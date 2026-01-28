Iga Świątek - Jelena Rybakina: Wynik meczu. Kto wygrał ćwierćfinał Australian Open?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-28 4:12

Iga Świątek przegrała 5:7, 1:6 z Jeleną Rybakiną i odpadła z Australian Open w ćwierćfinale. Pierwszy set był zacięty, a Polka niestety nie wykorzystała wtedy słabszej dyspozycji serwisowej rywalki, która nie trafiała pierwszym podaniem. Potem Kazaszka złapała niesamowity rytm i zdominowała naszą tenisistkę. W drugim secie Iga grała zbyt nerwowo wobec świetnej postawy rywalki.

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną

Autor: Asanka Brendon Ratnayake/ Associated Press

Iga Świątek i Jelena Rybakina znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich i trudno oprzeć się wrażeniu, że traktują ich pojedynki niezwykle prestiżowo, wyjątkowo mocno się na nie mobilizując. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-6. Polka po serii czterech ubiegłorocznych zwycięstw dostała od Rybakiny straszne lanie (6:3, 1:6, 0:6) w WTA Finals 2025 w Rijadzie. 

- Myślę, że ten bilans rywalizacji nie ma znaczenia, bo nasze mecze zazwyczaj były bardzo zacięte albo... ona łatwo mnie ogrywała - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek przed meczem. - Nie ma sensu tego przesadnie analizować i patrzeć, która ostatnio była górą, bo każdy nasz mecz to inna historia. Ona zawsze była bardzo trudną rywalką. Jej tenis jest wspaniały. Będę musiała być w stu procentach gotowa, zdecydowana i wykorzystywać swoje doświadczenie oraz wiedzę z naszych poprzednich meczów - dodała Iga.

Już w pierwszym gemie Iga Świątek przełamała serwis Jeleny Rybakiny, bardzo dobrze returnując. Kazaszka nie trafiała pierwszym podaniem, nie mogąc sobie poradzić z oślepiającym ją słońcem. Niestety Polka nie poszła za ciosem. Po grze na przewagi też straciła podanie. W kolejnym gemie tenisistka z Moskwy znów słabo serwowała i Świątek miała aż trzy breakpointy przy prowadzeniu 40-0. To był ważny moment, a nasza tenisistka niestety zmarnowała swoje szanse. W całym pierwszym secie "Ryba" nie mogła wstrzelić się z pierwszym podaniem (tylko 41 proc. trafianej "jedynki"). Mistrzyni Wimbledonu nie potrafiła jednak tego wykorzystać, grają nierówno - świetne akcje przeplatała błędami. Potem do stanu 6:5 dla Kazaszki panie zgodnie wygrywały gemy serwisowe. Niestety wtedy przy stanie 30-30 Iga popełniła koszmarny błąd, psując forhend, gdy miała ogromną przewagę w punkcie. Pierwszą piłkę setową w dobrym stylu obroniła, ale po chwili była druga. Wtedy po szybkiej wymianie bekhend na bekhend Świątek zagrała w siatkę.

Na początku drugiego seta Jelena Rybakina zaczęła dużo lepiej serwować, a Iga Świątek grała nerwowo i popełniała błędy. Szybko straciła serwis, przegrywając gema do zera. Zrobiło się 5:7, 1:3. Polka wtedy przerwała serię Kazaszki, broniąc w dobrym stylu podanie, ale w kolejnych gemach rozpędzona rywalka dominowała już na korcie, a wiceliderka rankingu denerwowała się i brakowało jej dokładności oraz cierpliwości w wymianach. Kiedy Rybakina wykorzystała breakpointa, trafiając w sam narożnik kortu i wychodząc na prowadzenie 7:5, 5:1, Iga nie mogła uwierzyć, że nie było autu. Aparatura pokazała jednak wyraźnie, że piłka zawadziła o linię. W kolejnym gemie grająca już z bardzo dużą swobodą Kazaszka przypieczętowała zwycięstwo i awans do półfinału.

W całym meczu Iga Świątek popełniła aż 25 niewymuszonych błędów przy 10 uderzeniach kończących. Statystyki Jeleny Rybakiny to 19 błędów i aż 26 "winnerów".

Australian Open, 1/4 finału: Iga Świątek (Polska, 2) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 5) 5:7, 1:6

Na żywo

Iga Świątek - Jelena Rybakina

Tutaj ostatnia piłka. Kolejny as Rybakiny 

5:7, 1:6

KONIEC! JELENA RYBAKINA NA KONIEC ZASERWOWAŁA ASA. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z AUSTRALIAN OPEN. Przegrała 5:7, 1:6. Szkoda tych zmarnowanych szans w pierwszym secie, gdy Kazaszka słabo serwowała. Potem "Ryba" weszła na kosmiczny poziom

15-40 Znakomity serwis Rybakiny i są już piłki meczowe

15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut

15-15 Agresywny return Polki ale niestety w siatkę

15-0 Ładny skrót Igi

5:7, 1:5

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Na koniec "Ryba" trafiła jeszcze w sam narożnik kortu. Iga nie mogła uwierzyć, że nie było autu. Piłka zawadziła o linię

15-40 Polka broni breakpointów

15-30 Rybakina przyśpieszyła mocno z forhendu po lżejszym zagraniu Igi

15-15 A teraz autowy bekhend Polki

15-0 Dobry serwis Igi i autowy return rywalki

5:7, 1:4

Gem Rybakina. Szkoda tego gema. Iga prowadziła w nim 30-0. Pod koniec Rybakina znów fenomenalnie serwowała. Skończyła gem kolejnym asem

Przewaga Rybakina. As serwisowy Jeleny

40-40 Przepiękny bekhend Igi

30-40 As serwisowy Rybakiny

30-30 Znów zbyt nerwowo grała Iga... Forhend daleko w aut, za duży pośpiech i ryzyko

30-15 As serwisowy Rybakiny

30-0 Błąd Rybakiny. Forhend w siatkę. Iga znów wywierała presję

15-0 Dobry return Igi pod nogi Jeleny

5:7, 1:3

Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Na koniec kolejny as, serwis na zewnątrz z rotacją. Polka przerywa serię Kazaszki

40-15 Dokładny pierwszy serwis mistrzyni Wimbledonu

30-15 Po agresywnym returnie Rybakiny Świątek odegrała daleko w aut. Zerwany forhend

30-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Odegrała jeszcze lepiej

15-0 As serwisowy Igi!

5:7, 0:3

Gem Rybakina. Kazaszka gra z coraz większa swobodą. Gema skończyła asem serwisowym

30-40 Po dobrym serwisie Rybakina miała już otwarty kort

30-30 Znakomita reakcja Rybakiny na mocny return Świątek

30-15 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z Moskwy 

15-15 Po krótszym returnie Polki Kazaszka poszła do przodu i pewnie skończyła punkt

15-0 Dobry return Igi

5:7, 0:2

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis, przegrywając gema do zera. Na koniec mocny return "Ryby"

0-40 Piękny bekhend Rybakiny na koniec szybkiej wymiany. Są breakpointy

0-30 Zbyt nerwowo. Autowy forhend Igi 

0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

5:7, 0:1

Gem Rybakina. Na koniec bardzo mocny serwis Kazaszki na zewnątrz

30-40 Głęboki return Igi pod nogi rywalki, która odegrała w aut

15-40 Mocny ale niecelny return Świątek

15-30 As serwisowy Rybakiny

15-15 Świetny return Igi. Mocny forhend po crossie

0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę

Początek drugiego seta. Serwuje Rybakina

5:7

GEM I SET RYBAKINA. Na koniec szybka wymiana bekhend na bekhend. Iga niestety zagrała w siatkę. Zacięty pierwszy set. Polka pod koniec słabiej serwowała. Rywalka to wykorzystała

Rybakina znów ma piłkę setową. Agresywnym returnem wymusiła błąd Igi

40-40 Dobry serwis Igi a po chwili świetny forhend! Jazda!

30-40 Ale błąd Igi. Miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu. Piłka setowa

30-30 Rybakina mocnym returnem przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym returnem

30-15 Iga poślizgnęła się przy uderzeniu i zagrała w aut

30-0 Mocny i precyzyjny forhend Polki. Wcześniej był dobry serwis

15-0 Iga dyktowała tempo w wymianie i doczekała się błędu rywalki

5:6

Gem Rybakina. Kazaszka z Moskwy wygrała go do zera. Na koniec popisała się pięknym bekhendem wzdłuż linii

0-40 Niecelny return Igi

0-30 Kolejny as

0-15 As serwisowy Rybakiny

5:5

Gem Świątek. Znów mamy remis. Na koniec gema niecelny return Rybakiny. Iga obroniła serwis

40-15 Piękny forhend Polki po crossie

30-15 Dobry drugi serwis Igi na ciało rywalki, która odegrała za końcową linię

15-15 Agresywny return Rybakiny. Świątek odegrała w aut

15-0 Iga przetrwała napór rywalki i przejęła inicjatywę dokładnym bekhendem. Potem był błąd "Ryby"

4:5

Gem Rybakina. Na koniec Jelena zaserwowała asa

15-40 Return Igi w siatkę

15-30 Iga przeszła z obrony do ataku. Potem był jej skuteczny smecz

0-30 Dokładny forhend Kazaszki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort, spychając Igę do defensywy

0-15 Return Igi w siatkę

4:4

Gem Świątek. Iga na koniec trafiła dokładnie w narożnik kara serwisowego. Dobry pierwszy serwis

