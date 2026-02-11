Iga Świątek - Daria Kasatkina Relacja NA ŻYWO z WTA Doha [WYNIK]

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Daria Kasatkina 30-30 Mocny serwis Igi na ciało rywalki, skuteczny 15-30 Agresywny return Kasatkiny 15-15 Piękna akcja Kasatkiny przy siatce 15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz a potem forhend w otwarty kort 0:2 Gem Kasatkina. Iga miała dwa breakpointy, ale znów grała nerwowo. Na koniec return w siatkę Przewaga Kasatkina. Znów dobry serwis Daszy 40-40 Kasatkina po dokładnym serwisie łatwo skończyła punkt 40-30 Niecelny return Świątek 40-15 Bardzo dobry return Igi i są breakpointy 30-15 Polka ładnie budowała przewagę w punkcie, otwierając sobie kort. Na koniec był pewny forhend 15-15 Minimalnie niecelny bekhend Polki. Wciąż brakuje spokoju i dokładności 15-0 Długa wymiana. Iga na koniec głębokim forhendem wymusiła błąd Daszy 0:1 Gem Kasatkina PRZEŁAMANIE. Bardzo nerwowo zaczęła Polka. Na koniec gema podwójny błąd serwisowy, już drugi dzisiaj. Wcześniej były inne dziwne pomyłki Iga smeczowała teraz po koźle i... znów w siatkę. Kolejny breakpoint Równowaga. Za długi return Daszy Efektowny forhend Kasatkiny i Świątek znów broni breakpointa 40-40 Dobry serwis Polki na ciało rywalki 30-40 Ale błąd Igi! Smeczowała tuż przy siatce i... uderzyła w siatkę 30-30 Niecelny bekhend Igi 30-15 Return Kasatkiny w siatkę 15-15 Dobry serwis Polki i autowy return rywalki 0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Sędziuje Marija Cicak, która lubi wlepiać Idze ostrzeżenia za przekroczenie dozwolonego czasu na serwis Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Daria Kasatkina właśnie pojawiły się na korcie! Na lepszą w meczu Świątek - Kasatkina czeka już w ćwierćfinale Maria Sakkari Mboko ograła Andriejewą 6:3, 3:6, 7:6. Iga Świątek ok. godziny 15.35 pojawi się na korcie! W meczu Andriejewa - Mboko jest 3:6, 6:3 i będzie trzeci set. Zatem Iga Świątek zacznie po godzinie 15 Za nami pierwszy set meczu Andriejewa - Mboko. Kanadyjka wygrała go 6:3. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Kasatkina w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze. Początek meczu ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu, po zakończeniu spotkania Mirra Andriejewa - Viktoria Mboko.

Odśwież relację

Iga Świątek i Darią Kasatkiną doskonale się znają. Doświadczona Rosjanka od niedawna reprezentuję Australię. W 2. rundzie pokonała 6:4, 6:0 Belgijkę Elise Mertens. Świątek i Kasatkina grały ze sobą już siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 6-1 dla naszej gwiazdy. Pierwszy mecz wygrała tenisistka z Rosji, na trawie w Eastbourne w 2021 r. (4:6, 6:0, 6:1). Potem w kolejnych sześciu pojedynkach górą była już Polka i były to dość jednostronne mecze. Ostatnio Świątek rozgromiła Kasatkinę 6:1, 6:0 w WTA Finals 2024 w Rijadzie.

Świątek - Kasatkina NA ŻYWO. Relacja live z WTA Doha

Iga Świątek rywalizację w Katarze rozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która triumfowała w turnieju WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Niestety z rywalizacji w Katarze odpadły już w 2. rundzie Magda Linette i Magdalena Fręch.