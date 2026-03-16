Ranking WTA: Aryna Sabalenka powiększyła przewagę. Spadek Igi Świątek

W najnowszym rankingu WTA Aryna Sabalenka umacnia się na pozycji liderki po triumfie w Indian Wells.

Iga Świątek spadła na trzecie miejsce, ustępując Jelenie Rybakinie, która awansowała na drugą lokatę.

Sprawdź, jak porażka w Indian Wells wpłynęła na polskie tenisistki i kto jeszcze zanotował awanse w czołówce rankingu!

Aryna Sabalenka w niedzielnym finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells pokonała 3:6, 6:3, 7:6(6) Jelenę Rybakinę, broniąc w końcówce piłki meczowej przy serwisie rywalki. Tenisistki te spotkały się w trzecim decydującym pojedynku w dużej imprezie z rzędu, a Białorusinka zdołała przełamać złą passę po porażkach w WTA Finals 2025 i Australian Open 2026.

Jelena Rybakina, która imponuje formą od końcówki zeszłego sezonu, już po awansie do półfinału była pewna, że wyprzedzi Igę Świątek i wskoczy na najwyższe w karierze drugie miejsce. Aryna Sabalenka wyprzedza ją o 3242 punktów. Polka w Indian Wells odpadła w ćwierćfinale. Do wyprzedzającej ją Rybakiny traci 370 punktów. Poprzednio poza najlepszą dwójką była w sierpniu ubiegłego roku.

Za ich plecami doszło do roszad na ostatnich lokatach czołowej dziesiątki. Na ósme miejsce awansowała Ukrainka Elina Switolina, na dziewiąte Kanadyjka Victoria Mboko, a na 10. spadła Rosjanka Mirra Andriejewa, która nie zdołała obronić tytułu w Indian Wells.

Spadki o jedną pozycję zanotowały Magdalena Fręch, która obecnie jest 37., a także Magda Linette - 50. miejsce.

Światowa czołówka przeniosła się teraz do Miami, gdzie we wtorek rozpocznie się druga impreza rangi 1000 z rzędu, druga należąca do „Sunshine Double”.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 16 marca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt

2. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7783

3. (2) Iga Świątek (Polska) 7413

4. (4) Coco Gauff (USA) 6748

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6678

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180

7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4232

8. (9) Elina Switolina (Ukraina) 4020

9. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3351

10. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 3066

...

37. (36) Magdalena Fręch (Polska) 1348

50. (49) Magda Linette (Polska) 1209

128. (134) Maja Chwalińska (Polska) 621

131. (146) Katarzyna Kawa (Polska) 602

145. (143) Linda Klimovicova (Polska) 537

