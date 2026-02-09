Skoki Predazzo 2026: NA ŻYWO. Kacper Tomasiak walczy o medal! 0,1 punktu do podium [RELACJA LIVE]

W poniedziałek, 9 lutego odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny mężczyzn w skokach narciarskich na IO 2026

Polscy skoczkowie powalczą na skoczni normalnej w Predazzo

Skoki IO 2026: Relacja na żywo z Predazzo

O godzinie 19 na normalnym obiekcie w Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich z trzema Polakami: Kacprem Tomasiakiem, Pawłem Wąskiem i trzykrotnym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem. Biało--czerwoni ostatni raz bez medalu wrócili z igrzysk w Turynie 20 lat temu.

W 2010 roku w Vancouver rozpoczęła się medalowa seria biało-czerwonych. Wtedy dwa srebra wywalczył Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a później przyszła era Stocha i jego kolegów. Cztery lata temu w Pekinie jedyny medal - brązowy - dla Polski wywalczył właśnie na skoczni Dawid Kubacki.

W poniedziałek największą nadzieją Polaków będzie debiutujący w igrzyskach Tomasiak. 19-latek prezentował się najlepiej w tym sezonie Pucharu Świata oraz na pierwszych olimpijskich treningach. 38-letni Stoch, który zapowiedział, że to jego ostatni sezon, uczestniczy już w szóstych igrzyskach. Debiutował w 2006 roku. Osiem lat później w Soczi triumfował w obu konkursach indywidualnych. W 2018 roku w Pjongczangu zdobył złoto na dużej skoczni, a drużynowo wywalczył brąz. W 2022 roku w Pekinie uplasował się tuż za podium na dużym obiekcie.

