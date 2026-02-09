Skoki na IO 2026. Legenda wskazuje, kto sprawi sensację na igrzyskach. To Polak!

Czy Kacper Tomasiak sprawi niespodziankę podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech?

W poniedziałek, 9 lutego pierwszy konkurs indywidualny mężczyzn na IO

Andreas Goldberger, cytowany przez Sport.pl, wskazuje, kto sprawi sensację! To Polak

IO 2026: Pierwszy komplet medali w skokach mężczyzn w poniedziałek

Już w poniedziałek, 9 lutego o godzinie 19:00 na skoczni normalnej w Predazzo rozpocznie się walka o pierwsze komplety medali w skokach narciarskich. Polscy kibice liczą na podtrzymanie wspaniałej passy, która trwa nieprzerwanie od igrzysk w Vancouver. Tym razem nadzieje pokładane są nie tylko w weteranach, ale przede wszystkim w młodzieży, którą doceniają światowe sławy.

W poniedziałkowym konkursie Polskę reprezentować będzie trzech zawodników: doświadczony Paweł Wąsek, żegnający się z igrzyskami Kamil Stoch oraz absolutny debiutant, Kacper Tomasiak. To właśnie ten ostatni przykuł uwagę Andreasa Goldbergera.

Legenda wskazuje kandydata do niespodzianki. To Polak!

Słynny austriacki skoczek w rozmowie ze Sport.pl pokusił się o wytypowanie "czarnych koni" turnieju. Choć głównym faworytem do złota pozostaje Domen Prevc, Goldberger uważa, że na mniejszym obiekcie Słoweniec może nie być tak dominujący. Szansę na niespodziankę widzi w postawie młodego Polaka.

– Jeżeli miałbym wskazać kogoś do zrobienia niespodzianki, od razu przychodzi mi do głowy Tomasiak – przyznał Goldberger.

Legenda docenia niezwykłą dojrzałość 19-latka. – Niesamowite jest to, że ten gość ma bardzo udane lato, a potem debiutuje w Pucharze Świata i prezentuje się tak równo i stabilnie – dodał Austriak, wymieniając Tomasiaka obok swoich rodaków, Stephana Embachera i Jana Hoerla, jako potencjalnych bohaterów wieczoru.

Czy Polska przywiezienie kolejny medal z IO?

Sytuacja w polskiej kadrze jest symboliczna. Z jednej strony mamy 38-letniego Kamila Stocha, dla którego są to szóste i ostatnie igrzyska. Mistrz z Zębu ma z Predazzo piękne wspomnienia – to tu w 2013 roku został mistrzem świata. Z drugiej strony stoi Tomasiak, który w treningach i Pucharze Świata spisywał się w tym sezonie najlepiej z Biało-Czerwonych.

Stawka jest wysoka. Polska kadra przywoziła medale z każdych igrzysk od 2010 roku (dwa srebra Małysza w Vancouver, złota Stocha w Soczi i Pjongczangu, brąz drużyny w 2018 oraz brąz Kubackiego w Pekinie). Czy debiutant udźwignie presję i nawiąże do sukcesów Adama Małysza, który na tym obiekcie zdobywał dublet w 2003 roku? Odpowiedź poznamy wieczorem.