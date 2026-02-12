Iga Świątek za burtą po dramatycznej bitwie z Marią Sakkari! RELACJA NA ŻYWO z WTA Doha

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Maria Sakkari 6:2, 4:6, 5:7 KONIEC! W ostatniej akcji Iga Świątek ruszyła do siatki i wyglądało na to, że pewnie skończy punkt. Niestety jej wolej był nieudany. Zagrała w siatkę. Polka przegrała 6:2, 4:6, 5:7 z Marią Sakkati i odpadła z turnieju WTA w Dausze w ćwierćfinale 30-40 Dobry pierwszy serwis Igi do środka 15-40 Autowy forhend Polki i są piłki meczowe 15-30 Polka pod presją zagrała w siatkę 15-15 Odważna decyzja Igi. Ruszyła do siatki i popisała się skutecznym wolejem 0-15 Po agresywnym returnie Sakkari Iga pod presją zagrała w siatkę 6:2, 4:6, 5:6 Gem Sakkari. Świetny gem serwisowy Greczynki, która wraca na prowadzenie 0-40 Autowy return Igi 0-30 Dobry serwis a potem dokładny forhend Greczynki 0-15 Duży aut po bekhendzie Igi 6:2, 4:6, 5:5 Gem Świątek! JAZDA! Iga obroniła piłkę meczową, serwując asa! Potem znów były jej udane akcje. Jest już remis! Przewaga Świątek. Ufff.... Piękny forhend Igi w sam narożnik kortu i to z zabójczą rotacją 40-40 As serwisowy przy piłce meczowej! 30-40 Piłka meczowa. Znów duży aut po forhendzie Igi 30-30 Duży aut po forhendzie Igi 30-15 Polka ruszyła do siatki i teraz jej wolej był skuteczny 15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 Piękny odwrotny forhend Igi. Ciasny cross 6:2, 4:6, 4:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Na koniec autowy forhend Sakkari. Dramatyczny gem, wygrany przez Igę! Gramy dalej! Ale return Igi! Petarda! Jest znów breakpoint! Równowaga. Oj... Minimalny aut po returnie Igi Iga znów ma breakpointa po dobrym returnie! Równowaga. Greczynka miała rację Będzie analiza VAR. Sakkari przekonuje, że Iga odegrała po podwójnym odbiciu 40-30 Mocny return Igi w końcową linię! Jest breakpoint 30-30 Sakkari przymierzyła w boczną linię 30-15 Po bekhendzie Igi piłka podskoczyła na taśmie i wylądowała na linii. Greczynka odegrała w aut 15-15 Ładny bekhend Sakkari po returnie Świątek 15-0 Nieudany skrót Sakkari 6:2, 4:6, 3:5 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Za chwilę Sakkari będzie serwować po zwycięstwo 40-30 As serwisowy Igi! 30-30 Autowy return Greczynki 15-30 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale zagrała w aut 15-15 Dobry serwis Polki 0-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę 6:2, 4:6, 2:5 Gem Sakkari. Bardzo ważny gem. Iga znów miała szansę na przełamanie, ale w kluczowych momentach zabrakło dobrych decyzji i dokładności Przewaga Sakkari. Iga pod dużą presją zagrała w aut Równowaga. Na koniec długiej akcji Iga ruszyła do siatki, a rywalka wyprowadziła ładną kontrę Iga znów ma szansę na przełamanie. Najpierw świetny return, potem pewny bekhend 40-40 Dobry serwis Sakkari i niecelny return Świątek. Szkoda... 40-30 Iga ma breakpointa po świetnym returnie! 30-30 Iga dokładnym bekhendem zepchnęła rywalkę do defensywy i ruszyła do przodu. Potem był pewny bekhend przy siatce 15-30 Autowy bekhend Polki 15-15 Teraz pewny bekhend Igi na półkorcie po krótszym zagraniu rywalki 0-15 6:2, 4:6, 2:4 Gem Sakkari PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec znów błąd Igi. Po returnie rywalki uderzyła z forhendu za końcową linię 15-40 Niesamowita wymiana. Najpierw bitwa na slajsy, na koniec na skróty. Górą Iga! 0-40 Iga ruszyła do siatki, ale jej wolej był autowy. Breakpointy 0-30 Niestety błąd Igi. Bekhend w aut. Znów są problemy 0-15 Bardzo dobry return Sakkari 6:2, 4:6, 2:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Na koniec piękny return Igi, bekhend po crossie! 