Iga Świątek - Daria Kasatkina Relacja NA ŻYWO z WTA Doha [WYNIK]

Michał Chojecki
2026-02-11 15:37

Iga Świątek walczy z Darią Kasatkiną w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze. Polka i pochodząca z Rosji a reprezentująca od niedawna Australię tenisistka grały ze sobą już siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 6-1 dla naszej tenisistki, która ostatnio dominowała w tych pojedynkach. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Kasatkina.

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Daria Kasatkina

30-30 Mocny serwis Igi na ciało rywalki, skuteczny

15-30 Agresywny return Kasatkiny

15-15 Piękna akcja Kasatkiny przy siatce

15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz a potem forhend w otwarty kort

0:2

Gem Kasatkina. Iga miała dwa breakpointy, ale znów grała nerwowo. Na koniec return w siatkę

Przewaga Kasatkina. Znów dobry serwis Daszy

40-40 Kasatkina po dokładnym serwisie łatwo skończyła punkt

40-30 Niecelny return Świątek

40-15 Bardzo dobry return Igi i są breakpointy

30-15 Polka ładnie budowała przewagę w punkcie, otwierając sobie kort. Na koniec był pewny forhend

15-15 Minimalnie niecelny bekhend Polki. Wciąż brakuje spokoju i dokładności

15-0 Długa wymiana. Iga na koniec głębokim forhendem wymusiła błąd Daszy

0:1

Gem Kasatkina PRZEŁAMANIE. Bardzo nerwowo zaczęła Polka. Na koniec gema podwójny błąd serwisowy, już drugi dzisiaj. Wcześniej były inne dziwne pomyłki

Iga smeczowała teraz po koźle i... znów w siatkę. Kolejny breakpoint

Równowaga. Za długi return Daszy

Efektowny forhend Kasatkiny i Świątek znów broni breakpointa

40-40 Dobry serwis Polki na ciało rywalki

30-40 Ale błąd Igi! Smeczowała tuż przy siatce i... uderzyła w siatkę

30-30 Niecelny bekhend Igi

30-15 Return Kasatkiny w siatkę

15-15 Dobry serwis Polki i autowy return rywalki

0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Sędziuje Marija Cicak, która lubi wlepiać Idze ostrzeżenia za przekroczenie dozwolonego czasu na serwis

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Daria Kasatkina właśnie pojawiły się na korcie!

Na lepszą w meczu Świątek - Kasatkina czeka już w ćwierćfinale Maria Sakkari

Mboko ograła Andriejewą 6:3, 3:6, 7:6. Iga Świątek ok. godziny 15.35 pojawi się na korcie!

W meczu Andriejewa - Mboko jest 3:6, 6:3 i będzie trzeci set. Zatem Iga Świątek zacznie po godzinie 15

Za nami pierwszy set meczu Andriejewa - Mboko. Kanadyjka wygrała go 6:3.

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Kasatkina w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze. Początek meczu ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu, po zakończeniu spotkania Mirra Andriejewa - Viktoria Mboko.

Iga Świątek i Darią Kasatkiną doskonale się znają. Doświadczona Rosjanka od niedawna reprezentuję Australię. W 2. rundzie pokonała 6:4, 6:0 Belgijkę Elise Mertens. Świątek i Kasatkina grały ze sobą już siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 6-1 dla naszej gwiazdy. Pierwszy mecz wygrała tenisistka z Rosji, na trawie w Eastbourne w 2021 r. (4:6, 6:0, 6:1). Potem w kolejnych sześciu pojedynkach górą była już Polka i były to dość jednostronne mecze. Ostatnio Świątek rozgromiła Kasatkinę 6:1, 6:0 w WTA Finals 2024 w Rijadzie.

Świątek - Kasatkina NA ŻYWO. Relacja live z WTA Doha

Iga Świątek rywalizację w Katarze rozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która triumfowała w turnieju WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Niestety z rywalizacji w Katarze odpadły już w 2. rundzie Magda Linette i Magdalena Fręch.

IGA ŚWIĄTEK