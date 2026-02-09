Igrzyska Olimpijskie 2026. Rekordowa liczba sportowców LGBT! Ujawniono listę. Mocne nazwiska

Igrzyska Olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie są rekordowe pod względem liczby jawnych sportowców LGBT, których jest 47.

Wśród sportowców LGBT przeważają kobiety (36), głównie hokeistki (23), ale reprezentowane są również inne dyscypliny, takie jak łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo i snowboard.

Dwie zawodniczki LGBT zdobyły już złote medale: Amber Glenn (łyżwiarstwo figurowe) i Breezy Johnson (narciarstwo alpejskie), obie reprezentują USA.

Sportowcy LGBT na Igrzyskach Olimpijskich 2026

Coraz więcej sportowców otwarcie mówi o tym, że należy do społeczności LGBT. W Polsce z tego grona chyba najbardziej znana jest wioślarka Katarzyna Zillmann. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio przez kilka lat była w związku z kanadyjkarką Julią Walczak. Niedawno jednak panie się rozstały, a Zillmann buduje swoją relację z tancerką Janją Lesar. Z mężczyzn z kolei najbardziej znanym sportowcem, który ujawnił, że jest osobą LGBT, jest skoczek narciarski Andrzej Stękała. Generalnie jednak otwarcie mówiących o swojej orientacji sportowców gejów, lesbijek czy osób biseksualnych w Polsce wiele nie ma. Podobnie jednak jest w innych krajach. Znaczna część sportowców LGBT ukrywa swoją prawdziwą orientację. Coś się jednak zmienia, co zauważył magazyn Replika, który jest największym pismem dedykowanym społeczności LGBT w Polsce.

Dwa złote medale dla zawdniczek ze społeczności LGBT

Trwające w Mediolanie i Cortinie Zimowe Igrzyska Olimpijskie są rekordowe pod względem liczby jawnych sportowców i sportowczyń LGBTQIA+. W tej chwili ma być ich 47. Dla porównania w 2014 roku było ich zaledwie 7, cztery lata później - 15, a w 2022 roku - 36. Replika powołuje się przy tym na dane amerykańskiego serwisu Outsports.com.

Kto tworzy "Team LGBTQ"? Wśród 47 jawnych sportowców jest 36 kobiet i 11 mężczyzn. Najliczniejszą grupą są hokeistki – aż 23 zawodniczki. Silnie reprezentowane są też: łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i dowolne, łyżwiarstwo szybkie, skeleton, a także snowboard, curling i biathlon. Każdy kolejny coming out w sporcie wyczynowym to sygnał dla młodszych zawodników i zawodniczek, że nie trzeba wybierać między prawdą o sobie a sportową karierą. Pełną listę sportowców i sportowczyń LGBTQIA+ startujących w Mediolanie znajdziecie na www.outsports.com!

- czytamy na profilu Repliki na Instagramie. Magazyn zwraca uwagę na to, że już dwie przedstawicielki społeczności LGBT sięgnęły po złoty medal olimpijski na trwających we Włoszech igrzyskach: Amber Glenn, lesbijka i łyżwiarka figurowa zdobyła złoty medal w drużynowym konkursie , a biseksualna Breezy Johnson wywalczyła złoto w zjeździe kobiet w narciarstwie alpejskim. Obie panie reprezentują USA.

24