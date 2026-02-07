WTA Doha: Kiedy gra Iga Świątek? Z kim zagra pierwszy mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA Doha 2026.

Polka triumfowała w Katarze trzy razy, w latach 2022, 2023 i 2024, zgarniając złote sokoły.

Sprawdź, z kim i kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek poznała drabinkę w turnieju WTA Doha. Rozpocznie od 2. rundy i zagra z Rumunką Soraną Cirsteą lub Indonezyjką Janice Tjen. Pierwsza w tych tenisistek w sobotę zagra w finale turnieju WTA w Kluż-Napoce, więc niewykluczone, że zrezygnuje z gry w Dausze i zastąpi ją w drabince lucky loserka. Magda Linette zacznie od 1. rundy i zagra z kwalifikantką. W kwalifikacjach walczy Magdalena Fręch.

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6). Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i nie pasowały jego podopiecznej tak jak w poprzednich latach.

WTA Doha: Z kim gra Iga Świątek? Drabinka już jest, za nami losowanie!

- Korty były wciąż bardzo wolne, ale wcześniej to była szybsza piłka, a teraz była bardzo wolna. I widać było właściwie w miarę postępu turnieju, że dobrze radziły sobie tam zawodniczki grające płasko jak np. Ostapenko i Anisimova. Czuliśmy, że musimy coś zmienić, bo te topspiny Igi, które normalnie tak dobrze tam działały, teraz miały bardzo mały wpływ. Dlatego trzeba było zmienić jej grę. Ostatecznie jednak osiągnęła półfinał i przegrała z Ostapenko, z którą nie ma dobrego bilansu. To na pewno nie był zły wynik, ale jednak oczekiwania były bardzo wysokie - stwierdził Fissette w belgijskim podcaście Dubbelspel.

Z rywalizacji w turnieju WTA w Dausze wycofały się m.in. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Maddison Keys czy Belinda Bencic. Kontuzjowane są Naomi Osaka i Marta Kostiuk. Pod nieobecność białoruskiej liderki rankingu Iga Świątek rozstawiona jest z numerem 1. Tytułu broni Amanda Anisimova. Polka trenowała już z nią teraz w Katarze. Panie wzięły też razem udział w sesji promującej turniej.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Doha?

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA Doha zagra w 2. rundzie. Mecze w 2. rundzie rozgrywane będą we wtorek 10 lutego, ale niewykluczone, że Polka zagra już w poniedziałek 9 lutego, tak jak rok temu. Iga Świątek występ w turnieju WTA Doha zacznie zatem w poniedziałek lub we wtorek (9-10 lutego). Transmisja TV z turnieju WTA w Dausze na antenie Canal+ Sport 2.

