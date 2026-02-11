Iga Świątek - Daria Kasatkina Relacja NA ŻYWO z WTA Doha [WYNIK]

Iga Świątek - Daria Kasatkina
30-30 Mocny serwis Igi na ciało rywalki, skuteczny
15-30 Agresywny return Kasatkiny
15-15 Piękna akcja Kasatkiny przy siatce
15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz a potem forhend w otwarty kort
0:2
Gem Kasatkina. Iga miała dwa breakpointy, ale znów grała nerwowo. Na koniec return w siatkę
Przewaga Kasatkina. Znów dobry serwis Daszy
40-40 Kasatkina po dokładnym serwisie łatwo skończyła punkt
40-30 Niecelny return Świątek
40-15 Bardzo dobry return Igi i są breakpointy
30-15 Polka ładnie budowała przewagę w punkcie, otwierając sobie kort. Na koniec był pewny forhend
15-15 Minimalnie niecelny bekhend Polki. Wciąż brakuje spokoju i dokładności
15-0 Długa wymiana. Iga na koniec głębokim forhendem wymusiła błąd Daszy
0:1
Gem Kasatkina PRZEŁAMANIE. Bardzo nerwowo zaczęła Polka. Na koniec gema podwójny błąd serwisowy, już drugi dzisiaj. Wcześniej były inne dziwne pomyłki
Iga smeczowała teraz po koźle i... znów w siatkę. Kolejny breakpoint
Równowaga. Za długi return Daszy
Efektowny forhend Kasatkiny i Świątek znów broni breakpointa
40-40 Dobry serwis Polki na ciało rywalki
30-40 Ale błąd Igi! Smeczowała tuż przy siatce i... uderzyła w siatkę
30-30 Niecelny bekhend Igi
30-15 Return Kasatkiny w siatkę
15-15 Dobry serwis Polki i autowy return rywalki
0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Sędziuje Marija Cicak, która lubi wlepiać Idze ostrzeżenia za przekroczenie dozwolonego czasu na serwis
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Daria Kasatkina właśnie pojawiły się na korcie!
Na lepszą w meczu Świątek - Kasatkina czeka już w ćwierćfinale Maria Sakkari
Mboko ograła Andriejewą 6:3, 3:6, 7:6. Iga Świątek ok. godziny 15.35 pojawi się na korcie!
W meczu Andriejewa - Mboko jest 3:6, 6:3 i będzie trzeci set. Zatem Iga Świątek zacznie po godzinie 15
Za nami pierwszy set meczu Andriejewa - Mboko. Kanadyjka wygrała go 6:3.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Kasatkina w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze. Początek meczu ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu, po zakończeniu spotkania Mirra Andriejewa - Viktoria Mboko.
Iga Świątek i Darią Kasatkiną doskonale się znają. Doświadczona Rosjanka od niedawna reprezentuję Australię. W 2. rundzie pokonała 6:4, 6:0 Belgijkę Elise Mertens. Świątek i Kasatkina grały ze sobą już siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 6-1 dla naszej gwiazdy. Pierwszy mecz wygrała tenisistka z Rosji, na trawie w Eastbourne w 2021 r. (4:6, 6:0, 6:1). Potem w kolejnych sześciu pojedynkach górą była już Polka i były to dość jednostronne mecze. Ostatnio Świątek rozgromiła Kasatkinę 6:1, 6:0 w WTA Finals 2024 w Rijadzie.
Świątek - Kasatkina NA ŻYWO. Relacja live z WTA Doha
Iga Świątek rywalizację w Katarze rozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która triumfowała w turnieju WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Niestety z rywalizacji w Katarze odpadły już w 2. rundzie Magda Linette i Magdalena Fręch.