Ranking WTA: Aryna Sabalenka powiększyła przewagę. Spadek Igi Świątek

- W najnowszym rankingu WTA Aryna Sabalenka umacnia się na pozycji liderki po triumfie w Indian Wells.
- Iga Świątek spadła na trzecie miejsce, ustępując Jelenie Rybakinie, która awansowała na drugą lokatę.
- Sprawdź, jak porażka w Indian Wells wpłynęła na polskie tenisistki i kto jeszcze zanotował awanse w czołówce rankingu!
Aryna Sabalenka w niedzielnym finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells pokonała 3:6, 6:3, 7:6(6) Jelenę Rybakinę, broniąc w końcówce piłki meczowej przy serwisie rywalki. Tenisistki te spotkały się w trzecim decydującym pojedynku w dużej imprezie z rzędu, a Białorusinka zdołała przełamać złą passę po porażkach w WTA Finals 2025 i Australian Open 2026.
Jelena Rybakina, która imponuje formą od końcówki zeszłego sezonu, już po awansie do półfinału była pewna, że wyprzedzi Igę Świątek i wskoczy na najwyższe w karierze drugie miejsce. Aryna Sabalenka wyprzedza ją o 3242 punktów. Polka w Indian Wells odpadła w ćwierćfinale. Do wyprzedzającej ją Rybakiny traci 370 punktów. Poprzednio poza najlepszą dwójką była w sierpniu ubiegłego roku.
Za ich plecami doszło do roszad na ostatnich lokatach czołowej dziesiątki. Na ósme miejsce awansowała Ukrainka Elina Switolina, na dziewiąte Kanadyjka Victoria Mboko, a na 10. spadła Rosjanka Mirra Andriejewa, która nie zdołała obronić tytułu w Indian Wells.
Spadki o jedną pozycję zanotowały Magdalena Fręch, która obecnie jest 37., a także Magda Linette - 50. miejsce.
Światowa czołówka przeniosła się teraz do Miami, gdzie we wtorek rozpocznie się druga impreza rangi 1000 z rzędu, druga należąca do „Sunshine Double”.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 16 marca 2026:
- 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt
- 2. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7783
- 3. (2) Iga Świątek (Polska) 7413
- 4. (4) Coco Gauff (USA) 6748
- 5. (5) Jessica Pegula (USA) 6678
- 6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180
- 7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4232
- 8. (9) Elina Switolina (Ukraina) 4020
- 9. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3351
- 10. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 3066
- ...
- 37. (36) Magdalena Fręch (Polska) 1348
- 50. (49) Magda Linette (Polska) 1209
- 128. (134) Maja Chwalińska (Polska) 621
- 131. (146) Katarzyna Kawa (Polska) 602
- 145. (143) Linda Klimovicova (Polska) 537