczynają się drugie sety, jest tym bardziej zaskakująca i niepokojąca, że Polka w poprzednich latach znana była z tego, że gdy już zbudowała w meczu przewagę, rozpędzała się coraz bardziej, gromiąc rywalki. W okresie jej dominacji w tourze po wygraniu pierwszych partii Polka na początku drugich jeszcze bardziej dociskała pedał gazu i odjeżdżała przeciwniczkom, a pojedynki kończyły się jej miażdżącymi zwycięstwami. W latach 2022-2024 przegrała tylko 5 ze 178 meczów, w których wygrała pierwsze sety. W 2025 r. przed WTA Finals przytrafiła jej się tylko jedna taka porażka. W kończących sezon finałach w Rijadzie były już dwie (z Rybakiną i Anisimovą), a na początku 2026 r. dwie kolejne (z Bencic i Sakkari).
Kacpra Tomasiaka i Igę Świątek wiele łączy. Tenisistka komentuje sukces skoczka
- Naprawdę nie wiem, dlaczego tak to wygląda. Sport stawia przed nami różne wyzwania, więc po prostu muszę nad tym popracować - stwierdziła w Katarze Iga Świątek.
Wiceliderka rankingu WTA wycofała się z turnieju w Dubaju, żeby poświęcić więcej czasu na spokojny trening w Polsce. W Indian Wells zawsze spisywała się bardzo dobrze. W latach 2022 i 2024 wygrała ten turniej, a w 2023 i 2025 r. odpadała w półfinałach.