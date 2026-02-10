Iga Świątek pewnie ograła Janice Tjen! RELACJA NA ŻYWO z WTA Doha

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-02-10 16:28

Iga Świątek pokonała pewnie 6:0, 6:3 Janice Tjen na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA Doha 2026. Polka po raz pierwszy zagrała z Indonezyjką, która w rankingu zajmuje 46. miejsce, a wczoraj rozgromiła 6:0, 6:1 Beatriz Haddad Maię. Od początku mistrzyni Wimbledonu dominowała na korcie, kontrolując przebieg rywalizacji. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Tjen.

Iga Świątek - Janice Tjen RELACJA NA ŻYWO z WTA Doha [WYNIK]

i

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Janice Tjen

WTA Doha: Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie? Z kim kolejny mecz?
WTA Doha: Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie? Z kim kolejny mecz?

6:0, 6:3

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA JANICE TJEN 6:0, 6:3. Na koniec as serwisowy Polki

40-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Są piłki meczowe

30-0 Pewny forhend Igi

15-0 Dobry serwis Polki

6:0, 5:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec koszmarny błąd Tjen przy siatce

Przewaga Świątek. Teraz dobry return Igi. Mocny ale z marginesem błędu

Równowaga. Niecelny return Igi. Przesadziła znów z siłą i agresją

Iga ma szansę na przełamanie

Równowaga. Dobry return Polki pod nogi Indonezyjki

Przewaga Tjen. Iga popisała się świetnym lobem, ale na koniec wpakowała piłkę w siatkę

40-40 Piękny forhend Igi

30-40 Za bardzo znów się pośpieszyła Iga. Niecelny return

30-30 Iga przejęła inicjatywę returnem, ale na koniec wymiany przestrzeliła z forhendu

30-15 Świetny serwis Tjen. Mocny i płaski

30-0 Piękny forhend Polki. Chwilę wcześniej był jej dobry return

15-0 Dobry agresywny return Igi

6:0, 4:3

Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym

40-15 Ładny bekhend Igi po mocnym returnie rywalki

30-15 Świetna akcja Igi przy siatce

15-15 Tjen dobrze się broniła i doczekała się błędu Świątek

15-0 Dobry serwis Polki

6:0, 3:3

Gem Tjen. Idze brakowało teraz cierpliwości i dokładności

30-40 Po dobry returnie Iga miała otwarty kort, ale przestrzeliła z forhendu. Za dużo siły

30-30 Mocny ale niecelny return Polki

30-15 Dobry defensywny lob Igi. Rywalka popsuła smecza 

15-15 Tjen odgryzła się zaskakującym skrótem

15-0 Ładna akcja Igi przy siatce

6:0, 3:2

Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie i do zera

40-0 Znów dobry forhend Igi z zabójczą rotacją

30-0 Pięknie zakręciła teraz Iga z forhendu. Duża rotacja i trafiła w boczną linię

15-0 Dobry kick-serwis Igi

6:0, 2:2

Gem Tjen. Na koniec dobry serwis Indonezyjki, która podniosła poziom w porównaniu z pierwszym setem

15-40 Bardzo dobry return Świątek

0-40 Dobry serwis a potem mocny forhend Indonezyjki 

0-30 Duży aut po forhendzie Polki

0-15 Iga popracowała w defensywie, ale Tjen nie oddała inicjatywy i na koniec popisała się precyzyjnym forhendem

6:0, 2:1

Gem Świątek. Iga na koniec zaserwowała asa. Były problemy w tym gemie, ale Polka w dobrym stylu opanowała sytuację

Przewaga Świątek. Dobry pierwszy serwis naszej gwiazdy

40-40 Piękny forhend Polki po głębokim returnie rywalki

30-40 Iga w dobrym momencie zaatakowała bekhend rywalki i wymusiła jej błąd

15-40 Podwójny błąd serwisowy Polki i broni Iga breakpointów

15-30 Mocny forhend Indonezyjki. Efektowna akcja

15-15 Mocny forhend Igi z zabójczą rotacją. Świetnie Polka wykorzystuje dzisiaj swój topsin

0-15 Autowy bekhend Polki

6:0, 1:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wraca na właściwe tory. Znów bardzo dobrze grała i kontrolowała przebieg wymian

