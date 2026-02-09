Iga Świątek o igrzyskach olimpijskich. Za nich trzyma kciuki! Jedno nazwisko Was zaskoczy

Iga Świątek startuje w turnieju WTA w Doha. Pierwszy mecz zagra we wtorek, 10 lutego

W poniedziałek, będzie miała czas jeszcze oglądać Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo

Polka przyznała, za kogo najmocniej trzyma kciuki na IO 2026

Iga Świątek dopinguje Polaków na IO 2026!

Nawet Iga Świątek, koncentrująca się na swoich startach, nie pozostaje obojętna na to, co dzieje się na arenach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polska tenisistka przyznała, że śledzenie zmagań zimowych olimpijczyków to dla niej nie tylko rozrywka, ale i sposób na sportową motywację.

Podczas konferencji prasowej raszynianka została zapytana o swoje zainteresowanie trwającymi igrzyskami. Okazuje się, że Świątek traktuje oglądanie innych dyscyplin jako odskocznię i cenną lekcję. – Cieszę się, że w tym tygodniu będzie co robić i czym się inspirować – powiedziała Iga, podkreślając, że sukcesy i walka innych atletów działają na nią mobilizująco.

Za nich trzyma kciuki Iga Świątek

Tenisistka nie ukrywała, że jej serce bije mocniej dla Biało-Czerwonych. Wymieniła konkretnie dwóch zawodników, których losy śledzi ze szczególną uwagą. Pierwszym z nich jest legenda skoków narciarskich, Kamil Stoch, co nie jest zaskoczeniem. Drugie nazwisko może być jednak dla niektórych niespodzianką.

– Będę kibicowała polskim sportowcom: Kamilowi Stochowi i Oskarowi Kwiatkowskiemu, którego już poznałam. Myślę, że to będzie, jak zawsze, bardzo udane wydarzenie – zdradziła Świątek. Znajomość ze snowboardzistą sprawia, że jego starty są dla niej bardziej osobiste.

Niestety, doping liderki rankingu WTA nie przyniósł szczęścia Oskarowi Kwiatkowskiemu. Snowboardzista, mistrz świata z 2023 roku, ma już swój start za sobą i nie zaliczy go do udanych. W niedzielnym slalomie gigancie równoległym Polak odpadł na bardzo wczesnym etapie. Ostatecznie został sklasyfikowany na odległym, 28. miejscu, żegnając się z marzeniami o medalu w tej konkurencji szybciej, niż ktokolwiek – włącznie z Igą Świątek – mógł przypuszczać.