Na żywo Skoki IO 2026: Konkurs indywidualny na skoczni normalnej 9.02 Daleko poszybował Ryoyu Kobayashi! Wysokie noty od sędziów. Niska bonifikata od sędziów. Dopiero trzecie miejsce. 105 metrów Domena Prevca. Bardzo dobry skok! Jest nowym liderem! Stephan Embacher dalej awansuje w klasyfikacji! Marius Lindvik zachwiał lądowanie. Jako kolejny! 104,5 metra! 17-tki od sędziów. Dopiero czwarte miejsce. Zachwiane lądowanie Naokiego Nakamury. 104 metry Japończyka. Niskie noty... Szóste miejsce! Wchodzimy w ostatnią dziesiątkę! Daniel Tschoefenig na szóstym miejscu. Za moment ostatnia dziesiątka. 103 metry Johanna Andre Forfanga. Wiceliderzy nie mają łatwego życia i co chwilę zmieniają się pozycją. Norweg jest drugi. Kto zagrozi Embacherowi? 104 metry Jana Hoerla. Ładny skok Austriaka daje mu drugą pozycję. Felix Hoffmann skacze 102,5 metra i wlatuje na drugie miejsce. 100,5 metra Timiego Zajca. Ładny skok Słoweńca, ale odległość zostawia wiele do życzenia. Pius Paschke leci na 101,5 metra. To daje dopiero siódme miejsce. 104 metry Andreasa Wellingera i jest dopiero czwarty. Niemiec poszybował naprawdę daleko, ale miał lepsze warunki niż poprzednicy. 105,5 metra Stephana Embachera. Przepiękny skok Austriaka. Wysokie noty - aż trzy dziewiętnastki od sędziów. Jest liderem z 4,2 punktu przewagi. 102 metry Anttiego Aalto. 102 metry dają mu szóste miejsce. Sandro Hauswirth traci - i to dużo! 98,5 metra i jest dopiero dziewiąty! Vilho Palosaari po skoku na 103 metry jest liderem! Świetny skok! Stefan Kraft skacze 100 metrów i jest dopiero szósty. Za blisko, za słabo... Nieudany ten konkurs dla Austriaka. Niko Kytosaho po skoku na 101 metrów nie utrzyma swojej pozycji. Czwarte miejsce w tym momencie. Bardzo ładny skok Felixa Trunza. Po skoku na 100 metrów jest liderem. Tate Frantz skacze 101,5 metra i jest pierwszym liderem. Za moment zaczynamy drugą serię! Kacper Tomasiak na CZWARTYM miejscu po pierwszej serii! Traci tylko 0,1 punktu do medalu. 100 metrów Domena Prevca! Wysoka bonifikata, ale to za mało. Dopiero ósme miejsce. 100,5 metra Ryoyu Kobayashiego. Walczył Japończyk o lądowanie. Spora bonifikata, ale przegrywa z Nikaido! 101 metrów Rena Nikaido! Niezłe noty za lądowanie, ale jest dopiero szósty! Oj, rozczarował Anże Lanisek! Dopiero 25. miejsce w jego wykonaniu. Zaledwie 97,5 metra! Sensacja! 100 metrów Daniela Tschoefeniga. Słabo, słabo. Dopiero ósme miejsce! Philipp Raimund w świetnym stylu. Daleko i z pięknym telemarkiem. Wysoka rekompensata za wiatr i jest pierwszy! Foubert w końcu wyprzedzony. 101,5 metra Jana Hoerla! Znowu niskie noty za lądowanie. Surowe oceny i jest ósmy ex aequo z Hoffmanem. 100 metrów Felixa Hoffmana i znowu niskie noty za lądowanie. Zachwiał się mocno! Ósme miejsce! Stephan Embacher skoczył 100,5 metra i nie pomogła mu rekompensata. Niskie noty znów problemem. Dopiero dwunaste miejsce. Tylko 98 metrów Stefana Krafta. Jest szesnaste miejsce Austriaka. Niskie noty! Słabe lądowanie w jego wykonaniu. 103,5 metra Sundala. Bardzo dobra próba Norwega! Wskakuje na drugie miejsce. 1,7 punktu straty do Fouberta. 0,1 punktu przed Tomasiakiem i Deschwandenem. Słaby skok Vladimira Zografskiego. Nie będzie się liczył w grze o czołowe pozycje. 103 metry Kacpra Tomasiaka! Jest drugie miejsce ex aequo z Gregorem Deschwandenem. Bardzo dobry skok Polaka! Marius Lindvik skacze 103,5 metra i to za mało, by objąć prowadzenie. Jest trzecie miejsce! Naoki Nakamura skacze 103,5 metra i nieśmiało wyprzedza Forfanga. Trzecie miejsce Japończyka przez zachwianie przy lądowaniu. 103,5 metra Johanna Andre Forfanga daje dopiero trzecie miejsce! 102,5 metra Fouberta i Francuz na prowadzeniu! Wyprzedza Deschwandena i Bresadolę. 99 metrów Timiego Zajca. I to daje mu trzecie miejsce! Dużo zyskał na bonifikacie za wiatr. Bardzo przeciętny skok Piusa Paschke. 101 metrów i jest trzeci! 106 metrów Gregora Deschwandena! Fenomenalny skok Szwajcara! Jest nowym liderem! 100 metrów Kamila Stocha i dopiero osiemnaste miejsce... Nie będzie drugiej serii! Jason Colby szybuje na 102 metry. Dobra próba Amerykanina! Dopiero jedenaste miejsce! 101,5 metra Niko Kytosaho i zajmuje siódme miejsce ex aequo z dwoma innymi zawodnikami! Jest druga seria dla Fina. Andreas Wellinger z mocnym dopingiem. I ten doping go poniósł. 102,5 metra! Przegrywa rekompensatą za wiatr z Bresadolą. Drugie miejsce Niemca! 100,5 metra Anttiego Aalto. Fin otrzymał sporą rekompensatą i dobre noty od sędziów. Jest drugi ex aequo z Hauswirthem. 100 metrów Sandro Hauswirtha, wysoka rekompensata, dobre noty i jest drugie miejsce! Paweł Wąsek skoczył nieco za blisko, ale miał gorsze warunki. 97,5 metra i jest dziesiąty. Przed nami skok Pawła Wąska! Roman Koudelka wylądował zdecydowanie za blisko. 99 metrów, zachwiane lądowanie... Niskie noty od sędziów i dopiero dwunaste miejsce Czecha. Mizernykh ląduje na odległości 100 metrów, ale wiatr w plecy znacząco zelżał. Dopiero jedenasta pozycja... Alex Insam po skoku na 99,5 metra ląduje na dziewiątym miejscu. Niziutka bonifikata za wiatr w plecy. 102,5 metra Giovanniego Bresadoli. Kapustik nie został długo na fotelu lidera! Bardzo ładny skok Hektora Kapustika! Młodziutki Słowak skoczył 102 metry. Niezłe noty za styl i jest liderem! Marusiak skacze 99 metrów i ląduje na siódmym miejscu po słabym lądowaniu. Niezły skok Tate'a Frantza. 99,5 metra Amerykanina daje mu czwarte miejsce. 94,5 metra Kaliniczenki to za słabo na drugą serię. Dopiero 10. miejsce Ukraińca. Bardzo przeciętny skok Boyd-Clowesa. 95 metrów to za mało, by marzyć o drugiej serii... Francesco Cecon na piątym miejscu po skoku na 98 metrów. Bardzo ładny skok reprezentanta Chin. 101 metrów to najdłuższy skok w tym momencie. Lądowanie i sylwetka w locie bardzo dobre. Trzecie miejsce przez niską rekompensatę punktową. Seria słabszych skoków w tym momencie. Ipcioglu skoczył 98 metrów, ale lądował fatalnie. Niskie noty i jest ostatni. Jules Chervet po skoku na 96 metrów ląduje na trzecim, obecnie ostatnim miejscu. Vilho Polsaari skacze ponad 100 metrów i to Fin jest liderem. Bardzo ładna próba! Enzo Milesi skoczył za punkt K. Reprezentant Francji otworzył dzisiejsze zmagania! Kacper Tomasiak w serii próbnej zajął piąte miejsce. Norwegowie błysnęli formą! We wczorajszym treningu Kacper Tomasiak poradził sobie znakomicie. Czy powtórka czeka nas już dziś? Oznaczałoby to walkę o podium! Zapraszamy na relację na żywo z konkursu indywidualnego w skokach narciarskich na IO w Predazzo. Początek rywalizacji o godzinie 19:00.

