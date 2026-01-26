Iga Świątek zatrzymana przez ochroniarzy! Musiała ją ratować Daria Abramowicz! [WIDEO]

Iga Świątek, choć odnosi sukcesy na Australian Open, napotkała nieoczekiwaną przeszkodę.

Ochroniarze zatrzymali polską tenisistkę, ponieważ zapomniała swojej akredytacji.

Na ratunek pospieszyła Daria Abramowicz. Zobacz, jak zakończyła się ta zabawna sytuacja!

Ochroniarze pracujący na obiektach Australian Open są bardzo skrupulatni. Nawet największe tenisowe gwiazdy nie mogą liczyć na specjalne traktowanie. Przekonała się o tym Iga Świątek, która zapomniała wziąć ze sobą plakietki z akredytacją. Kiedy Polka próbowała wejść do strefy, gdzie zawodnicy korzystają z szatni, zatrzymali ją ochroniarze, domagając się, aby mistrzyni Wimbledonu okazała im wspomnianą przepustkę. Mimo, że pewnie skojarzyli naszą tenisistkę, byli nieugięci.

Nie było innego wyjścia. Iga Świątek sięgnęła po telefon i zadzwoniła do Darii Abramowicz. Psycholog wiceliderki rankingu po chwili pojawiła się z akredytacją podopiecznej. Dopiero wtedy ochroniarze wpuścili Igę Świątek. Kiedyś bardzo podobna sytuacja przytrafiła się legendarnemu Rogerowi Federerowi. Szwajcar też został zatrzymany przez ochroniarzy, bo nie miał przy sobie akredytacji. Poniżej wideo z zabawną sytuacją, która przytrafiła się dzisiaj Idze Świątek. Oby przed ćwierćfinałowym starciem Polki z Jeleną Rybakiną obyło się bez takich incydentów...

Even the biggest stars have to wait as Iga Swiatek stops to collect her accreditation before she can enter 😅 pic.twitter.com/RoQTu4eMXu— TNT Sports (@tntsports) January 26, 2026

Kiedy mecz Świątek - Rybakina w 1/4 finału Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany w środę 28 stycznia. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek, ale pewnie mecz zostanie rozegrany w środku nocy. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2.

