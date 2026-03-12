Kiedy mecz Iga Świątek - Elina Switolina? O której godzinie ćwierćfinał Indian Wells?

Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

Obie tenisistki mają mało czasu na odpoczynek, bo zagrają już następnego dnia po poprzednich meczach.

Sprawdź, kiedy mecz Świątek - Switolina w ćwierćfinale i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Indian Wells

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Świątek i Switolina grały ze sobą pięć razy, a Polka wygrała cztery z tych spotkań. Jedynej porażki doznała w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6, 2:6). Ostatnio panie zmierzyły się w Roland Garros 2025 i Iga wygrała to spotkanie 6:1, 7:5.

Elina Switolina miała rozbieraną sesję! Zobacz ZDJĘCIA

31-letnia Elina Switolina zajmuje 9. miejsce w rankingu. Znana jest z dużej waleczności, dobrej defensywy i świetnej gry z kontry. Awans do ćwierćfinału Indian Wells wywalczyła, pokonując Katerinę Siniakovą (6:1, 1:1 krecz Czeszki). - Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówiła Iga Świątek o Ukraince, która w tym sezonie prezentuje się świetnie. W Australian Open doszła do półfinału, a w turnieju WTA 1000 w Dubaju do finału. Rok zaczęła od triumfu w WTA 250 w Auckland.

WTA Indian Wells DRABINKA i WYNIKI: Sprawdź pary w 1/4 finału

Kiedy mecz Świątek - Switolina? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany już w nocy z czwartku na piątek (12/23 marca). Początek meczu Świątek - Switolina nie przed godziną 22:30 w nocy polskiego czasu (trzeci mecz o godz. 19 po meczach Flls - Zverev i Noskova - Gibson). Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie