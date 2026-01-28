Iga Świątek - Jelena Rybakina: Wynik meczu. Kto wygrał ćwierćfinał Australian Open?

Iga Świątek i Jelena Rybakina znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich i trudno oprzeć się wrażeniu, że traktują ich pojedynki niezwykle prestiżowo, wyjątkowo mocno się na nie mobilizując. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-6. Polka po serii czterech ubiegłorocznych zwycięstw dostała od Rybakiny straszne lanie (6:3, 1:6, 0:6) w WTA Finals 2025 w Rijadzie.
- Myślę, że ten bilans rywalizacji nie ma znaczenia, bo nasze mecze zazwyczaj były bardzo zacięte albo... ona łatwo mnie ogrywała - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek przed meczem. - Nie ma sensu tego przesadnie analizować i patrzeć, która ostatnio była górą, bo każdy nasz mecz to inna historia. Ona zawsze była bardzo trudną rywalką. Jej tenis jest wspaniały. Będę musiała być w stu procentach gotowa, zdecydowana i wykorzystywać swoje doświadczenie oraz wiedzę z naszych poprzednich meczów - dodała Iga.
Już w pierwszym gemie Iga Świątek przełamała serwis Jeleny Rybakiny, bardzo dobrze returnując. Kazaszka nie trafiała pierwszym podaniem, nie mogąc sobie poradzić z oślepiającym ją słońcem. Niestety Polka nie poszła za ciosem. Po grze na przewagi też straciła podanie. W kolejnym gemie tenisistka z Moskwy znów słabo serwowała i Świątek miała aż trzy breakpointy przy prowadzeniu 40-0. To był ważny moment, a nasza tenisistka niestety zmarnowała swoje szanse. W całym pierwszym secie "Ryba" nie mogła wstrzelić się z pierwszym podaniem (tylko 41 proc. trafianej "jedynki"). Mistrzyni Wimbledonu nie potrafiła jednak tego wykorzystać, grają nierówno - świetne akcje przeplatała błędami. Potem do stanu 6:5 dla Kazaszki panie zgodnie wygrywały gemy serwisowe. Niestety wtedy przy stanie 30-30 Iga popełniła koszmarny błąd, psując forhend, gdy miała ogromną przewagę w punkcie. Pierwszą piłkę setową w dobrym stylu obroniła, ale po chwili była druga. Wtedy po szybkiej wymianie bekhend na bekhend Świątek zagrała w siatkę.
Na początku drugiego seta Jelena Rybakina zaczęła dużo lepiej serwować, a Iga Świątek grała nerwowo i popełniała błędy. Szybko straciła serwis, przegrywając gema do zera. Zrobiło się 5:7, 1:3. Polka wtedy przerwała serię Kazaszki, broniąc w dobrym stylu podanie, ale w kolejnych gemach rozpędzona rywalka dominowała już na korcie, a wiceliderka rankingu denerwowała się i brakowało jej dokładności oraz cierpliwości w wymianach. Kiedy Rybakina wykorzystała breakpointa, trafiając w sam narożnik kortu i wychodząc na prowadzenie 7:5, 5:1, Iga nie mogła uwierzyć, że nie było autu. Aparatura pokazała jednak wyraźnie, że piłka zawadziła o linię. W kolejnym gemie grająca już z bardzo dużą swobodą Kazaszka przypieczętowała zwycięstwo i awans do półfinału.
W całym meczu Iga Świątek popełniła aż 25 niewymuszonych błędów przy 10 uderzeniach kończących. Statystyki Jeleny Rybakiny to 19 błędów i aż 26 "winnerów".
Australian Open, 1/4 finału: Iga Świątek (Polska, 2) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 5) 5:7, 1:6
Tutaj ostatnia piłka. Kolejny as Rybakiny
5:7, 1:6
KONIEC! JELENA RYBAKINA NA KONIEC ZASERWOWAŁA ASA. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z AUSTRALIAN OPEN. Przegrała 5:7, 1:6. Szkoda tych zmarnowanych szans w pierwszym secie, gdy Kazaszka słabo serwowała. Potem "Ryba" weszła na kosmiczny poziom
15-40 Znakomity serwis Rybakiny i są już piłki meczowe
15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut
15-15 Agresywny return Polki ale niestety w siatkę
15-0 Ładny skrót Igi
5:7, 1:5
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Na koniec "Ryba" trafiła jeszcze w sam narożnik kortu. Iga nie mogła uwierzyć, że nie było autu. Piłka zawadziła o linię
15-40 Polka broni breakpointów
15-30 Rybakina przyśpieszyła mocno z forhendu po lżejszym zagraniu Igi
15-15 A teraz autowy bekhend Polki
15-0 Dobry serwis Igi i autowy return rywalki
5:7, 1:4
Gem Rybakina. Szkoda tego gema. Iga prowadziła w nim 30-0. Pod koniec Rybakina znów fenomenalnie serwowała. Skończyła gem kolejnym asem
Przewaga Rybakina. As serwisowy Jeleny
40-40 Przepiękny bekhend Igi
30-40 As serwisowy Rybakiny
30-30 Znów zbyt nerwowo grała Iga... Forhend daleko w aut, za duży pośpiech i ryzyko
30-15 As serwisowy Rybakiny
30-0 Błąd Rybakiny. Forhend w siatkę. Iga znów wywierała presję
15-0 Dobry return Igi pod nogi Jeleny
5:7, 1:3
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Na koniec kolejny as, serwis na zewnątrz z rotacją. Polka przerywa serię Kazaszki
40-15 Dokładny pierwszy serwis mistrzyni Wimbledonu
30-15 Po agresywnym returnie Rybakiny Świątek odegrała daleko w aut. Zerwany forhend
30-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Odegrała jeszcze lepiej
15-0 As serwisowy Igi!
5:7, 0:3
Gem Rybakina. Kazaszka gra z coraz większa swobodą. Gema skończyła asem serwisowym
30-40 Po dobrym serwisie Rybakina miała już otwarty kort
30-30 Znakomita reakcja Rybakiny na mocny return Świątek
30-15 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z Moskwy
15-15 Po krótszym returnie Polki Kazaszka poszła do przodu i pewnie skończyła punkt
15-0 Dobry return Igi
5:7, 0:2
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis, przegrywając gema do zera. Na koniec mocny return "Ryby"
0-40 Piękny bekhend Rybakiny na koniec szybkiej wymiany. Są breakpointy
0-30 Zbyt nerwowo. Autowy forhend Igi
0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
5:7, 0:1
Gem Rybakina. Na koniec bardzo mocny serwis Kazaszki na zewnątrz
30-40 Głęboki return Igi pod nogi rywalki, która odegrała w aut
15-40 Mocny ale niecelny return Świątek
15-30 As serwisowy Rybakiny
15-15 Świetny return Igi. Mocny forhend po crossie
0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę
Początek drugiego seta. Serwuje Rybakina
5:7
GEM I SET RYBAKINA. Na koniec szybka wymiana bekhend na bekhend. Iga niestety zagrała w siatkę. Zacięty pierwszy set. Polka pod koniec słabiej serwowała. Rywalka to wykorzystała
Rybakina znów ma piłkę setową. Agresywnym returnem wymusiła błąd Igi
40-40 Dobry serwis Igi a po chwili świetny forhend! Jazda!
30-40 Ale błąd Igi. Miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu. Piłka setowa
30-30 Rybakina mocnym returnem przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym returnem
30-15 Iga poślizgnęła się przy uderzeniu i zagrała w aut
30-0 Mocny i precyzyjny forhend Polki. Wcześniej był dobry serwis
15-0 Iga dyktowała tempo w wymianie i doczekała się błędu rywalki
5:6
Gem Rybakina. Kazaszka z Moskwy wygrała go do zera. Na koniec popisała się pięknym bekhendem wzdłuż linii
0-40 Niecelny return Igi
0-30 Kolejny as
0-15 As serwisowy Rybakiny
5:5
Gem Świątek. Znów mamy remis. Na koniec gema niecelny return Rybakiny. Iga obroniła serwis
40-15 Piękny forhend Polki po crossie
30-15 Dobry drugi serwis Igi na ciało rywalki, która odegrała za końcową linię
15-15 Agresywny return Rybakiny. Świątek odegrała w aut
15-0 Iga przetrwała napór rywalki i przejęła inicjatywę dokładnym bekhendem. Potem był błąd "Ryby"
4:5
Gem Rybakina. Na koniec Jelena zaserwowała asa
15-40 Return Igi w siatkę
15-30 Iga przeszła z obrony do ataku. Potem był jej skuteczny smecz
0-30 Dokładny forhend Kazaszki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort, spychając Igę do defensywy
0-15 Return Igi w siatkę
4:4
Gem Świątek. Iga na koniec trafiła dokładnie w narożnik kara serwisowego. Dobry pierwszy serwis
40-30 Teraz "Ryba" przestrzeliła z returnu
30-30 Mocny return Rybakiny. Iga nie dała rady odegrać
30-15 Szybka wymiana po crossie forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Iga
30-0 Znów skuteczny serwis Polki, trafiła pierwszym podaniem
15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
3:4
Gem Rybakina. Bardzo dobry gem serwisowy Kazaszki. Wygrany szybko i do zera
0-40 Świetny return Igi ale jeszcze lepsza odpowiedź Jeleny
0-30 A teraz mocny pierwszy serwis Kazaszki
0-15 Piękny bekhend Rybakiny wzdłuż linii
3:3
Gem Świątek. Mamy znów remis. Na koniec Iga agresywnie ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki
40-30 As serwisowy Igi!
