Iga Świątek - Jelena Rybakina: Wynik meczu. Kto wygrał ćwierćfinał Australian Open?

Iga Świątek i Jelena Rybakina znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich i trudno oprzeć się wrażeniu, że traktują ich pojedynki niezwykle prestiżowo, wyjątkowo mocno się na nie mobilizując. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-6. Polka po serii czterech ubiegłorocznych zwycięstw dostała od Rybakiny straszne lanie (6:3, 1:6, 0:6) w WTA Finals 2025 w Rijadzie.

- Myślę, że ten bilans rywalizacji nie ma znaczenia, bo nasze mecze zazwyczaj były bardzo zacięte albo... ona łatwo mnie ogrywała - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek przed meczem. - Nie ma sensu tego przesadnie analizować i patrzeć, która ostatnio była górą, bo każdy nasz mecz to inna historia. Ona zawsze była bardzo trudną rywalką. Jej tenis jest wspaniały. Będę musiała być w stu procentach gotowa, zdecydowana i wykorzystywać swoje doświadczenie oraz wiedzę z naszych poprzednich meczów - dodała Iga.

Już w pierwszym gemie Iga Świątek przełamała serwis Jeleny Rybakiny, bardzo dobrze returnując. Kazaszka nie trafiała pierwszym podaniem, nie mogąc sobie poradzić z oślepiającym ją słońcem. Niestety Polka nie poszła za ciosem. Po grze na przewagi też straciła podanie. W kolejnym gemie tenisistka z Moskwy znów słabo serwowała i Świątek miała aż trzy breakpointy przy prowadzeniu 40-0. To był ważny moment, a nasza tenisistka niestety zmarnowała swoje szanse. W całym pierwszym secie "Ryba" nie mogła wstrzelić się z pierwszym podaniem (tylko 41 proc. trafianej "jedynki"). Mistrzyni Wimbledonu nie potrafiła jednak tego wykorzystać, grają nierówno - świetne akcje przeplatała błędami. Potem do stanu 6:5 dla Kazaszki panie zgodnie wygrywały gemy serwisowe. Niestety wtedy przy stanie 30-30 Iga popełniła koszmarny błąd, psując forhend, gdy miała ogromną przewagę w punkcie. Pierwszą piłkę setową w dobrym stylu obroniła, ale po chwili była druga. Wtedy po szybkiej wymianie bekhend na bekhend Świątek zagrała w siatkę.

Na początku drugiego seta Jelena Rybakina zaczęła dużo lepiej serwować, a Iga Świątek grała nerwowo i popełniała błędy. Szybko straciła serwis, przegrywając gema do zera. Zrobiło się 5:7, 1:3. Polka wtedy przerwała serię Kazaszki, broniąc w dobrym stylu podanie, ale w kolejnych gemach rozpędzona rywalka dominowała już na korcie, a wiceliderka rankingu denerwowała się i brakowało jej dokładności oraz cierpliwości w wymianach. Kiedy Rybakina wykorzystała breakpointa, trafiając w sam narożnik kortu i wychodząc na prowadzenie 7:5, 5:1, Iga nie mogła uwierzyć, że nie było autu. Aparatura pokazała jednak wyraźnie, że piłka zawadziła o linię. W kolejnym gemie grająca już z bardzo dużą swobodą Kazaszka przypieczętowała zwycięstwo i awans do półfinału.

W całym meczu Iga Świątek popełniła aż 25 niewymuszonych błędów przy 10 uderzeniach kończących. Statystyki Jeleny Rybakiny to 19 błędów i aż 26 "winnerów".

Australian Open, 1/4 finału: Iga Świątek (Polska, 2) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 5) 5:7, 1:6

5:7, 1:6 KONIEC! JELENA RYBAKINA NA KONIEC ZASERWOWAŁA ASA. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z AUSTRALIAN OPEN. Przegrała 5:7, 1:6. Szkoda tych zmarnowanych szans w pierwszym secie, gdy Kazaszka słabo serwowała. Potem "Ryba" weszła na kosmiczny poziom 15-40 Znakomity serwis Rybakiny i są już piłki meczowe 15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut 15-15 Agresywny return Polki ale niestety w siatkę 15-0 Ładny skrót Igi 5:7, 1:5 Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Na koniec "Ryba" trafiła jeszcze w sam narożnik kortu. Iga nie mogła uwierzyć, że nie było autu. Piłka zawadziła o linię 15-40 Polka broni breakpointów 15-30 Rybakina przyśpieszyła mocno z forhendu po lżejszym zagraniu Igi 15-15 A teraz autowy bekhend Polki 15-0 Dobry serwis Igi i autowy return rywalki 5:7, 1:4 Gem Rybakina. Szkoda tego gema. Iga prowadziła w nim 30-0. Pod koniec Rybakina znów fenomenalnie serwowała. Skończyła gem kolejnym asem Przewaga Rybakina. As serwisowy Jeleny 40-40 Przepiękny bekhend Igi 30-40 As serwisowy Rybakiny 30-30 Znów zbyt nerwowo grała Iga... Forhend daleko w aut, za duży pośpiech i ryzyko 30-15 As serwisowy Rybakiny 30-0 Błąd Rybakiny. Forhend w siatkę. Iga znów wywierała presję 15-0 Dobry return Igi pod nogi Jeleny 5:7, 1:3 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Na koniec kolejny as, serwis na zewnątrz z rotacją. Polka przerywa serię Kazaszki 40-15 Dokładny pierwszy serwis mistrzyni Wimbledonu 30-15 Po agresywnym returnie Rybakiny Świątek odegrała daleko w aut. Zerwany forhend 30-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Odegrała jeszcze lepiej 15-0 As serwisowy Igi! 5:7, 0:3 Gem Rybakina. Kazaszka gra z coraz większa swobodą. Gema skończyła asem serwisowym 30-40 Po dobrym serwisie Rybakina miała już otwarty kort 30-30 Znakomita reakcja Rybakiny na mocny return Świątek 30-15 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z Moskwy 15-15 Po krótszym returnie Polki Kazaszka poszła do przodu i pewnie skończyła punkt 15-0 Dobry return Igi 5:7, 0:2 Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis, przegrywając gema do zera. Na koniec mocny return "Ryby" 0-40 Piękny bekhend Rybakiny na koniec szybkiej wymiany. Są breakpointy 0-30 Zbyt nerwowo. Autowy forhend Igi 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 5:7, 0:1 Gem Rybakina. Na koniec bardzo mocny serwis Kazaszki na zewnątrz 30-40 Głęboki return Igi pod nogi rywalki, która odegrała w aut 15-40 Mocny ale niecelny return Świątek 15-30 As serwisowy Rybakiny 15-15 Świetny return Igi. Mocny forhend po crossie 0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę Początek drugiego seta. Serwuje Rybakina



Rybakina secures the late break to win the first 7-5. All to play for here on RLA. #AO26 pic.twitter.com/QElIk5zfRF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026 5:7 GEM I SET RYBAKINA. Na koniec szybka wymiana bekhend na bekhend. Iga niestety zagrała w siatkę. Zacięty pierwszy set. Polka pod koniec słabiej serwowała. Rywalka to wykorzystała Rybakina znów ma piłkę setową. Agresywnym returnem wymusiła błąd Igi 40-40 Dobry serwis Igi a po chwili świetny forhend! Jazda! 30-40 Ale błąd Igi. Miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu. Piłka setowa 30-30 Rybakina mocnym returnem przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym returnem 30-15 Iga poślizgnęła się przy uderzeniu i zagrała w aut 30-0 Mocny i precyzyjny forhend Polki. Wcześniej był dobry serwis 15-0 Iga dyktowała tempo w wymianie i doczekała się błędu rywalki 5:6 Gem Rybakina. Kazaszka z Moskwy wygrała go do zera. Na koniec popisała się pięknym bekhendem wzdłuż linii 0-40 Niecelny return Igi 0-30 Kolejny as 0-15 As serwisowy Rybakiny 5:5 Gem Świątek. Znów mamy remis. Na koniec gema niecelny return Rybakiny. Iga obroniła serwis 40-15 Piękny forhend Polki po crossie 30-15 Dobry drugi serwis Igi na ciało rywalki, która odegrała za końcową linię 15-15 Agresywny return Rybakiny. Świątek odegrała w aut 15-0 Iga przetrwała napór rywalki i przejęła inicjatywę dokładnym bekhendem. Potem był błąd "Ryby" 4:5 Gem Rybakina. Na koniec Jelena zaserwowała asa 15-40 Return Igi w siatkę 15-30 Iga przeszła z obrony do ataku. Potem był jej skuteczny smecz 0-30 Dokładny forhend Kazaszki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort, spychając Igę do defensywy 0-15 Return Igi w siatkę 4:4 Gem Świątek. Iga na koniec trafiła dokładnie w narożnik kara serwisowego. Dobry pierwszy serwis 40-30 Teraz "Ryba" przestrzeliła z returnu 30-30 Mocny return Rybakiny. Iga nie dała rady odegrać 30-15 Szybka wymiana po crossie forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Iga 30-0 Znów skuteczny serwis Polki, trafiła pierwszym podaniem 15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 3:4 Gem Rybakina. Bardzo dobry gem serwisowy Kazaszki. Wygrany szybko i do zera 0-40 Świetny return Igi ale jeszcze lepsza odpowiedź Jeleny 0-30 A teraz mocny pierwszy serwis Kazaszki 0-15 Piękny bekhend Rybakiny wzdłuż linii 3:3 Gem Świątek. Mamy znów remis. Na koniec Iga agresywnie ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki 40-30 As serwisowy Igi! 30-30 Rybakina przejęła inicjatywę i trafiła idealnie w sam narożnik kortu 30-15 Dobry pierwszy serwis Polki 15-15 Świetna akcja Igi. Najpierw piękny bekhend po linii, potem mocny bekhend po crossie w otwarty kort 0-15 Po głębokim zagraniu Rybakiny Iga odegrała w aut 2:3 Gem Rybakina. Kazaszka znów miała problem z trafianiem pierwszym serwisem, ale Idze nie udało się tego wykorzystać. Na koniec autowy forhend Polki 30-40 Niecelny return Igi 30-30 Dobry pierwszy serwis Kazaszki 30-15 Podwójny błąd serwisowy Rybakiny 15-15 Po krótkim returnie Igi rywalka łatwo skończyła punkt 15-0 Duży aut po forhendzie Rybakiny 2:2 Gem Świątek. Przewaga w gemie topniała, ale na koniec Rybakina returnowała w siatkę. Mamy znów remis 40-30 Rybakina ruszyła do siatki i wymusiła błąd Świątek 40-15 Bardzo niecelny forhend Igi 40-0 Return Rybakiny w siatkę 30-0 A teraz pięknie Iga zakręciła z forhendu, zabójcza rotacja 15-0 Dokładny bekhend Igi po crossie. Trafiła w boczną linię 1:2 Gem Rybakina. Kazaszka wychodzi na prowadzenie. Na koniec za długi forhend Igi. Szkoda tego gema, bo "Ryba" znów słabiej serwowała i było 40-0 dla Polki Przewaga Rybakina. Niestety błąd Polki, bekhend w siatkę Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rybakiny Przewaga Rybakina. Kazaszka znów trafiła pierwszym podaniem 40-40 Mocny serwis Kazaszki do środka 40-30 Niestety autowy forhend Polki 40-15 Pierwszy as serwisowy Rybakiny 40-0 Znów świetny return Igi i są breakpointy 30-0 Znakomity return Igi po crossie. Rywalka nie trafia pierwszym serwisem 15-0 Agresywny return Igi i błąd Jeleny popełniony pod presją 1:1 Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga nie poszła za ciosem. Mamy już remis. W ostatniej akcji po dobrym returnie Rybakiny Świątek odegrała w aut z bekhendu Rybakina przejęła inicjatywę returnem i popisała się ładnym drive-volleyem. Znów jest breakpoint Równowaga. Pomyliła się Rybakina. Sporo błędów popełnia z forhendu Rybakina znów ma breakpointa po autowym forhendzie Świątek 40-40 Rybakina zagrała w aut. Wcześniej dobra reakcja Igi na mocny return rywalki 30-40 Polka broni breakpointa 30-30 Iga znów nie trafiła pierwszym serwisem, a po drugim rywalka returnowała mocno pod nogi naszej tenisistki 30-15 Autowy forhend Kazaszki po crossie 15-15 Mocny return Rybakiny po drugim podaniu Świątek 15-0 Skuteczny smecz Igi po koźle. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znakomicie zaczęła to spotkanie. Rybakina nie trafiała pierwszym podaniem i Polka łatwo przejmowała inicjatywę, mocno returnując 40-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i doczekała się jej błędu. Są breakpointy 30-15 A teraz znakomity return Polki 15-15 Piękny bekhend Igi zagrany ze środka kortu 0-15 Skuteczny serwis Rybakiny GRAMY! Serwuje Jelena Rybakina Za chwilę początek spotkania Trwa już rozgrzewka Rybakina wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem ona zacznie Iga Świątek i Jelena Rybakina właśnie pojawiły się na Rod Laver Arena! A Grand Slam champ clash ⚡️



Pick your winner 👇 pic.twitter.com/mAy3DfU7OK — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026 Iga czeka już w korytarzu Iga Świątek i Jelena Rybakina znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Tu zdjęcie z 2017 roku El Clasico w ćwierćfinale🔥 pic.twitter.com/sEXwpgjBY6 — Michał Chojecki (@chechaouen) January 26, 2026 Po upalnym dniu w Melbourne dziś temperatura mocno spadła. Jest ponad 20 stopni i lekki wiatr Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Początek spotkania o godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu.

