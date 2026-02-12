Iga Świątek za burtą po dramatycznej bitwie z Marią Sakkari! RELACJA NA ŻYWO z WTA Doha

Iga Świątek - Maria Sakkari
6:2, 4:6, 5:7
KONIEC! W ostatniej akcji Iga Świątek ruszyła do siatki i wyglądało na to, że pewnie skończy punkt. Niestety jej wolej był nieudany. Zagrała w siatkę. Polka przegrała 6:2, 4:6, 5:7 z Marią Sakkati i odpadła z turnieju WTA w Dausze w ćwierćfinale
30-40 Dobry pierwszy serwis Igi do środka
15-40 Autowy forhend Polki i są piłki meczowe
15-30 Polka pod presją zagrała w siatkę
15-15 Odważna decyzja Igi. Ruszyła do siatki i popisała się skutecznym wolejem
0-15 Po agresywnym returnie Sakkari Iga pod presją zagrała w siatkę
6:2, 4:6, 5:6
Gem Sakkari. Świetny gem serwisowy Greczynki, która wraca na prowadzenie
0-40 Autowy return Igi
0-30 Dobry serwis a potem dokładny forhend Greczynki
0-15 Duży aut po bekhendzie Igi
6:2, 4:6, 5:5
Gem Świątek! JAZDA! Iga obroniła piłkę meczową, serwując asa! Potem znów były jej udane akcje. Jest już remis!
Przewaga Świątek. Ufff.... Piękny forhend Igi w sam narożnik kortu i to z zabójczą rotacją
40-40 As serwisowy przy piłce meczowej!
30-40 Piłka meczowa. Znów duży aut po forhendzie Igi
30-30 Duży aut po forhendzie Igi
30-15 Polka ruszyła do siatki i teraz jej wolej był skuteczny
15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-0 Piękny odwrotny forhend Igi. Ciasny cross
6:2, 4:6, 4:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Na koniec autowy forhend Sakkari. Dramatyczny gem, wygrany przez Igę! Gramy dalej!
Ale return Igi! Petarda! Jest znów breakpoint!
Równowaga. Oj... Minimalny aut po returnie Igi
Iga znów ma breakpointa po dobrym returnie!
Równowaga. Greczynka miała rację
Będzie analiza VAR. Sakkari przekonuje, że Iga odegrała po podwójnym odbiciu
40-30 Mocny return Igi w końcową linię! Jest breakpoint
30-30 Sakkari przymierzyła w boczną linię
30-15 Po bekhendzie Igi piłka podskoczyła na taśmie i wylądowała na linii. Greczynka odegrała w aut
15-15 Ładny bekhend Sakkari po returnie Świątek
15-0 Nieudany skrót Sakkari
6:2, 4:6, 3:5
Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Za chwilę Sakkari będzie serwować po zwycięstwo
40-30 As serwisowy Igi!
30-30 Autowy return Greczynki
15-30 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale zagrała w aut
15-15 Dobry serwis Polki
0-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę
6:2, 4:6, 2:5
Gem Sakkari. Bardzo ważny gem. Iga znów miała szansę na przełamanie, ale w kluczowych momentach zabrakło dobrych decyzji i dokładności
Przewaga Sakkari. Iga pod dużą presją zagrała w aut
Równowaga. Na koniec długiej akcji Iga ruszyła do siatki, a rywalka wyprowadziła ładną kontrę
Iga znów ma szansę na przełamanie. Najpierw świetny return, potem pewny bekhend
40-40 Dobry serwis Sakkari i niecelny return Świątek. Szkoda...
40-30 Iga ma breakpointa po świetnym returnie!
30-30 Iga dokładnym bekhendem zepchnęła rywalkę do defensywy i ruszyła do przodu. Potem był pewny bekhend przy siatce
15-30 Autowy bekhend Polki
15-15 Teraz pewny bekhend Igi na półkorcie po krótszym zagraniu rywalki
0-15
6:2, 4:6, 2:4
Gem Sakkari PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec znów błąd Igi. Po returnie rywalki uderzyła z forhendu za końcową linię
15-40 Niesamowita wymiana. Najpierw bitwa na slajsy, na koniec na skróty. Górą Iga!
0-40 Iga ruszyła do siatki, ale jej wolej był autowy. Breakpointy
0-30 Niestety błąd Igi. Bekhend w aut. Znów są problemy
0-15 Bardzo dobry return Sakkari
6:2, 4:6, 2:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Na koniec piękny return Igi, bekhend po crossie!
40-15 Greczynka zagrała w siatkę i Polka ma breakpointy
30-15 Iga zagrała w taśmę. Piłka podskoczyła i wyszła w aut
30-0 Dokładny return Igi. Rywalka zagrała pod presją w aut
15-0 Iga dobrym forhendem wymusiła błąd rywalki
6:2, 4:6, 1:3
Gem Sakkari PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec Iga odegrała w aut po agresywnym returnie rywalki
15-40 Iga broni breakpointów
15-30 Ufff.... Instynktowny stop-volley Igi. Skuteczny
0-30 Ładny bekhend Sakkari, krótki cross. Trudny moment znowu
0-15
6:2, 4:6, 1:2
Gem Sakkari. Na koniec Greczynka błysnęła świetną defensywą i popisała się efektowną kontrą
Przewaga Sakkari. Mocny serwis Marii
40-40 Potężny return Igi!
30-40 Dobry serwis Sakkari a potem mocny forhend w otwartą część kortu
30-30 Efektowny bekhend po linii Igi. Rywalka nie dała rady odegrać
15-30 Sprytne zagranie Greczynki przy siatce
15-15 Duży aut po returnie Świątek
15-0 Najpierw dobry return Igi a potem jej mocny forhend po crossie
6:2, 4:6, 1:1
Gem Świątek. Bardzo ważny gem, w którym serwująca Iga przegrywała 0-30. Potem wrócił dobry serwis
40-30 Pewny smecz Igi. Ładna akcja
30-30 Znów świetny serwis Polki
15-30 Dobry drugi serwis Igi
0-30 Dobry lob a potem skrót Sakkari. Widać, że czuje się teraz pewnie na korcie
0-15 Udana akcja Sakkari przy siatce
6:2, 4:6, 0:1
Gem Sakkari. Na koniec gema autowy forhend Igi. Aż trzy niewymuszone błędy Polki w tym gemie, co trochę martwi
15-40 Dobry return Igi pod nogi rywalki
0-40 Dobry skrót Greczynki
0-30 Znów bekhend Igi w siatkę
0-15 Iga zagrała w siatkę
Początek trzeciego seta. Serwuje Sakkari
6:2, 4:6
GEM I SET SAKKARI. Greczynka doprowadza do trzeciego seta. Niestety w ostatniej akcji autowy bekhend Igi
15-40 Świetny bekhend Polki
0-40 Sakkari po mocnym returnie i błędzie Igi ma piłki setowe
0-30 Nieudana akcja Igi przy siatce
0-15 Taśma teraz bardzo pomogła Sakkari. Przepraszający gest
6:2, 4:5
Gem Sakkari. Szkoda tego gema. Były szanse na przełamanie. Iga grała dobrze, ale w kluczowych momentach zabrakło trochę zimnej krwi i dokładności
Przewaga Sakkari. Iga teraz miała praktycznie wygrany punkt, ale pozwoliła Greczynce się wybronić
Równowaga. Szkoda... Długa wymiana, na koniec niestety Iga zagrała w siatkę, bekhend po linii
Kapitalny return Igi! Jest kolejny breakpoint
40-40 Niestety błąd Igi. Forhend w siatkę
40-30 Iga ma breakpointa po błędzie rywalki
30-30 Oj szkoda... Iga zagrała slajsa ale niestety w siatkę
30-15 Podwójny błąd serwisowy Sakkari
15-15 Po głębokim returnie Igi rywalka zagrała w aut
0-15 Autowy return Polki
6:2, 4:4
Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi. Wygrany do zera. Uroczy był ten szeroki uśmiech po udanym skrócie...
40-0 Kapitalny skrót Igi!
30-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki
15-0 Błąd Sakkari, bekhend w siatkę
6:2, 3:4
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Brawo Iga! Na koniec błąd Greczynki po agresywnym returnie Polki
Iga ma breakpointa po cudownej akcji! Na koniec błysnęła szybkością. Wcześniej były jej ładne slajsy
40-40 Pewny smecz Igi po koźle
30-40 Szkoda tego błędu. Iga zagrała w siatkę z bekhendu
30-30 Dobry return Igi, rywalka odegrała w aut
15-30 Iga pod presją zagrała w aut, była w głębokiej defensywie
15-15 Teraz Iga returnując, uderzyła piłkę nieczysto
15-0 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki
6:2, 2:4
Gem Świątek. Perfekcyjny gem serwisowy Igi. Dobrze serwowała i szybko kończyła punkty
40-0 Teraz dobry serwis Polki na ciało rywalki
30-0 As serwisowy Igi
15-0 Autowy return Sakkari
6:2, 1:4
Gem Sakkari. W ostatniej akcji Greczynka dokładnym serwisem ustawiła sobie wymianę i łatwo skończyła punkt
30-40 Minimalny aut po bekhendzie Igi. Szkoda tego błędu
30-30 Iga ładnie dyktowała tempo w wymianie i doczekała się błędu rywalki
15-30 Podwójny błąd serwisowy Sakkari
0-30 Ładny bekhend Greczynki. Wcześniej otworzyła sobie kort
0-15
6:2, 1:3
Gem Świątek. Znów były problemy w gemie serwisowym, było 15-30, ale potem Iga grała skutecznie i solidnie
40-30 Świetny forhend Igi z zabójczą rotacją
30-30 Teraz ładny bekhend Polki, wymusiła błąd rywalki
15-30 Iga pod presją znów zagrała w aut. Gorzej teraz gra Polka
15-15 Niecelny drive-volley Polki
15-0 Mocny pierwszy serwis Igi do środka
6:2, 0:3
Gem Sakkari. Na koniec Iga zagrała w siatkę. Greczynka powiększa przewagę w drugim secie
Przewaga Sakkari. Dobra reakcja Greczynki na mocny return Polki
40-40 Zabójczo precyzyjny bekhend Igi
30-40 Minimalnie niecelny forhend Igi
30-30 Nieudany skrót Sakkari. Piłka zatrzymała się na siatce
15-30 Teraz błąd Greczynki
0-30 Return Igi w siatkę
0-15
6:2, 0:2
Gem Sakkari. Na koniec błąd Igi, bekhend w siatkę. Polka po raz pierwszy dzisiaj traci serwis
30-40 Bardzo dobry pierwszy serwis Polki na zewnątrz
15-40 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Na koniec piękne zagranie Sakkari, która ma breakpointy
15-30 Agresywny return Sakkari pod nogi Świątek
15-15 Precyzyjny serwis Igi do środka
0-15 Iga pod presją zagrała z bekhendu w siatkę
6:2, 0:1
Gem Sakkari. Greczynka w dobrym stylu obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta. Na koniec ładny skrót Marii
15-40 Po woleju Sakkari przy siatce Świątek mogła jeszcze skontrować, ale nie trafiła w kort
15-30 Polka miała inicjatywę, ale Greczynka dobrze się broniła i doczekała się błędu Świątek
15-15 Teraz Iga przesadziła trochę z agresją. Mocny bekhend daleko w aut
15-0
Początek drugiego seta. Serwuje Maria Sakkari
6:2
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka gra na razie wspaniale! Świetnie serwuje. Intensywna gra a do tego imponująca solidność i dobra defensywa
Przewaga Świątek. Znów bardzo mocny pierwszy serwis Igi! Piłka setowa
40-40 Mocny serwis Igi na ciało rywalki
30-40 Sakkari ma breakpointa. Najpierw był jej agresywny return a potem dokładny mocny forhend
30-30 Długa wymiana. Na koniec Iga uderzyła w siatkę
30-15 Sakkari popisała się mocnym i bardzo dokładnym forhendem
30-0 As serwisowy Igi!
15-0 Błąd Greczynki, forhend w siatkę
5:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale gra Iga dzisiaj! Świetna defensywa, duża intensywność a do tego imponująca solidność!
40-15 Iga błysnęła teraz świetną defensywą. Potem ładnie zmieniła rytm i doczekała się błędu rywalki. Breakpointy
30-15 Iga podniosła piłkę, a Maria zaatakowała ją z góry i trafiła mocno w linię
30-0 Polka precyzyjnym bekhendem wymusiła błąd rywalki
15-0 Bardzo dobry return Igi
4:2
Gem Świątek. Na koniec kolejna ciekawa wymiana. Iga w dobrym momencie ładnie przyśpieszyła z forhendu i wymusiła błąd greckiej rywalki
40-30 Minimalny aut po bekhendzie Polki
40-15 Mocny pierwszy serwis Polki
30-15 Teraz błąd Igi na koniec dłuższej wymiany. Forhend w siatkę
30-0 Sakkari głęboko weszła w kort, returnując, ale wpakowała piłkę w siatkę
15-0 Dobra reakcja Igi na agresywny return Marii
3:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Piękna akcja Igi na koniec! Otworzyła sobie kort i skończyła wymianę efektownym forhendem po linii!
Iga ma breakpointa po agresywnym returnie
40-40 Taśma pomogła Idze. Po zagraniu Marii piłka poskoczyła na niej i Polka łatwo skończyła punkt
30-40 Greczynka przestrzeliła z forhendu. Chciała zagrać mocno po linii
15-40 Teraz bardzo niecelny bekhend Polki
15-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety autowy forhend Igi po crossie
15-15 Za długi return Polki
15-0
2:2
Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Polki. Na koniec kick-serwis na zewnątrz, a potem bekhend po linii w otwarty kort. Obie panie grają na razie znakomicie
40-0 Mocny i dokładny bekhend Polki. Wymusiła błąd rywalki
30-0 As serwisowy Igi!
15-0 Co za wymiana! Na koniec przepiękny forhend Igi wzdłuż linii
1:2
Gem Sakkari. Greczynka znów bardzo pewnie obroniła podanie, dobrze serwując.
15-40 Sakkari miała inicjatywę, ale zagrała skrót, a piłka wpadła w siatkę
0-40 Dobry serwis Greczynki i niecelny return Polki
0-30 Return Polki w siatkę
0-15
1:1
Gem Świątek. Iga wygrała go do zera. Dobrze w nim serwowała. Na koniec dłuższa wymiana, w której Iga dyktowała tempo, spychając rywalkę do defensywy
40-0 Agresywny return Sakkari, ale potem Maria nie popisała się przy siatce
30-0 Znów mocny pierwszy serwis Polki, teraz na ciało rywalki
15-0 Mocny serwis Igi i autowy return rywalki
0:1
Gem Sakkari. Greczynka w bardzo dobrym stylu obroniła podanie w gemie otwarcia
15-40 Autowy return Świątek
15-30 Greczynka ruszyła do siatki. Polka ładnie ją minęła po crossie
0-30 Dobra reakcja Sakkari na agresywny return Świątek
0-15 Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę
GRAMY! Serwuje Maria Sakkari
Za chwilę początek spotkania
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Maria Sakkari właśnie pojawiły się na korcie
Ostapenko pokonała Cocciaretto 6:4, 6:4. Iga Świątek tuż po godzinie 15 pojawi się na korcie!
Ostapenko wygrała pierwszego seta 7:5. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek. Być może zacznie już przed godz. 15
Trwa już mecz Ostapenko - Cocciaretto i na razie toczy się szybko. Łotyszka prowadzi 3:0.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maria Sakkari w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze. Początek ok. godziny 14.30-15.00 polskiego czasu, po zakończeniu spotkania Cocciaretto - Ostapenko.
Iga Świątek i Maria Sakkari walczą w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze. Greczynka w 3. rundzie pokonała 7:6(3), 6:0 Varvarę Graczewę, a wcześniej w imponującym stylu wyeliminowała Jasmie Paolini. Świątek i Sakkari znają się doskonale. 30-letnia tenisistka z Aten to półfinalistka Roland Garros 2021 i US Open 2021. Zajmowała nawet 3. miejsce w rankingu WTA, ale w ostatnich latach znacznie obniżyła loty. Obecnie mozolnie odbudowuje formę i pozycję w rankingu (obecnie nr 52).
Świątek - Sakkari NA ŻYWO. Relacja live z WTA Doha
Iga Świątek i Maria Sakkari grały ze sobą aż siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-3 dla Polki. Trzy pierwsze mecze wygrała Greczynka. W kolejnych czterech górą była nasza tenisistka. Ich ostatni pojedynek zakończył się zwycięstwem Igi Świątek 6:3, 6:2, rok temu właśnie w Dausze.
Iga Świątek rywalizację w Katarze rozpoczęła w 2. rundzie i ograła 6:0, 6:3 Indonezyjkę Janice Tjen. - Zawsze lubię tutaj wracać, mam stąd wspaniałe wspomnienia - powiedziała Polka, która w kolejnym meczu rozprawiła się w 3. rundzie z pochodzącą z Rosji a reprezentującą od niedawna Australię Darią Kasatkiną. Wygrała 5:7, 6:1, 6:1. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA w Dausze już trzy razy, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki.