Iga Świątek pewnie ograła Janice Tjen! RELACJA NA ŻYWO z WTA Doha

Na żywo Iga Świątek - Janice Tjen WTA Doha: Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie? Z kim kolejny mecz? 6:0, 6:3 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA JANICE TJEN 6:0, 6:3. Na koniec as serwisowy Polki 40-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Są piłki meczowe 30-0 Pewny forhend Igi 15-0 Dobry serwis Polki 6:0, 5:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec koszmarny błąd Tjen przy siatce Przewaga Świątek. Teraz dobry return Igi. Mocny ale z marginesem błędu Równowaga. Niecelny return Igi. Przesadziła znów z siłą i agresją Iga ma szansę na przełamanie Równowaga. Dobry return Polki pod nogi Indonezyjki Przewaga Tjen. Iga popisała się świetnym lobem, ale na koniec wpakowała piłkę w siatkę 40-40 Piękny forhend Igi 30-40 Za bardzo znów się pośpieszyła Iga. Niecelny return 30-30 Iga przejęła inicjatywę returnem, ale na koniec wymiany przestrzeliła z forhendu 30-15 Świetny serwis Tjen. Mocny i płaski 30-0 Piękny forhend Polki. Chwilę wcześniej był jej dobry return 15-0 Dobry agresywny return Igi 6:0, 4:3 Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym 40-15 Ładny bekhend Igi po mocnym returnie rywalki 30-15 Świetna akcja Igi przy siatce 15-15 Tjen dobrze się broniła i doczekała się błędu Świątek 15-0 Dobry serwis Polki 6:0, 3:3 Gem Tjen. Idze brakowało teraz cierpliwości i dokładności 30-40 Po dobry returnie Iga miała otwarty kort, ale przestrzeliła z forhendu. Za dużo siły 30-30 Mocny ale niecelny return Polki 30-15 Dobry defensywny lob Igi. Rywalka popsuła smecza 15-15 Tjen odgryzła się zaskakującym skrótem 15-0 Ładna akcja Igi przy siatce 6:0, 3:2 Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie i do zera 40-0 Znów dobry forhend Igi z zabójczą rotacją 30-0 Pięknie zakręciła teraz Iga z forhendu. Duża rotacja i trafiła w boczną linię 15-0 Dobry kick-serwis Igi 6:0, 2:2 Gem Tjen. Na koniec dobry serwis Indonezyjki, która podniosła poziom w porównaniu z pierwszym setem 15-40 Bardzo dobry return Świątek 0-40 Dobry serwis a potem mocny forhend Indonezyjki 0-30 Duży aut po forhendzie Polki 0-15 Iga popracowała w defensywie, ale Tjen nie oddała inicjatywy i na koniec popisała się precyzyjnym forhendem 6:0, 2:1 Gem Świątek. Iga na koniec zaserwowała asa. Były problemy w tym gemie, ale Polka w dobrym stylu opanowała sytuację Przewaga Świątek. Dobry pierwszy serwis naszej gwiazdy 40-40 Piękny forhend Polki po głębokim returnie rywalki 30-40 Iga w dobrym momencie zaatakowała bekhend rywalki i wymusiła jej błąd 15-40 Podwójny błąd serwisowy Polki i broni Iga breakpointów 15-30 Mocny forhend Indonezyjki. Efektowna akcja 15-15 Mocny forhend Igi z zabójczą rotacją. Świetnie Polka wykorzystuje dzisiaj swój topsin 0-15 Autowy bekhend Polki 6:0, 1:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wraca na właściwe tory. Znów bardzo dobrze grała i kontrolowała przebieg wymian 40-15 Iga ma już breakpointy 30-15 Tjen przestrzeliła z forhendu 15-15 Mocny return a po chwili potężny forhend Polki 0-15 Iga returnowała w taśmę. Piłka podskoczyła i wyszła w aut 6:0, 0:1 Gem Tjen PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi. Spadek koncentracji i seria błędów. Na koniec podwójny błąd serwisowy 15-40 As serwisowy Igi 0-40 Iga miała już otwarty kort, ale na koniec wpakowała piłkę w siatkę. Trzy proste błędy i broni Polka breakpointów 0-30 A teraz duży aut po forhendzie Polki 0-15 Iga ładnie budowała punkt, ale na koniec minimalnie przestrzeliła Początek drugiego seta. Serwuje Iga 6:0 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka po bardzo dobrej grze wygrała pierwszego seta 6:0. Pełna kontrola Iga ma piłkę setową po podwójnym błędzie serwisowym Tjen 40-40 Polka mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 30-40 As serwisowy Indonezyjki 30-30 Iga popracowała w defensywie, ale na koniec wymiany był pewny smecz Tjen 30-15 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i zagrała pewnie z forhendu 15-15 Iga znów ładnie broniła się slajsem a potem minęła atakującą przy siatce rywalkę 0-15 Return Polki w siatkę 5:0 Gem Świątek. Znów bardzo pewnie wygrany gem serwisowy. Polka naprawdę dobrze serwuje i kontroluje przebieg wymian. 40-15 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd Tjen 30-15 Ciekawa wymiana, w której Iga błysnęła ładnym slajsem. Rywalka w końcu odegrała w aut 15-15 Najpierw mocny pierwszy serwis Igi a po chwili jej ładny bekhend wzdłuż linii 0-15 Mocny return Indonezyjki 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci breakpoint już przez Igę wykorzystany. Znów topspinowa rotacja zrobiła swoje. Po forhendzie Polki rywalka odegrała w siatkę 40-30 Return Polki mocny ale w siatkę 40-15 40-0 Iga ma znów breakpointy po szybkiej wymianie zakończonej błędem rywalki 30-0 Znów świetny return Polki 15-0 Ale return Igi! Potężny forhend po crossie 3:0 Gem Świątek. Na koniec niecelny return Tjen. Gem wygrany do zera przez Igę. Pełna kontrola 40-0 Precyzyjny forhend Igi. Polka ładnie otworzyła sobie kort i skończyła wymianę 30-0 A teraz dobry serwis Igi do środka 15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry forhend Polki. Iga przełamuje podanie rywalki. 40-15 Iga ma już breakpointy 15-0 1:0 Gem Świątek. Polka pewnie obroniła podanie. Rywalka miała spore problemy z topspinowymi forhendami naszej gwiazdy 40-15 Dobry forhend Polki z zabójczą rotacją 30-15 Iga miała ogromną przewagę w punkcie, ale na koniec przestrzeliła z forhendu 30-0 Return Tjen w siatkę 15-0 Iga mocnym forhendem sprowokowała błąd rywalki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Na lepszą w meczu Świątek - Tjen czeka już w 3. rundzie Daria Kasatkina Trwa już rozgrzewka Iga Świątek jest już na korcie! Cocciaretto ograła Gauff 6:4, 6:2. Duża niespodzianka, kolejna faworytka za burtą. Iga Świątek przed godziną 15 pojawi się na korcie Coco Gauff przegrywa już 4:6, 1:5. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek Za nami pierwszy set meczu Cocciaretto - Gauff i niespodziewanie wygrała go 6:4 Włoszka. Po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdzie Iga Świątek Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Janice Tjen w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze. Początek spotkania ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu. Po zakończeniu meczu Cocciaretto - Gauff.

Iga Świątek walczy z Janice Tien w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze. 23-letnia Indonezyjka w rozgrywanym w poniedziałek wieczorem meczu rozgromiła 6:0, 6:1 Brazylijkę Beatriz Haddad Maia. Janice Tien zajmuje 46. miejsce w rankingu. W tym roku zadebiutowała w Top-50. Iga Świątek nigdy wcześniej z nią nie grała. W 3. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Tien czeka już Daria Kasatkina.

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. - Tutaj aż nie możesz się doczekać aż piłka do ciebie doleci - żartowała Polka. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6).