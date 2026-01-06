Polka pokonała legendę! Słodki rewanż po 10 latach. Magda Linette lepsza od Venus Williams

Magda Linette rozpoczęła sezon od hitowego meczu z Venus Williams.

Było to jej trzecie starcie z legendarną Amerykanką.

Po dwóch dawnych porażkach Polka zrewanżowała się Williams i awansowała dalej w turnieju WTA 250 w Auckland.

Z kim Linette zagra w kolejnej rundzie? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Dla Magdy Linette był to pierwszy mecz w sezonie 2026, który od razu przyciągnął uwagę całego świata. 45-letnia Venus Williams kontynuuje karierę i w 1. rundzie turnieju WTA 250 w Auckland wpadła na Polkę, z którą wcześniej mierzyła się dwa razy w 2016 roku. Linette przegrała wtedy w rozgrywkach Fed Cup (1:6, 2:6), a także w zdecydowanie bardziej zaciętym starciu w 1/8 finału w Stanford (3:6, 7:6, 2:6). Od tamtej pory minęło jednak prawie 10 lat - obecnie to poznanianka jest 52. tenisistką świata, a słynna Amerykanka zajmuje dopiero 582. miejsce w rankingu WTA. Mimo to, jej występy wciąż budzą spore emocje.

WTA Auckland: Magda Linette pokonała Venus Williams

Linette lepiej rozpoczęła wtorkowy mecz. Już w trzecim gemie miała break pointa, ale go nie wykorzystała i po chwili sama musiała bronić się przed przełamaniem. Skutecznie, po czym Polka dwukrotnie przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 5:2. Miała piłkę setową przy swoim serwisie na 6:2, ale Williams walczyła do końca i zdołała jeszcze doprowadzić do wyniku 5:4. Wtedy Linette utrzymała już serwis i wygrała pierwszego seta 6:4.

Mogłoby się wydawać, że z biegiem czasu przewaga polskiej tenisistki będzie coraz większa, ale stało się inaczej. W drugim secie to Williams przełamała ją na 4:2! Linette szybko wyrównała na 4:4, jednak końcówka drugiego seta należała do Amerykanki - wygrała 6:4 i doprowadziła do decydującej partii.

W niej wyrównana walka trwała do stanu 2:2. Polka po obronie dwóch break pointów weszła na wyższe obroty i już w następnym gemie przełamała Williams na 3:2, a następnie dorzuciła trzy kolejne gemy z rzędu i wygrała mecz 6:4, 4:6, 6:2.

O ćwierćfinał turnieju WTA 250 w Auckland rozstawiona z "5" Linette zagra z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, która ograła w 1. rundzie inną Amerykankę - Alycię Parks 6:2, 7:5.