40-15 Greczynka zagrała w siatkę i Polka ma breakpointy 30-15 Iga zagrała w taśmę. Piłka podskoczyła i wyszła w aut 30-0 Dokładny return Igi. Rywalka zagrała pod presją w aut 15-0 Iga dobrym forhendem wymusiła błąd rywalki 6:2, 4:6, 1:3 Gem Sakkari PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec Iga odegrała w aut po agresywnym returnie rywalki 15-40 Iga broni breakpointów 15-30 Ufff.... Instynktowny stop-volley Igi. Skuteczny 0-30 Ładny bekhend Sakkari, krótki cross. Trudny moment znowu 0-15 6:2, 4:6, 1:2 Gem Sakkari. Na koniec Greczynka błysnęła świetną defensywą i popisała się efektowną kontrą Przewaga Sakkari. Mocny serwis Marii 40-40 Potężny return Igi! 30-40 Dobry serwis Sakkari a potem mocny forhend w otwartą część kortu 30-30 Efektowny bekhend po linii Igi. Rywalka nie dała rady odegrać 15-30 Sprytne zagranie Greczynki przy siatce 15-15 Duży aut po returnie Świątek 15-0 Najpierw dobry return Igi a potem jej mocny forhend po crossie 6:2, 4:6, 1:1 Gem Świątek. Bardzo ważny gem, w którym serwująca Iga przegrywała 0-30. Potem wrócił dobry serwis 40-30 Pewny smecz Igi. Ładna akcja 30-30 Znów świetny serwis Polki 15-30 Dobry drugi serwis Igi 0-30 Dobry lob a potem skrót Sakkari. Widać, że czuje się teraz pewnie na korcie 0-15 Udana akcja Sakkari przy siatce 6:2, 4:6, 0:1 Gem Sakkari. Na koniec gema autowy forhend Igi. Aż trzy niewymuszone błędy Polki w tym gemie, co trochę martwi 15-40 Dobry return Igi pod nogi rywalki 0-40 Dobry skrót Greczynki 0-30 Znów bekhend Igi w siatkę 0-15 Iga zagrała w siatkę Początek trzeciego seta. Serwuje Sakkari 6:2, 4:6 GEM I SET SAKKARI. Greczynka doprowadza do trzeciego seta. Niestety w ostatniej akcji autowy bekhend Igi 15-40 Świetny bekhend Polki 0-40 Sakkari po mocnym returnie i błędzie Igi ma piłki setowe 0-30 Nieudana akcja Igi przy siatce 0-15 Taśma teraz bardzo pomogła Sakkari. Przepraszający gest 6:2, 4:5 Gem Sakkari. Szkoda tego gema. Były szanse na przełamanie. Iga grała dobrze, ale w kluczowych momentach zabrakło trochę zimnej krwi i dokładności Przewaga Sakkari. Iga teraz miała praktycznie wygrany punkt, ale pozwoliła Greczynce się wybronić Równowaga. Szkoda... Długa wymiana, na koniec niestety Iga zagrała w siatkę, bekhend po linii Kapitalny return Igi! Jest kolejny breakpoint 40-40 Niestety błąd Igi. Forhend w siatkę 40-30 Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 30-30 Oj szkoda... Iga zagrała slajsa ale niestety w siatkę 30-15 Podwójny błąd serwisowy Sakkari 15-15 Po głębokim returnie Igi rywalka zagrała w aut 0-15 Autowy return Polki 6:2, 4:4 Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi. Wygrany do zera. Uroczy był ten szeroki uśmiech po udanym skrócie... 40-0 Kapitalny skrót Igi! 30-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 15-0 Błąd Sakkari, bekhend w siatkę 6:2, 3:4 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Brawo Iga! Na koniec błąd Greczynki po agresywnym returnie Polki Iga ma breakpointa po cudownej akcji! Na koniec błysnęła szybkością. Wcześniej były jej ładne slajsy 40-40 Pewny smecz Igi po koźle 30-40 Szkoda tego błędu. Iga zagrała w siatkę z bekhendu 30-30 Dobry return Igi, rywalka odegrała w aut 15-30 Iga pod presją zagrała w aut, była w głębokiej defensywie 15-15 Teraz Iga returnując, uderzyła piłkę nieczysto 15-0 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki 6:2, 2:4 Gem Świątek. Perfekcyjny gem serwisowy Igi. Dobrze