40-30 Teraz "Ryba" przestrzeliła z returnu

30-30 Mocny return Rybakiny. Iga nie dała rady odegrać

30-15 Szybka wymiana po crossie forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Iga

30-0 Znów skuteczny serwis Polki, trafiła pierwszym podaniem

15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

3:4

Gem Rybakina. Bardzo dobry gem serwisowy Kazaszki. Wygrany szybko i do zera

0-40 Świetny return Igi ale jeszcze lepsza odpowiedź Jeleny

0-30 A teraz mocny pierwszy serwis Kazaszki

0-15 Piękny bekhend Rybakiny wzdłuż linii

3:3

Gem Świątek. Mamy znów remis. Na koniec Iga agresywnie ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki

40-30 As serwisowy Igi!

30-30 Rybakina przejęła inicjatywę i trafiła idealnie w sam narożnik kortu

30-15 Dobry pierwszy serwis Polki

15-15 Świetna akcja Igi. Najpierw piękny bekhend po linii, potem mocny bekhend po crossie w otwarty kort

0-15 Po głębokim zagraniu Rybakiny Iga odegrała w aut

2:3

Gem Rybakina. Kazaszka znów miała problem z trafianiem pierwszym serwisem, ale Idze nie udało się tego wykorzystać. Na koniec autowy forhend Polki

30-40 Niecelny return Igi

30-30 Dobry pierwszy serwis Kazaszki 

30-15 Podwójny błąd serwisowy Rybakiny

15-15 Po krótkim returnie Igi rywalka łatwo skończyła punkt

15-0 Duży aut po forhendzie Rybakiny

2:2

Gem Świątek. Przewaga w gemie topniała, ale na koniec Rybakina returnowała w siatkę. Mamy znów remis

40-30 Rybakina ruszyła do siatki i wymusiła błąd Świątek

40-15 Bardzo niecelny forhend Igi

40-0 Return Rybakiny w siatkę

30-0 A teraz pięknie Iga zakręciła z forhendu, zabójcza rotacja

15-0 Dokładny bekhend Igi po crossie. Trafiła w boczną linię

1:2

Gem Rybakina. Kazaszka wychodzi na prowadzenie. Na koniec za długi forhend Igi. Szkoda tego gema, bo "Ryba" znów słabiej serwowała i było 40-0 dla Polki

Przewaga Rybakina. Niestety błąd Polki, bekhend w siatkę

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rybakiny

Przewaga Rybakina. Kazaszka znów trafiła pierwszym podaniem

40-40 Mocny serwis Kazaszki do środka

40-30 Niestety autowy forhend Polki

40-15 Pierwszy as serwisowy Rybakiny

40-0 Znów świetny return Igi i są breakpointy

30-0 Znakomity return Igi po crossie. Rywalka nie trafia pierwszym serwisem

15-0 Agresywny return Igi i błąd Jeleny popełniony pod presją

1:1

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga nie poszła za ciosem. Mamy już remis. W ostatniej akcji po dobrym returnie Rybakiny Świątek odegrała w aut z bekhendu

Rybakina przejęła inicjatywę returnem i popisała się ładnym drive-volleyem. Znów jest breakpoint

Równowaga. Pomyliła się Rybakina. Sporo błędów popełnia z forhendu

Rybakina znów ma breakpointa po autowym forhendzie Świątek

40-40 Rybakina zagrała w aut. Wcześniej dobra reakcja Igi na mocny return rywalki

30-40 Polka broni breakpointa

30-30 Iga znów nie trafiła pierwszym serwisem, a po drugim rywalka returnowała mocno pod nogi naszej tenisistki

30-15 Autowy forhend Kazaszki po crossie

15-15 Mocny return Rybakiny po drugim podaniu Świątek

15-0 Skuteczny smecz Igi po koźle. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort

1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znakomicie zaczęła to spotkanie. Rybakina nie trafiała pierwszym podaniem i Polka łatwo przejmowała inicjatywę, mocno returnując

40-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i doczekała się jej błędu. Są breakpointy

30-15 A teraz znakomity return Polki

15-15 Piękny bekhend Igi zagrany ze środka kortu

0-15 Skuteczny serwis Rybakiny

GRAMY! Serwuje Jelena Rybakina

Za chwilę początek spotkania

Trwa już rozgrzewka

Rybakina wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem ona zacznie

Iga Świątek i Jelena Rybakina właśnie pojawiły się na Rod Laver Arena!

Iga czeka już w korytarzu 

Iga Świątek i Jelena Rybakina znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Tu zdjęcie z 2017 roku 

Po upalnym dniu w Melbourne dziś temperatura mocno spadła. Jest ponad 20 stopni i lekki wiatr

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Początek spotkania o godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu.