30-30 Rybakina przejęła inicjatywę i trafiła idealnie w sam narożnik kortu
30-15 Dobry pierwszy serwis Polki
15-15 Świetna akcja Igi. Najpierw piękny bekhend po linii, potem mocny bekhend po crossie w otwarty kort
0-15 Po głębokim zagraniu Rybakiny Iga odegrała w aut
2:3
Gem Rybakina. Kazaszka znów miała problem z trafianiem pierwszym serwisem, ale Idze nie udało się tego wykorzystać. Na koniec autowy forhend Polki
30-40 Niecelny return Igi
30-30 Dobry pierwszy serwis Kazaszki
30-15 Podwójny błąd serwisowy Rybakiny
15-15 Po krótkim returnie Igi rywalka łatwo skończyła punkt
15-0 Duży aut po forhendzie Rybakiny
2:2
Gem Świątek. Przewaga w gemie topniała, ale na koniec Rybakina returnowała w siatkę. Mamy znów remis
40-30 Rybakina ruszyła do siatki i wymusiła błąd Świątek
40-15 Bardzo niecelny forhend Igi
40-0 Return Rybakiny w siatkę
30-0 A teraz pięknie Iga zakręciła z forhendu, zabójcza rotacja
15-0 Dokładny bekhend Igi po crossie. Trafiła w boczną linię
1:2
Gem Rybakina. Kazaszka wychodzi na prowadzenie. Na koniec za długi forhend Igi. Szkoda tego gema, bo "Ryba" znów słabiej serwowała i było 40-0 dla Polki
Przewaga Rybakina. Niestety błąd Polki, bekhend w siatkę
Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rybakiny
Przewaga Rybakina. Kazaszka znów trafiła pierwszym podaniem
40-40 Mocny serwis Kazaszki do środka
40-30 Niestety autowy forhend Polki
40-15 Pierwszy as serwisowy Rybakiny
40-0 Znów świetny return Igi i są breakpointy
30-0 Znakomity return Igi po crossie. Rywalka nie trafia pierwszym serwisem
15-0 Agresywny return Igi i błąd Jeleny popełniony pod presją
1:1
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga nie poszła za ciosem. Mamy już remis. W ostatniej akcji po dobrym returnie Rybakiny Świątek odegrała w aut z bekhendu
Rybakina przejęła inicjatywę returnem i popisała się ładnym drive-volleyem. Znów jest breakpoint
Równowaga. Pomyliła się Rybakina. Sporo błędów popełnia z forhendu
Rybakina znów ma breakpointa po autowym forhendzie Świątek
40-40 Rybakina zagrała w aut. Wcześniej dobra reakcja Igi na mocny return rywalki
30-40 Polka broni breakpointa
30-30 Iga znów nie trafiła pierwszym serwisem, a po drugim rywalka returnowała mocno pod nogi naszej tenisistki
30-15 Autowy forhend Kazaszki po crossie
15-15 Mocny return Rybakiny po drugim podaniu Świątek
15-0 Skuteczny smecz Igi po koźle. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort
1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znakomicie zaczęła to spotkanie. Rybakina nie trafiała pierwszym podaniem i Polka łatwo przejmowała inicjatywę, mocno returnując
40-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i doczekała się jej błędu. Są breakpointy
30-15 A teraz znakomity return Polki
15-15 Piękny bekhend Igi zagrany ze środka kortu
0-15 Skuteczny serwis Rybakiny
GRAMY! Serwuje Jelena Rybakina
Za chwilę początek spotkania
Trwa już rozgrzewka
Rybakina wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem ona zacznie
Iga Świątek i Jelena Rybakina właśnie pojawiły się na Rod Laver Arena!
Iga czeka już w korytarzu
Iga Świątek i Jelena Rybakina znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Tu zdjęcie z 2017 roku
Po upalnym dniu w Melbourne dziś temperatura mocno spadła. Jest ponad 20 stopni i lekki wiatr
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Początek spotkania o godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu.