Iga Świątek gra w WTA Dubaj: Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek zaczyna rywalizację w turnieju WTA 1000 Dubaj.

Polska tenisistka nigdy nie triumfowała w Dubaju, raz zagrała w finale.

Korty w Dubaju są dużo szybsze niż te w Dausze.

Sprawdź, kiedy losowanie WTA Dubaj i o której godzinie będzie drabinka.

Iga Świątek zgłoszona jest do turnieju WTA 1000 w Dubaju i na razie brak informacji o zmianie planów polskiej tenisistki. Wiceliderka rankingu z turnieju WTA w Dausze odpadła już w ćwierćfinale, przegrywając 6:2, 4:6, 5:7 z Marią Sakkari. Spotkanie z Greczynką zaczęła znakomicie, ale potem niestety popełniała za dużo błędów i podejmowała złe decyzje w kluczowych momentach dramatycznych końcówek dwóch ostatnich setów.

Po emocjach w Katarze czas na drugi duży turniej w Zatoce Perskiej. Najlepsze tenisistki na świecie powalczą teraz o 1000 pkt w Dubaju, gdzie Idze Świątek jeszcze nigdy nie udało się wygrać. Rok temu odpadła w ćwierćfinale po porażce 3:6, 3:6 z Mirrą Andriejewą. Korty w Dubaju są szybsze niż w pobliskim Katarze. Do tego turniej rusza tuż po imprezie w Dausze i Polka płaciła cenę za wyczerpujące maratony meczów. Najbliżej szczęścia była trzy lata temu, ale w finale przeziębioną i zmęczoną już Igę Świątek zatrzymała Czeszka Barbora Krejcikova (porażka 4:6, 2:6). Dwa temu wyczerpana Polka doszła do półfinału, w którym uległa (4:6, 4:6) Rosjance Annie Kalinskiej. Na koniec tamtego sezonu w programie "Cztery pory Igi" w Canal+ zdradziła, że po tym spotkaniu okazało się, że... była chora na covid.

We wcześniejszych edycjach turnieju w Dubaju Iga Świątek odpadała bardzo szybko - w 2022 r. uległa 6:4, 1:6, 6:7 Jelene Ostapenko w 1/8 finału (ostatnia porażka przed słynną serią 37 zwycięstw), a w 2021 r. przegrała 0:6, 4:6 z Garbinie Muguruzą, również w 1/8 finału.

WTA Dubaj: Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Losowanie turnieju WTA Dubaj odbędzie się w sobotę 14 lutego. Początek ceremonii o godzinie 10 polskiego czasu i wtedy poznamy turniejową drabinkę. Poniżej link do relacji na żywo z losowania.

W turnieju WTA w Dubaju zagra kilka czołowych tenisistek, których nie było w Dausze. Do rywalizacji w tourze wracają Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Belinda Bencic i Ova Jovic, rewelacja ostatniego Australian Open. W głównej drabince znajdzie się też Magda Linette, a w kwalifikacjach walczy Magdalena Fręch.

Kiedy gra Iga Świątek w turnieju WTA Dubaj

Turniej WTA Dubaj 2026 zacznie się w niedzielę 15 lutego, ale Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w 2. rundzie. Transmisja TV z turnieju na antenie Canal+ Sport 2.