serwowała i szybko kończyła punkty 40-0 Teraz dobry serwis Polki na ciało rywalki 30-0 As serwisowy Igi 15-0 Autowy return Sakkari 6:2, 1:4 Gem Sakkari. W ostatniej akcji Greczynka dokładnym serwisem ustawiła sobie wymianę i łatwo skończyła punkt 30-40 Minimalny aut po bekhendzie Igi. Szkoda tego błędu 30-30 Iga ładnie dyktowała tempo w wymianie i doczekała się błędu rywalki 15-30 Podwójny błąd serwisowy Sakkari 0-30 Ładny bekhend Greczynki. Wcześniej otworzyła sobie kort 0-15 6:2, 1:3 Gem Świątek. Znów były problemy w gemie serwisowym, było 15-30, ale potem Iga grała skutecznie i solidnie 40-30 Świetny forhend Igi z zabójczą rotacją 30-30 Teraz ładny bekhend Polki, wymusiła błąd rywalki 15-30 Iga pod presją znów zagrała w aut. Gorzej teraz gra Polka 15-15 Niecelny drive-volley Polki 15-0 Mocny pierwszy serwis Igi do środka 6:2, 0:3 Gem Sakkari. Na koniec Iga zagrała w siatkę. Greczynka powiększa przewagę w drugim secie Przewaga Sakkari. Dobra reakcja Greczynki na mocny return Polki 40-40 Zabójczo precyzyjny bekhend Igi 30-40 Minimalnie niecelny forhend Igi 30-30 Nieudany skrót Sakkari. Piłka zatrzymała się na siatce 15-30 Teraz błąd Greczynki 0-30 Return Igi w siatkę 0-15 6:2, 0:2 Gem Sakkari. Na koniec błąd Igi, bekhend w siatkę. Polka po raz pierwszy dzisiaj traci serwis 30-40 Bardzo dobry pierwszy serwis Polki na zewnątrz 15-40 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Na koniec piękne zagranie Sakkari, która ma breakpointy 15-30 Agresywny return Sakkari pod nogi Świątek 15-15 Precyzyjny serwis Igi do środka 0-15 Iga pod presją zagrała z bekhendu w siatkę 6:2, 0:1 Gem Sakkari. Greczynka w dobrym stylu obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta. Na koniec ładny skrót Marii 15-40 Po woleju Sakkari przy siatce Świątek mogła jeszcze skontrować, ale nie trafiła w kort 15-30 Polka miała inicjatywę, ale Greczynka dobrze się broniła i doczekała się błędu Świątek 15-15 Teraz Iga przesadziła trochę z agresją. Mocny bekhend daleko w aut 15-0 Początek drugiego seta. Serwuje Maria Sakkari 6:2 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka gra na razie wspaniale! Świetnie serwuje. Intensywna gra a do tego imponująca solidność i dobra defensywa Przewaga Świątek. Znów bardzo mocny pierwszy serwis Igi! Piłka setowa 40-40 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 30-40 Sakkari ma breakpointa. Najpierw był jej agresywny return a potem dokładny mocny forhend 30-30 Długa wymiana. Na koniec Iga uderzyła w siatkę 30-15 Sakkari popisała się mocnym i bardzo dokładnym forhendem 30-0 As serwisowy Igi! 15-0 Błąd Greczynki, forhend w siatkę 5:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale gra Iga dzisiaj! Świetna defensywa, duża intensywność a do tego imponująca solidność! 40-15 Iga błysnęła teraz świetną defensywą. Potem ładnie zmieniła rytm i doczekała się błędu rywalki. Breakpointy 30-15 Iga podniosła piłkę, a Maria zaatakowała ją z góry i trafiła mocno w linię 30-0 Polka precyzyjnym bekhendem wymusiła błąd rywalki 15-0 Bardzo dobry return Igi 4:2 Gem Świątek. Na koniec kolejna ciekawa wymiana. Iga w dobrym momencie ładnie przyśpieszyła z forhendu i wymusiła błąd greckiej rywalki 40-30 Minimalny aut po bekhendzie Polki 40-15 Mocny pierwszy serwis Polki 30-15 Teraz błąd Igi na koniec dłuższej wymiany. Forhend w siatkę 30-0 Sakkari głęboko weszła w kort, returnując, ale wpakowała piłkę w siatkę 15-0 Dobra reakcja Igi na agresywny return Marii 3:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Piękna akcja Igi na koniec! Otworzyła sobie kort i skończyła wymianę efektownym forhendem po linii! Iga ma breakpointa po agresywnym returnie 40-40 Taśma pomogła Idze. Po zagraniu Marii piłka poskoczyła na niej i Polka łatwo skończyła punkt 30-40 Greczynka przestrzeliła z forhendu. Chciała zagrać mocno po linii 15-40 Teraz bardzo niecelny bekhend Polki 15-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety autowy forhend Igi po crossie 15-15 Za długi return Polki 15-0 2:2 Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Polki. Na koniec kick-serwis na zewnątrz, a potem bekhend po linii w otwarty kort. Obie panie grają na razie znakomicie 40-0 Mocny i dokładny bekhend Polki. Wymusiła błąd rywalki 30-0 As serwisowy Igi! 15-0 Co za wymiana! Na koniec przepiękny forhend Igi wzdłuż linii 1:2 Gem Sakkari. Greczynka znów bardzo pewnie obroniła podanie, dobrze serwując. 15-40 Sakkari miała inicjatywę, ale zagrała skrót, a piłka wpadła w siatkę 0-40 Dobry serwis Greczynki i niecelny return Polki 0-30 Return Polki w siatkę 0-15 1:1 Gem Świątek. Iga wygrała go do zera. Dobrze w nim serwowała. Na koniec dłuższa wymiana, w której Iga dyktowała tempo, spychając rywalkę do defensywy 40-0 Agresywny return Sakkari, ale potem Maria nie popisała się przy siatce 30-0 Znów mocny pierwszy serwis Polki, teraz na ciało rywalki 15-0 Mocny serwis Igi i autowy return rywalki 0:1 Gem Sakkari. Greczynka w bardzo dobrym stylu obroniła podanie w gemie otwarcia 15-40 Autowy return Świątek 15-30 Greczynka ruszyła do siatki. Polka ładnie ją minęła po crossie 0-30 Dobra reakcja Sakkari na agresywny return Świątek 0-15 Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę GRAMY! Serwuje Maria Sakkari Za chwilę początek spotkania Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Maria Sakkari właśnie pojawiły się na korcie Ostapenko pokonała Cocciaretto 6:4, 6:4. Iga Świątek tuż po godzinie 15 pojawi się na korcie! Ostapenko wygrała pierwszego seta 7:5. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek. Być może zacznie już przed godz. 15 Trwa już mecz Ostapenko - Cocciaretto i na razie toczy się szybko. Łotyszka prowadzi 3:0. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maria Sakkari w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze. Początek ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu, po zakończeniu spotkania Cocciaretto - Ostapenko.

Iga Świątek i Maria Sakkari walczą w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze. Greczynka w 3. rundzie pokonała 7:6(3), 6:0 Varvarę Graczewę, a wcześniej w imponującym stylu wyeliminowała Jasmie Paolini. Świątek i Sakkari znają się doskonale. 30-letnia tenisistka z Aten to półfinalistka Roland Garros 2021 i US Open 2021. Zajmowała nawet 3. miejsce w rankingu WTA, ale w ostatnich latach znacznie obniżyła loty. Obecnie mozolnie odbudowuje formę i pozycję w rankingu (obecnie nr 52).

Świątek - Sakkari NA ŻYWO. Relacja live z WTA Doha

Iga Świątek i Maria Sakkari grały ze sobą aż siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-3 dla Polki. Trzy pierwsze mecze wygrała Greczynka. W kolejnych czterech górą była nasza tenisistka. Ich ostatni pojedynek zakończył się zwycięstwem Igi Świątek 6:3, 6:2, rok temu właśnie w Dausze.

Iga Świątek rywalizację w Katarze rozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Polka, która w kolejnym meczu rozprawiła się w 3. rundzie z pochodzącą z Rosji a reprezentującą od niedawna Australię Darią Kasatkiną. Wygrała 5:7, 6:1, 6:1. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA w Dausze już trzy razy, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki.