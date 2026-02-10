WTA Doha: Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek awansowała do 3. rundy turnieju WTA w Dausze po zwycięstwie nad Janice Tjen.

Polka triumfowała w Katarze trzy razy i walczy o czwarty triumf.

Sprawdź, kiedy i z kim zagra Iga Świątek kolejny mecz.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA Doha. Polka rywalizację w Katarze rozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która triumfowała w turnieju WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki.

Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. - Tutaj aż nie możesz się doczekać, aż piłka do ciebie doleci - żartowała Iga Świątek. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6).

Z kim gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Doha

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Doha zagra z Darią Kasatkiną (nr 61). Doświadczona Rosjanka od niedawna reprezentuję Australię. W 2. rundzie pokonała 6:4, 6:0 Belgijkę Elise Mertens. Iga Świątek i Daria Kasatkina w sumie grały ze sobą już siedem razy. Bilans tej rywalizacji to 6-1. Pierwszy mecz wygrała tenisistka z Rosji, na trawie w Eastbourne w 2021 r. (4:6, 6:0, 6:1). Potem w kolejnych sześciu pojedynkach górą była już Polka i były to dość jednostronne mecze. Ostatnio Świątek rozgromiła Kasatkinę 6:1, 6:0 w WTA Finals 2024 w Rijadzie.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Doha

Mecz Iga Świątek - Daria Kasatkina w 3. rundzie turniej WTA w Dausze zostanie rozegrany w środę 11 lutego 2026. Początek meczu Świątek - Kasatkina ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 13 po meczu Andriejewa - Mboko). Transmisja TV z turnieju WTA w Dausze na antenie Canal+ Sport 2.

