Ranking WTA: Aryna Sabalenka powiększyła przewagę. Spadek Igi Świątek

Michał Chojecki
PAP
2026-03-16 9:29

Iga Świątek spadła z drugiego na trzecie miejsce w rankingu WTA. Wyprzedziła ją Kazaszka Jelena Rybakina. Prowadzi wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka, która dzięki zwycięstwu w turnieju w Indian Wells powiększyła przewagę.

  • W najnowszym rankingu WTA Aryna Sabalenka umacnia się na pozycji liderki po triumfie w Indian Wells.
  • Iga Świątek spadła na trzecie miejsce, ustępując Jelenie Rybakinie, która awansowała na drugą lokatę.
  • Sprawdź, jak porażka w Indian Wells wpłynęła na polskie tenisistki i kto jeszcze zanotował awanse w czołówce rankingu!

Aryna Sabalenka w niedzielnym finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells pokonała 3:6, 6:3, 7:6(6) Jelenę Rybakinę, broniąc w końcówce piłki meczowej przy serwisie rywalki. Tenisistki te spotkały się w trzecim decydującym pojedynku w dużej imprezie z rzędu, a Białorusinka zdołała przełamać złą passę po porażkach w WTA Finals 2025 i Australian Open 2026.

Jelena Rybakina, która imponuje formą od końcówki zeszłego sezonu, już po awansie do półfinału była pewna, że wyprzedzi Igę Świątek i wskoczy na najwyższe w karierze drugie miejsce. Aryna Sabalenka wyprzedza ją o 3242 punktów. Polka w Indian Wells odpadła w ćwierćfinale. Do wyprzedzającej ją Rybakiny traci 370 punktów. Poprzednio poza najlepszą dwójką była w sierpniu ubiegłego roku.

Za ich plecami doszło do roszad na ostatnich lokatach czołowej dziesiątki. Na ósme miejsce awansowała Ukrainka Elina Switolina, na dziewiąte Kanadyjka Victoria Mboko, a na 10. spadła Rosjanka Mirra Andriejewa, która nie zdołała obronić tytułu w Indian Wells.

Spadki o jedną pozycję zanotowały Magdalena Fręch, która obecnie jest 37., a także Magda Linette - 50. miejsce.

Światowa czołówka przeniosła się teraz do Miami, gdzie we wtorek rozpocznie się druga impreza rangi 1000 z rzędu, druga należąca do „Sunshine Double”.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 16 marca 2026:

  • 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt
  • 2. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7783
  • 3. (2) Iga Świątek (Polska) 7413
  • 4. (4) Coco Gauff (USA) 6748
  • 5. (5) Jessica Pegula (USA) 6678
  • 6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180
  • 7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4232
  • 8. (9) Elina Switolina (Ukraina) 4020
  • 9. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3351
  • 10. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 3066
  • ...
  • 37. (36) Magdalena Fręch (Polska) 1348
  • 50. (49) Magda Linette (Polska) 1209
  • 128. (134) Maja Chwalińska (Polska) 621
  • 131. (146) Katarzyna Kawa (Polska) 602
  • 145. (143) Linda Klimovicova (Polska) 537
