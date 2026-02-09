Igrzyska Olimpijskie 2026. Rekordowa liczba sportowców LGBT! Ujawniono listę. Mocne nazwiska

- Igrzyska Olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie są rekordowe pod względem liczby jawnych sportowców LGBT, których jest 47.
- Wśród sportowców LGBT przeważają kobiety (36), głównie hokeistki (23), ale reprezentowane są również inne dyscypliny, takie jak łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo i snowboard.
- Dwie zawodniczki LGBT zdobyły już złote medale: Amber Glenn (łyżwiarstwo figurowe) i Breezy Johnson (narciarstwo alpejskie), obie reprezentują USA.
Sportowcy LGBT na Igrzyskach Olimpijskich 2026
Coraz więcej sportowców otwarcie mówi o tym, że należy do społeczności LGBT. W Polsce z tego grona chyba najbardziej znana jest wioślarka Katarzyna Zillmann. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio przez kilka lat była w związku z kanadyjkarką Julią Walczak. Niedawno jednak panie się rozstały, a Zillmann buduje swoją relację z tancerką Janją Lesar. Z mężczyzn z kolei najbardziej znanym sportowcem, który ujawnił, że jest osobą LGBT, jest skoczek narciarski Andrzej Stękała. Generalnie jednak otwarcie mówiących o swojej orientacji sportowców gejów, lesbijek czy osób biseksualnych w Polsce wiele nie ma. Podobnie jednak jest w innych krajach. Znaczna część sportowców LGBT ukrywa swoją prawdziwą orientację. Coś się jednak zmienia, co zauważył magazyn Replika, który jest największym pismem dedykowanym społeczności LGBT w Polsce.
Dwa złote medale dla zawdniczek ze społeczności LGBT
Trwające w Mediolanie i Cortinie Zimowe Igrzyska Olimpijskie są rekordowe pod względem liczby jawnych sportowców i sportowczyń LGBTQIA+. W tej chwili ma być ich 47. Dla porównania w 2014 roku było ich zaledwie 7, cztery lata później - 15, a w 2022 roku - 36. Replika powołuje się przy tym na dane amerykańskiego serwisu Outsports.com.
Kto tworzy "Team LGBTQ"? Wśród 47 jawnych sportowców jest 36 kobiet i 11 mężczyzn. Najliczniejszą grupą są hokeistki – aż 23 zawodniczki. Silnie reprezentowane są też: łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i dowolne, łyżwiarstwo szybkie, skeleton, a także snowboard, curling i biathlon. Każdy kolejny coming out w sporcie wyczynowym to sygnał dla młodszych zawodników i zawodniczek, że nie trzeba wybierać między prawdą o sobie a sportową karierą. Pełną listę sportowców i sportowczyń LGBTQIA+ startujących w Mediolanie znajdziecie na www.outsports.com!
- czytamy na profilu Repliki na Instagramie. Magazyn zwraca uwagę na to, że już dwie przedstawicielki społeczności LGBT sięgnęły po złoty medal olimpijski na trwających we Włoszech igrzyskach: Amber Glenn, lesbijka i łyżwiarka figurowa zdobyła złoty medal w drużynowym konkursie , a biseksualna Breezy Johnson wywalczyła złoto w zjeździe kobiet w narciarstwie alpejskim. Obie panie reprezentują USA.