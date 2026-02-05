Maja Chwalińska zmierzy się z Emmą Raducanu w ćwierćfinale turnieju WTA w Kluż-Napoce.

Polka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale imprezy głównego cyklu, co zapewni jej awans w rankingu.

Brytyjka Emma Raducanu to sensacyjna mistrzyni US Open 2021, która będzie groźną rywalką.

Sprawdź, kiedy i o której godzinie odbędzie się ten emocjonujący pojedynek!

Maja Chwalińska bardzo dobrze spisuje się w turnieju WTA 2500 w Kluż-Napoce. Polka po raz piereszy w karierze zagra w ćwierćfinale w imprezie zaliczanej do głównej cyklu. Chwalińska zalicza kolejne zwycięstwa i gromadzi cenne punkty. Już teraz jest pewna awansu ze 146. w okolice 132. miejsca.

Maja Chwalińska do głównej drabinki turnieju WTA w Kluż-Napoce przebiła się w kwalifikacjach, pokonując dwie rywalki. Występ w głównym turnieju zaczęła od zwycięstwa 6:3, 6:2 nad Rumunką Aną Bogdan, a potem ograła 6:1, 1:6, 6:2 rozstawioną z numerem 1 Serbkę Olgę Danilović. W nagrodę zmierzy się z Brytyjką Emmą Navarro, które w Rumunii jest turniejową jedynką.

Iga Świątek gra w WTA Doha: Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Emma Raducanu to sensacyjna mistrzyni US Open 2021, ale potem Brytyjka nie poszła za ciosem i nie odnosiła większych sukcesów. W rankingu zajmuje 30. miejsce. Jej największym atutem jest mocny płaski forhend. W poprzedniej rundzie reprezentantka Wielkiej Brytanii przegrywała już 0:5 w pierwszym secie meczu z Kają Juvan, ale później wygrała aż 11 gemów z rzędu i przejęła kontrolę, wygrywając 7:5, 6:1.

Kiedy mecz Chwalińska - Raducanu? O której godzinie?

Mecz Maja Chwalińska - Emma Raducanu w ćwierćfinale turnieju WTA w Kluż-Napoce zostanie rozegrany w czwartek 5 lutego. Początek meczu Chwalińska - Raducanu nie przed godziną 15 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 13 po Wang - Olijnikowa). Transmisja TV z turnieju WTA w Kluż-Napoce na antenie Canal+ Sport 2.