40-15 Iga ma już breakpointy

30-15 Tjen przestrzeliła z forhendu

15-15 Mocny return a po chwili potężny forhend Polki

0-15 Iga returnowała w taśmę. Piłka podskoczyła i wyszła w aut

6:0, 0:1

Gem Tjen PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Igi. Spadek koncentracji i seria błędów. Na koniec podwójny błąd serwisowy

15-40 As serwisowy Igi

0-40 Iga miała już otwarty kort, ale na koniec wpakowała piłkę w siatkę. Trzy proste błędy i broni Polka breakpointów

0-30 A teraz duży aut po forhendzie Polki

0-15 Iga ładnie budowała punkt, ale na koniec minimalnie przestrzeliła

Początek drugiego seta. Serwuje Iga

6:0

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka po bardzo dobrej grze wygrała pierwszego seta 6:0. Pełna kontrola

Iga ma piłkę setową po podwójnym błędzie serwisowym Tjen

40-40 Polka mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

30-40 As serwisowy Indonezyjki

30-30 Iga popracowała w defensywie, ale na koniec wymiany był pewny smecz Tjen

30-15 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i zagrała pewnie z forhendu

15-15 Iga znów ładnie broniła się slajsem a potem minęła atakującą przy siatce rywalkę

0-15 Return Polki w siatkę

5:0

Gem Świątek. Znów bardzo pewnie wygrany gem serwisowy. Polka naprawdę dobrze serwuje i kontroluje przebieg wymian.

40-15 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd Tjen

30-15 Ciekawa wymiana, w której Iga błysnęła ładnym slajsem. Rywalka w końcu odegrała w aut

15-15 Najpierw mocny pierwszy serwis Igi a po chwili jej ładny bekhend wzdłuż linii

0-15 Mocny return Indonezyjki

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci breakpoint już przez Igę wykorzystany. Znów topspinowa rotacja zrobiła swoje. Po forhendzie Polki rywalka odegrała w siatkę

40-30 Return Polki mocny ale w siatkę

40-15

40-0 Iga ma znów breakpointy po szybkiej wymianie zakończonej błędem rywalki

30-0 Znów świetny return Polki

15-0 Ale return Igi! Potężny forhend po crossie

3:0

Gem Świątek. Na koniec niecelny return Tjen. Gem wygrany do zera przez Igę. Pełna kontrola

40-0 Precyzyjny forhend Igi. Polka ładnie otworzyła sobie kort i skończyła wymianę

30-0 A teraz dobry serwis Igi do środka

15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry forhend Polki. Iga przełamuje podanie rywalki. 

40-15 Iga ma już breakpointy

15-0

1:0

Gem Świątek. Polka pewnie obroniła podanie. Rywalka miała spore problemy z topspinowymi forhendami naszej gwiazdy

40-15 Dobry forhend Polki z zabójczą rotacją

30-15 Iga miała ogromną przewagę w punkcie, ale na koniec przestrzeliła z forhendu

30-0 Return Tjen w siatkę

15-0 Iga mocnym forhendem sprowokowała błąd rywalki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Na lepszą w meczu Świątek - Tjen czeka już w 3. rundzie Daria Kasatkina

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek jest już na korcie!

Cocciaretto ograła Gauff 6:4, 6:2. Duża niespodzianka, kolejna faworytka za burtą. Iga Świątek przed godziną 15 pojawi się na korcie

Coco Gauff przegrywa już 4:6, 1:5. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek

Za nami pierwszy set meczu Cocciaretto - Gauff i niespodziewanie wygrała go 6:4 Włoszka. Po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdzie Iga Świątek

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Janice Tjen w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze. Początek spotkania ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu. Po zakończeniu meczu Cocciaretto - Gauff.

Iga Świątek walczy z Janice Tien w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze. 23-letnia Indonezyjka w rozgrywanym w poniedziałek wieczorem meczu rozgromiła 6:0, 6:1 Brazylijkę Beatriz Haddad Maia. Janice Tien zajmuje 46. miejsce w rankingu. W tym roku zadebiutowała w Top-50. Iga Świątek nigdy wcześniej z nią nie grała. W 3. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Tien czeka już Daria Kasatkina.

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. - Tutaj aż nie możesz się doczekać aż piłka do ciebie doleci - żartowała Polka. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6).

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
IGA ŚWIĄTEK