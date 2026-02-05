Iga Świątek gra w WTA Doha: Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek zaczyna rywalizację w turnieju WTA 1000 Doha.

Polska tenisistka trzykrotnie triumfowała w Katarze, ale ostatnio odpadła w półfinale.

Warunki w Katarze sprzyjały jej stylowi gry, jednak rok temu napotkała trudności.

Sprawdź, kiedy losowanie WTA Doha i o której godzinie będzie drabinka.

Iga Świątek kolejny turniej zagra w Katarze. Już 8 lutego zacznie się turniej WTA Doha. To dla Polki wyjątkowy turniej, bo triumfowała tam w latach 2022, 2023 i 2024, zgarniając efektowne złote sokoły - nagrody dla zwyciężczyni. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami.

Rok temu zwycięska seria Igi Świątek w Dausze została przerwana. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją zmorą Jeleną Ostapenko. Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i mniej pasowały jego podopiecznej niż w poprzednich latach.

- Korty były wciąż bardzo wolne, ale kiedyś to była szybsza piłka, a teraz była bardzo wolna. I widać było właściwie w miarę postępu turnieju, że dobrze radziły sobie tam zawodniczki grające płasko jak np. Ostapenko i Anisimova. Czuliśmy, że musimy coś zmienić, bo te topspiny, które normalnie tak dobrze tam działały, teraz miały bardzo mały wpływ. Dlatego trzeba było zmienić jej grę. Ostatecznie jednak osiągnęła półfinał i przegrała z Ostapenko, z którą nie ma dobrego bilansu. To na pewno nie był zły wynik, ale jednak oczekiwania były bardzo wysokie - stwierdził Wim Fissette w belgijskim podcaście Dubbelspel.

WTA Doha: Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Losowanie turnieju WTA Doha odbędzie się w piątek 6 lutego. Początek ceremonii o godzinie 12 polskiego czasu i wtedy poznamy turniejową drabinkę.

Z turnieju WTA w Dausze wycofało się już kilka czołowych zawodniczek. W Katarze nie zagrają Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Maddison Keys, Naomi Osaka czy Marta Kostiuk. Iga Świątek rozstawiona będzie z numerem 1. Tytułu bronić będzie Amanda Anisimova.

Kiedy gra Iga Świątek w turnieju WTA Doha

Turniej WTA Doha 2026 zacznie się 8 lutego, ale Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w 2. rundzie. Transmisja TV z turnieju na antenie Canal+ Sport 2.

