WTA Doha: O której gra dzisiaj Iga Świątek z Marią Sakkari? Kiedy mecz?

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Dausze, pokonując Darię Kasatkinę.

Kolejną rywalką Polki będzie doświadczona Greczynka Maria Sakkari.

Sprawdź, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Sakkari w Katarze.

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze. Polka rywalizację w Katarze rozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która w kolejnym meczu rozprawiła się w 3. rundzie z pochodzącą z Rosji a reprezentującą od niedawna Australię Darią Kasatkiną. Wygrała 5:7, 6:1, 6:1. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA w Dausze już trzy razy, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki.

WTA Doha PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne w Katarze robią wrażenie!

Z turnieju WTA w Dausze odpadały już m.in. broniąca tytułu Amanda Anisimova, Coco Gauff, Jasmine Paolini czy Linda Nskova. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. - Tutaj aż nie możesz się doczekać, aż piłka do ciebie doleci - żartowała Iga Świątek. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6).

Świątek - Sakkari w ćwierćfinale WTA Doha

Iga Świątek kolejny mecz ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze zagra z Marią Sakkari. Greczynka w 3. rundzie pokonała 7:6(3), 6:0 Varvarę Graczewę. Świątek i Sakkari znają się doskonale. 30-letnia tenisistka z Aten to półfinalistka Roland Garros 2021 i US Open 2021. Zajmowała nawet 3. miejsce w rankingu WTA, ale w ostatnich latach znacznie obniżyła loty. Obecnie mozolnie odbudowuje formę i pozycję w rankingu (obecnie nr 52).

WTA Doha DRABINKA i WYNIKI: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz?

Iga Świątek i Maria Sakkari grały ze sobą aż siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-3 dla Polki. Trzy pierwsze mecze wygrała Greczynka. W kolejnych czterech górą była nasza tenisistka. Ich ostatni pojedynek zakończył się zwycięstwem Igi Świątek 6:3, 6:2, rok temu właśnie w Dausze.

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale WTA Doha

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w czwartek 12 lutego 2026. Początek meczu Świątek - Sakkari ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 13 po spotkaniu Ostapenko - Cocciaretto). Transmisja TV z turnieju WTA w Dausze na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie

Iga Świątek odpadła z Australian Open! Czołówka odjeżdża Polce!