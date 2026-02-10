WTA Doha: O której gra dzisiaj Iga Świątek? Kiedy mecz z Janice Tjen?

Iga Świątek zmierzy się z Janice Tjen w 2. rundzie turnieju WTA Doha 2026.

Polka triumfowała w Katarze trzy razy, w latach 2022, 2023 i 2024, zgarniając złote sokoły.

Sprawdź, kiedy i o której Iga Świątek zagra pierwszy mecz i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA w Dausze. Polka zmierzy się z Janice Tien. 23-letnia Indonezyjka w rozgrywanym w poniedziałek wieczorem meczu rozgromiła 6:0, 6:1 Brazylijkę Beatriz Haddad Maia. Janice Tien zajmuje 46. miejsce w rankingu. W tym roku zadebiutowała w Top-50. Iga Świątek nigdy wcześniej z nią nie grała.

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6). Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i nie pasowały jego podopiecznej tak jak w poprzednich latach.

Iga Świątek po Australian Open przedłużyła swój pobyt w Australii, odpoczywając i relaksując się przed dalszą częścią sezonu. Potem były już intensywne treningi w Katarze.

- Pracuję nad serwisem, forhendem i pracą nóg - zdradziła Iga Świątek, a dopytana o szczegóły pracy nad serwisem, dodała: - Na pewno staram się mieć bardziej stabilny podrzut piłki i mocniej się skręcać. Jest też kilka różnych części ciała, na których można się skupić podczas tego skrętu. Robię kilka różnych rzeczy, ale jednocześnie np. bardziej cofam łokieć albo mocniej pracuję biodrami. To nie jest zmiana techniki ruchu, tylko bardziej kwestia intencji, jakie chcesz mieć, wykonując ten ruch. Nie nazwałabym tego zmianą. W tenisie od czasu do czasu zawsze trzeba sobie o takich rzeczach przypominać. Tak samo jest z bekhendem, tak samo z forhaendem. Czuję, że powinnam się na tym bardziej skupiać.

Z rywalizacji w turnieju WTA w Dausze wycofały się m.in. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Maddison Keys czy Belinda Bencic. Kontuzjowane są Naomi Osaka i Marta Kostiuk. Pod nieobecność białoruskiej liderki rankingu Iga Świątek rozstawiona jest z numerem 1. Tytułu nie obroni Amanda Anisimova. Amerykanka skreczowała, przegrywając 7:5, 6:7, 1:4 z Karoliną Pliskovą.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Doha?

Mecz Iga Świątek - Janice Tjen w 2. rundzie turnieju WTA Doha zostanie rozegrany we wtorek 10 lutego. Początek meczu Świątek - Tjen ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 13 po meczu Cocciaretto - Gauff). Transmisja TV z turnieju WTA w Dausze na antenie Canal+ Sport 2.

